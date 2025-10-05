Polti presenta el aspirador RollySteam, con función vapor

La firma Polti presenta RollySteam, un aspirador multifunción que limpia e higieniza añadiendo vapor, sin necesidad de detergentes.

En esta nueva solución todo en uno el vapor continúa siendo el protagonista, para configurar un producto eficaz, que aprovecha su fuerza higienizante para actuar sobre cualquier superficie y contra todo tipo de suciedad, adecuado para familias con niños y mascotas.

Aspectos de diseño

Se trata de un equipo de poco peso, manejable y silencioso, que combina un diseño actual con numerosas prestaciones. Disponible en las versiones sin filtro WD40C y WD30C y en la versión con filtro WD10.

La tecnología Polti SteamActive genera vapor a alta temperatura que actúa para desprender la suciedad y eliminar hasta el 99,999% de gérmenes, bacterias y hongos, sin detergentes. El calor intenso es eficaz con las manchas difíciles, como restos de comida, grasa incrustada en la cocina, restos de alimentos en las mesas o derrames de bebidas en los suelos. El vapor también facilita la limpieza diaria de alfombras de pelo corto e higieniza todas las superficies, incluso delicadas como el parquet.

Destacados

Con la función de autolimpieza, es suficiente con un clic para una limpieza completa y tener Polti RollySteam lista para usar la próxima vez. Una vez finalizado el ciclo, la base térmica mantiene la mopa seca, evitando la formación de moho y bacterias y eliminando los olores desagradables.

Utiliza un sistema antical que elimina los residuos del circuito hidráulico, para un rendimiento óptimo. Un filtro HEPA, lavable y reutilizable, que retiene polvo, alérgenos y micropartículas, contribuye a mejorar la calidad del aire en casa.

La luz LED frontal ilumina el área de limpieza, haciendo visible la suciedad más oculta, mientras que el cepillo giratorio de microfibra lavable y reutilizable, con la tecnología Polti PowerBrush, actúa con un movimiento activo y dinámico para eliminar la suciedad incrustada.

Integra guía por voz inteligente y una pantalla LED intuitiva,. Con 35 minutos de autonomía, ofrece el tiempo necesario para completar la limpieza de toda la casa en una pasada, sin interrupciones.

Precios

Polti RollySteam WD40C, 599€; modelo WD30C, 499€, y WD10, 399€.