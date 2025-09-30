NOVEDADES
Nothing presenta Essential: el primer paso hacia un sistema operativo nativo de IA
De un software uniforme a una interfaz personal y generativa
Nothing ha anunciado Essential, una nueva plataforma de inteligencia artificial que sienta las bases para el desarrollo de Essential OS, su futuro sistema operativo nativo de IA. La compañía propone una ruptura con los modelos tradicionales, apostando por experiencias personalizadas y controladas por el usuario en lugar de sistemas uniformes para todos.
El lanzamiento arranca con dos pilares clave. Por un lado, Essential Apps, que permite generar aplicaciones personalizadas al instante mediante simples descripciones en lenguaje natural. Por otro, Playground, un espacio comunitario para crear, compartir y descargar aplicaciones sin las restricciones de las tiendas tradicionales.
“Con Essential comenzamos a desmantelar el sistema obsoleto creado por los líderes del mercado. El futuro del software vendrá definido por acceso sin restricciones, innovación colectiva e hiperpersonalización”, afirmó Carl Pei, CEO de Nothing.
El anuncio también representa una declaración de intenciones frente a un mercado que lleva décadas dominado por Apple y Google. Mientras los gigantes tecnológicos han consolidado ecosistemas cerrados y dependientes de sus tiendas de aplicaciones, Nothing busca diferenciarse con un enfoque más abierto y flexible, en el que cada persona pueda moldear su dispositivo de acuerdo a sus necesidades.
Nueva dinámica
La propuesta abre paso a una nueva dinámica: ya no se necesitan millones de usuarios para justificar el desarrollo de una aplicación, basta con una necesidad individual. Durante la fase alfa, la comunidad de Nothing ya ha generado cientos de apps prácticas, desde herramientas de salud mental hasta agendas familiares.
Con más de cinco años en el mercado y más de 1.000 millones de dólares en ventas acumuladas, Nothing quiere demostrar que es posible construir un ecosistema independiente y abierto. Essential representa, según la compañía, el inicio de un sistema operativo verdaderamente personal, en el que la IA libere a los usuarios de distracciones y adapte el teléfono a su propia imaginación.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control