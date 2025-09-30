Logitech presenta el MX Master 4, nuevo ratón profesional con retroalimentación háptica

Logitech ha anunciado hoy el lanzamiento del MX Master 4, un ratón diseñado para creativos, desarrolladores y profesionales que requieren un control preciso y flujos de trabajo optimizados. El dispositivo se diferencia por incorporar retroalimentación háptica inmersiva, un sistema mejorado de conectividad y un nuevo acceso digital denominado Actions Ring.

Según Tolya Polyanker, director general de la unidad MX en Logitech, la compañía busca ofrecer herramientas que permitan a los usuarios “trabajar mejor y más rápido”, con una experiencia más fluida e intuitiva.

Control táctil y accesos directos inteligentes

El modelo introduce la posibilidad de personalizar la retroalimentación háptica, lo que facilita tareas de detalle como edición de vídeo, diseño gráfico o análisis de datos. El Actions Ring permite configurar accesos directos específicos por aplicación a través del software Logi Options+, lo que, según Logitech, puede reducir hasta en un 63% los movimientos repetitivos y ahorrar un tercio del tiempo en procesos habituales.

Rendimiento mejorado y conectividad estable

El ratón incorpora un chip de alto rendimiento y una antena optimizada que duplica la fuerza de la señal frente a generaciones anteriores. Incluye un nuevo dongle USB-C que asegura emparejamiento rápido y estable con portátiles, ordenadores de sobremesa y tabletas. Su diseño está fabricado con materiales resistentes a manchas y pensado para un uso intensivo.

Entre sus especificaciones destacan la rueda MagSpeed, capaz de desplazarse a 1.000 líneas por segundo; un sensor de 8.000 DPI que ofrece seguimiento sobre diversas superficies, incluido cristal; y clics silenciosos, un 90% más discretos que los del MX Master 3. La autonomía alcanza hasta 70 días de uso con una carga completa.

Versión para empresas y sostenibilidad

La compañía también presentó el MX Master 4 for Business, versión enfocada en despliegues empresariales, con soporte de gestión remota mediante Logitech Sync y compatibilidad con Logi Bolt para garantizar conexiones seguras en entornos con múltiples dispositivos.

En cuanto a sostenibilidad, el modelo incluye un 48% de plástico reciclado posconsumo, batería con cobalto 100% reciclado y embalaje certificado FSC™, además de un diseño que facilita el desmontaje para procesos de reciclaje.

Disponibilidad y precio

El MX Master 4 estará disponible en grafito, blanco, gris y negro a partir de hoy, 30 de septiembre, a un precio recomendado de 129,99 euros. También se comercializará en versiones específicas para Mac y para entornos empresariales, al mismo precio.

Cada unidad incluye una suscripción gratuita de un mes a Adobe Creative Cloud, con acceso a aplicaciones como Photoshop, Lightroom y Premiere Pro.