Cuando la luz escribe: el teclado que se alimenta del día y la noche

En un momento en el que la autonomía tecnológica suele medirse en horas y la necesidad de recargar es casi un ritual diario, Logitech ha decidido cambiar las reglas del juego con el Signature Slim Solar+ K980, un teclado inalámbrico que no solo elimina cables, sino que también borra de la ecuación la ansiedad de quedarse sin batería. Su principio es tan simple como ambicioso: alimentarse de cualquier fuente de luz, ya sea el sol de la mañana o el brillo de una lámpara de escritorio, y seguir funcionando hasta cuatro meses incluso en completa oscuridad tras una carga completa.

El secreto se llama Logi LightCharge, una tecnología patentada que combina una tira absorbente de luz con una batería pensada para durar hasta diez años y un diseño que aprovecha cada vatio de energía con eficiencia milimétrica. El resultado es un dispositivo que, más que un teclado, se convierte en una pieza silenciosa de ingeniería aplicada, capaz de integrarse en el flujo diario sin exigir atención constante.

Escritura que se siente familiar

Cuenta con un perfil delgado, teclas de tijera y distribución de tamaño completo que transmiten la sensación de estar frente a un portátil bien calibrado. Es un teclado pensado para jornadas largas, para quienes escriben sin mirar al reloj, apoyado por accesos directos inteligentes y hasta 23 teclas personalizables. Entre ellas destaca la AI Launch Key, una nueva puerta de acceso instantáneo a asistentes como Copilot, Gemini o ChatGPT, que convierte la escritura en un puente directo hacia la productividad aumentada por inteligencia artificial.

Pensado para durar

En la versión en color grafito, el 70% de las piezas de plástico proceden de material reciclado posconsumo. Se suma a ello una batería recargable que no pretende vivir meses, sino una década, reduciendo la huella de carbono y evitando reemplazos innecesarios. Son decisiones que forman parte de los “Principios de diseño para la sostenibilidad” de Logitech, demostrando que la responsabilidad medioambiental puede convivir con el rendimiento.

En casa y en la oficina

El Signature Slim Solar+ K980 for Business adapta esta filosofía al mundo corporativo. Une energía perpetua con la seguridad del receptor USB-C Logi Bolt, para mantener la conexión estable incluso en entornos saturados. Para los equipos de IT, la gestión se simplifica gracias a la monitorización mediante Logitech Sync y Logi Tune, que ofrece una visión centralizada del estado de cada dispositivo, incluyendo su firmware.

Esta versión para empresas es adecuada en entornos donde el mantenimiento mínimo y la fiabilidad se convierten en cualidades críticas, escalando sin fricciones desde pequeñas oficinas hasta grandes organizaciones. Su compatibilidad multi-OS y la posibilidad de alternar escritura entre hasta tres dispositivos con las teclas Easy-Switch lo hacen flexible y predecible en su comportamiento.

Objeto que desaparece en la rutina

El valor del Signature Slim Solar+ no radica únicamente en sus especificaciones. Está en su capacidad para desaparecer en el día a día, como si no estuviera ahí… hasta que se necesita escribir. Entonces, detrás de la aparente sencillez, hay una máquina afinada para cualquier necesidad.

Disponible ya en logitech.com y distribuidores autorizados, el teclado llega en tres variantes: multi-OS universal, versión dedicada para macOS (solo en Norteamérica) y una configuración especial para empresas. Los precios serán de 109,99 € para el modelo estándar y 119,99 € para la versión Business.

Ventajas y valores clave

Logitech Signature Slim Solar+ K980 destaca por su autonomía solar, diseño sostenible y experiencia de uso inteligente. Entre sus valores principales figuran la simplicidad, la eficiencia y una apuesta clara por la sostenibilidad ambiental.

Puede cargarse automáticamente con cualquier fuente de luz, solar o artificial, sin depender de cables ni cargadores tradicionales, lo que elimina de raíz las interrupciones por batería baja y permite hasta cuatro meses de uso en completa oscuridad tras una carga total.

Diseño ultradelgado, completo con teclado numérico, teclas de tijera y perfil bajo que favorecen la comodidad y el minimalismo visual, ayudando a mantener el escritorio organizado y limpio.

Permite alternar rápidamente entre hasta tres dispositivos diferentes gracias a las teclas Easy-Switch, compatible con Windows, macOS, ChromeOS y dispositivos móviles.

Incorpora hasta 23 teclas personalizables, incluida la nueva tecla AI Launch Key, facilitando accesos directos a herramientas de inteligencia artificial y automatización de tareas, aumentando así la productividad diaria.

Fabricado con un 70% de plástico reciclado posconsumo, batería recargable diseñada para una vida útil de hasta diez años y embalajes orientados a minimizar la huella de carbono.

Opcional para empresas con receptor Logi Bolt USB-C que refuerza la seguridad y fiabilidad en entornos corporativos, y herramientas de gestión remota como Logitech Sync para monitorización y mantenimiento centralizados.