Con más líneas en circulación y más cambios de operadora, 2025 está reordenando el mercado español hacia paquetes móviles y convergentes con varias SIM y sin ataduras.

Algunos datos clave:

Según datos de la CNMC, España roza los 62 millones de líneas móviles y la portabilidad crece: el mercado se mueve y las familias comparan más que nunca.

La flexibilidad de las tarifas móviles sin permanencia gana peso entre hogares con hijos y mayores conectados.

gana peso entre hogares con hijos y mayores conectados. La segunda línea al 50% y los packs con dos líneas están empujando el ahorro mensual en combinados de Internet y línea móvil.

La experiencia de red 5G sitúa a Vodafone entre los líderes más fiables según informe de Opensignal de este año.

Más líneas móviles, más movimiento

España rozó los 62 millones de líneas móviles en mayo y junio de 2025 y la portabilidad repuntó en torno al 5% interanual, señal de que las familias buscan precio y condiciones mejores para “multipaquete”.

El 99,8% de los hogares dispone de teléfono fijo y/o móvil / Vodafone

Además, el 99,8% de los hogares dispone de teléfono fijo y/o móvil y el 45,9% usa solo móvil, lo que refuerza la idea de que cada miembro del hogar necesita su propia línea con datos.

La variable clave: flexibilidad sin permanencia

En este contexto, la ausencia de permanencia se ha convertido en el valor más citado por familias que comparten varias líneas y desean poder ajustar o salir sin penalizaciones. En grandes compañías de Internet y telefonía, las líneas móviles adicionales se pueden añadir a la misma cuenta y no exigen compromiso de permanencia; además, se permite mezclar tarifas según el uso de cada persona.

¿Por qué importa esto para una familia de 4 personas? Si un hijo se va de Erasmus o un abuelo usa poco los datos, recortar o pausar líneas es más sencillo cuando no hay ataduras. Si cambian los hábitos (clases online, verano, exámenes), reajustar gigas ilimitados por línea evita pagar de más.

Experiencia de red: estabilidad 5G para muchos dispositivos

Con varios móviles compartiendo WiFi y red celular, la calidad de red pesa tanto como el precio.

En los informes de Opensignal (febrero 2025), Vodafone figura entre los primeros puestos de experiencia 5G en España (segunda posición compartida en métricas como 5G Video Experience), un indicador relevante cuando varias líneas del hogar consumen vídeo y clases en directo.

Madre e hija con una tablet disfrutando de la mejor conexión / Vodafone

Precio por línea: descuentos progresivos que se notan

El descuento del 50% en la segunda línea y la posibilidad de configurar packs con fibra, líneas móviles con datos ilimitados y televisión de pago están haciendo que el coste medio por línea baje cuando el hogar supera las dos líneas. En cuestión de ofertas con estas condiciones, es Vodafone España la que lidera el mercado en calidad-precio en los últimos meses.

A escala sectorial, la CNMC ha constatado que los paquetes de telecomunicaciones bajaron de precio en 2024, dato que se alinea con estas ofertas familiares más ajustadas.

Contexto económico: más cuidado con el gasto mensual

La OCU detecta que parte de los hogares siente presión sobre su economía en 2025, lo que impulsa la optimización del ticket mensual y el cambio a packs con varias líneas para pagar menos por línea.

¿Qué deben mirar las familias al comparar y contratar sus líneas móviles?

Permanencia: mejor sin ataduras para escalar líneas arriba/abajo.

Precio por línea adicional: buscar descuentos del 50% o similares en la segunda/tercera línea.

Número máximo de líneas por cuenta: priorizar operadores que permitan 3 o 4 líneas adicionales.

Roaming y extras útiles para familias viajeras: comprobar roaming UE y países extra incluidos.

Calidad a máxima velocidad 5G y experiencia en vídeo: contrastar con informes independientes como el de Opensignal 2025.

Convergencia: valorar packs fibra + 2 líneas y TV si el hogar ya consume plataformas y fútbol.

La familia digital más conectada que nunca

En un mercado donde los datos confirman más líneas, más portabilidad y más comparativa informada, grandes operadoras como Vodafone o Movistar encajan de forma natural en el patrón de consumo de la familia digital de 2025.

El precio siempre ha sido el factor determinante en el sector telecomunicaciones, pero las familias cada vez dan más peso a la calidad de red y la estabilidad de las conexiones, sobre todo cuando se trata de añadir Internet, compartir datos y entretenimiento.

Por todo ello, la búsqueda de la calidad-precio ha convertido a Vodafone en la favorita de las nuevas familias digitales. Con flexibilidad sin permanencia, descuentos claros en segundas líneas y packs con fibra, móvil y televisión, las grandes operadoras de siempre ganan la partida.