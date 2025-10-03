Eurecat: diez años acelerando la innovación empresarial

En un entorno cada vez más complejo e incierto, caracterizado por una economía interconectada y altamente competitiva, innovar ya no es una opción para las empresas, sino una necesidad estratégica. El centro tecnológico Eurecat se consolida como un aliado clave en este contexto, acelerando la transformación industrial de la mano de tecnología de vanguardia, hacia procesos más eficientes y sostenibles. Y es que, en sus primeros diez años de actividad, el centro tecnológico ha impulsado más de 16.000 proyectos y servicios de innovación, fortaleciendo la competitividad de más de 3.200 compañías de todos los tamaños y sectores, y contribuyendo a la creación y mejora de sus productos, servicios y procesos de fabricación.

“Estas iniciativas han permitido a Eurecat generar un valor tangible para el tejido económico y empresarial, con un impacto económico multiplicador de 9,37 en Cataluña en términos de retorno de la administración”, explica el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras.

Un indicador de esta labor se refleja en el Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2025 de la Comisión Europea, que sitúa a Cataluña como la región más innovadora de España, por delante del País Vasco y Madrid. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer: "El principal reto que vive el país en términos de innovación y tecnología es que las empresas entiendan la innovación como un pilar estratégico de su negocio, pues innovar es arriesgado, pero no hacerlo lo es más”, subraya el director general de Eurecat, Xavier López.

Tecnologías como la sensórica, la fotónica, la robótica y la inteligencia artificial ya se emplean para la mejora de los procesos industriales. / Eurecat

Al servicio de la competitividad empresarial

Desde su fundación, Eurecat ha impulsado el desarrollo de proyectos altamente avanzados y de impacto real en la industria, muchos de ellos fruto de la hibridación de tecnologías como la sensórica, la fotónica, la robótica y la inteligencia artificial, aplicadas a la mejora de procesos industriales y productos.

Al mismo tiempo, promueve un trabajo ecosistémico en colaboración con otros agentes del territorio en campos de trabajo esenciales, como la descarbonización industrial, la resiliencia climática o la electrificación de sectores como la automoción; contribuyendo así a intensificar y extender territorialmente la innovación colaborativa.

En clave de innovación continuada y altamente avanzada, destaca la colaboración con la empresa Teyme, que ha dado lugar al desarrollo de robots adaptados al trabajo en el campo. Con Gràfiques Manlleu, líder en el etiquetado en papel para la alimentación, Eurecat ha desarrollado una nueva solución tecnológica que integra fotónica, IA y visión artificial, y que permite detectar de forma automática diferencias en el patrón e identificar anomalías en las etiquetas, contribuyendo a la reducción de costes y del tiempo de producción. Y, para la optimización de embalaje, ha implantado junto a ControlPack un sistema que monitoriza en tiempo real el consumo de material, además de permitir un mantenimiento predictivo de la máquina y optimizar la eficiencia energética del proceso, de forma que contribuye a incrementar su sostenibilidad y productividad.

Producción en Gràfiques Manlleu, donde la fotónica, la IA y la visión artificial ya se emplean para la detección de anomalías en el etiquetado. / Eurecat

Eurecat se consolida así como un agente transformador del tejido empresarial, impulsor de un modelo productivo más sostenible, resiliente y preparado para los retos del futuro. Un eje vertebrador del progreso económico y social en Cataluña y en el conjunto del país.