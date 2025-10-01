Google potencia el hogar inteligente: la nueva línea Nest y Home Speaker llevan Gemini a todos los espacios domésticos

Google inaugura una nueva generación de dispositivos Home optimizados para Gemini, marcando un paso adelante en inteligencia, seguridad y diseño sostenible para el hogar conectado. Desde hoy, la familia Nest Cam y Doorbell redefine lo que significa tener cámaras inteligentes con IA multimodal, mientras el Google Home Speaker estrena una experiencia de audio avanzada pensada para interacciones naturales con Gemini. Otra novedad es que Walmart se suma como socio con cámaras inteligentes de precio accesible que integran el poder del ecosistema Google Home.

Gemini transforma la experiencia Home

El lanzamiento de esta nueva línea se enmarca en la estrategia Gemini-first: dispositivos diseñados desde cero para explotar las capacidades de Gemini en el hogar. En este escenario Google apuesta por un doble enfoque: crear productos flagship con tecnología exclusiva y, al mismo tiempo, abrir el sistema a socios como Walmart para ampliar la oferta y democratizar el acceso a la IA doméstica, tanto en variedad de diseño como en rango de precios.

Nuevas Nest Cams y Doorbell

La tercera generación de Nest Cam Indoor, la segunda generación Outdoor y el Nest Doorbell (3rd gen) estrenan capacidades inteligentes inéditas gracias a la integración profunda con Gemini. No solo alertan y graban; estos equipos interpretan y comprenden el entorno apoyados en hardware mejorado y análisis multimodal de escenas.

Integran video 2K HDR, lo que significa imágenes detalladas, y mejora de las capacidades avanzadas de Gemini. DXOMARK posicionó a los tres modelos como líderes en calidad de imagen en su segmento.

Otros valores son un campo de visión ampliado pues estas cámaras capturan una panorámica de 152° en diagonal; el Doorbell ofrece una visión 1:1 y 166° para controlar desde paquetes a la puerta hasta visitantes de cuerpo entero. También gestionan visión nocturna optimizada mediante nuevo sensor y apertura mejorada (120% más sensibilidad lumínica) que conserva el color incluso en condiciones crepusculares, con visión infrarroja integrada para ver en oscuridad.

Estas prestaciones se traducen en funciones avanzadas:

Alertas enriquecidas: Notificaciones como “la mascota salió de su área” incluyen vistas previas con zoom para entender en detalle el evento.

Búsqueda por voz en el historial: "¿Qué pasó con el florero en el salón?" Gemini responde con una descripción y el clip relevante.

Home Brief: Resúmenes de horas convertidos en minutos, facilitando la supervisión rápida.

Sin suscripciones adicionales, los nuevos dispositivos integran Zoom y recorte digital en vivo e historial, con vistas animadas en notificaciones; detección inteligente de personas, vehículos o animales, y alerta de paquetes en el Doorbell; así como historial ampliado de sucesos: De 3 a 6 horas incluidos, con previa en video de 10 segundos por actividad.

Privacidad y sostenibilidad

Google refuerza con este equipamiento el enfoque en la privacidad: cifrado integrado, verificación en dos pasos y LED visible indican el procesamiento o transmisión de vídeo. Asimismo, la sostenibilidad es clave: más de una década usando materiales reciclados y, ahora, una resina especial protege contra UV sin pintura, sumado a un embalaje 100% libre de plásticos (150 toneladas menos en la cadena de suministro).

La gama ofrece opciones cromáticas y resistencia (IP56) frente a polvo, agua y nieve.

Precios y disponibilidad

Nest Cam Indoor por unos 86 euros ($99.99 USD) y Outdoor por unos 128 euros ($149.99 USD);

Nest Doorbell por unos 153 euros ($179.99 USD)

Walmart y la democratización de Gemini en Home

Walmart debuta como socio con las cámaras Indoor Wired, por unos 20 euros ($22.96), y con Video Doorbell Wired, unos 43 euros ($49.86), accesibles y compatibles con Gemini a través de la app Google Home. Ofrecen visión en vivo 1080p, alertas inteligentes y, mediante suscripción Premium, acceso a funciones avanzadas junto a los dispositivos Nest, generando un ecosistema unificado.

Google Home Speaker: conversación y sonido envolvente para Gemini

El nuevo Google Home Speaker significa la llegada de un dispositivo de audio optimizado específicamente para Gemini, elevando la interacción por voz y la calidad sonora en el hogar digital. Incorpora:

Procesamiento personalizado que permite respuestas más rápidas y naturales.

Anillo luminoso dinámico como feedback instantáneo que muestra los estados de Gemini (escucha, razonamiento, respuesta, modo Live).

Audio equilibrado 360° para inmersión uniforme en cualquier punto de la habitación.

Función cine en casa: posibildad de emparejar dos altavoces con Google TV Streamer, logrando sonido surround cinematográfico. También soporta agrupación multi-habitación y pares estéreo.

Privacidad física: Incluye botón para silenciar el micrófono.

Destaca por un diseño compacto, en diferentes colores y respetuoso con el ambiente. La manufactura usa materiales reciclados y una innovadora “yarn” de punto 3D, disminuyendo el desperdicio textil.

El lanzamiento oficial está previsto para primavera de 2026

Hardware creado para la IA doméstica

Google muestra con este porfolio cómo la estrategia Gemini-first permite fusionar lo mejor de la IA con dispositivos emblemáticos y una plataforma cada vez más abierta. El objetivo: hacer que el hogar sea más inteligente, útil y seguro, con interacciones fluidas a través de la visión y el sonido, para diiferentes necesidades y presupuestos.

Resumen de novedades

Se introducen las nuevas cámaras Nest (Indoor y Outdoor) y el timbre Nest, todos con video 2K HDR y un campo de visión ampliado.

Mejoras en el rendimiento en condiciones de poca luz, con un sensor que permite un 120% más de sensibilidad a la luz.

Funciones avanzadas de Gemini, como notificaciones detalladas, búsqueda de eventos en el historial de video y resúmenes de actividad.

Las cámaras incluyen zoom digital, alertas inteligentes y un historial de video de seis horas sin necesidad de suscripción.

Enfoque en la privacidad con video encriptado y verificación en dos pasos.

Fabricación sostenible utilizando materiales reciclados y un diseño resistente a las inclemencias del tiempo.

Google Home Speaker

Nuevo altavoz diseñado para una experiencia de audio envolvente y conversaciones más naturales con Gemini.

Audio 360° y la capacidad de emparejarse con Google TV para un sonido envolvente.

Disponible en cuatro colores y fabricado con materiales reciclados.

Ecosistema Ampliado

Colaboración con Walmart para ofrecer cámaras que se integran con Google Home, ampliando la accesibilidad a dispositivos inteligentes.