Robot Qrevo Curv 2 Pro, singular diseño y notables capacidades de limpieza, de Roborock

La firma Roborock presenta hoy en España el Qrevo Curv 2 Pro, un modelo que combina tecnología de limpieza avanzada con un diseño elegante, para que los hogares sean más saludables e higiénicos.

Destaca por su óptimo funcionamiento en todo tipo de superficies y chasis AdaptiLift que ajusta dinámicamente la altura y puede elevarse hasta 2 cm, lo que le permite mantener un contacto de succión adecuado incluso en alfombras de hasta 3 cm de grosor y superar umbrales de hasta 4 cm sin atascarse.

En la base de su potencia se encuentra el sistema HyperForce de 25.000 Pa, una de las potencias de succión más altas de su clase, que elimina la suciedad incrustada en alfombras y el polvo más fino en suelos duros. Se suma un sistema doble anti-enredos que incluye el cepillo principal de doble hélice DuoDivide y el cepillo lateral Arc-Side con tecnología FlexiArm, diseñada para alcanzar bordes y esquinas.

El rendimiento de fregado ha sido mejorado mediante un sistema de doble giro con una presión máxima de fregado descendente de 12 N y una velocidad de rotación de 200 rpm, para eliminar hasta las manchas resistentes. La mopa se desmonta automáticamente cuando el robot detecta alfombras, evitando transferencias de humedad no deseadas.

Autolimpieza higiénica

Se combina con la base multifuncional 3.0 Higiene+, que destaca por un lavado de mopa con agua caliente a 100 °C, para eliminar más del 99,99% de bacterias, según las pruebas de TÜV Rheinland.

Una bandeja de limpieza mejora el remojo y el mantenimiento de la mopa, mientras que el aire caliente a 55 °C evita el crecimiento de moho y los olores desagradables.

Permite hasta 7 semanas de limpieza sin manos mediante el vaciado automático del polvo, mientras que su base de acoplamiento desmontable simplifica el mantenimiento manual. El flujo de aire ambiental ayuda a secar la humedad residual de la bolsa de polvo, lo que reduce los olores y mantiene la base fresca.

Cobertura de limpieza

Su diseño ultrafino de 7,98 cm lo convierte en el robot más fino de Roborock, equipado con el sistema completo de navegación LiDAR. La tecnología RetractSense hace que el módulo de navegación se eleva para un escaneo de 360° en espacios abiertos y se retrae para limpiar bajo muebles bajos con un ángulo de visión trasera de 100°. Un sensor de contacto superior optimiza los recorridos en entornos estrechos, para limpieza precisa incluso en los rincones inaccesibles.

Evitación de obstáculos inteligente

La IA reactiva del Qrevo Curv 2 Pro reconoce más de 200 tipos de obstáculos habituales en el hogar, desde cables hasta juguetes o sorpresas de mascotas. Su luz estructurada lateral VertiBeam y la cámara RGB garantizan una detección precisa incluso en condiciones de poca luz, permitiendo que el robot se desplace con seguridad y sin interrupciones.

Aplicación móvil

El control y la automatización se manifiestan en la app de Roborock, equipada con SmartPlan 3.0 para planificar rutinas personalizadas según hábitos y tipos de habitaciones. También incorpora compatibilidad con Matter para integrarse fácilmente en ecosistemas de hogar inteligente.

Cuenta con asistente de voz integrado activado con "Hola Rocky", funciones especiales para mascotas como videollamadas o búsqueda por voz, y un sistema de privacidad garantizada en el tratamiento de datos del hogar.

Cuenta con certificaciones de SGS y TÜV Rheinland, avalando su capacidad para eliminación de ácaros, caspa de mascotas y bacterias. Ha sido validado como apto para mascotas y con la Certificación de seguridad para madres y bebés, por su bajo nivel de ruido, ausencia de compuestos tóxicos y altas tasas de higiene.

Precio y disponibilidad

El Roborock Qrevo Curv 2 Pro ya está disponible en España, y del 2 al 15 de octubre cuenta con un precio especial de lanzamiento de 1.099€ , siendo su precio inicial de 1.299 €.