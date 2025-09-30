Barista Absolu: versatilidad y precisión en la última cafetera de L’OR

La cafetera L’OR Barista Absolu está disponible desde este año en España y otros mercados europeos con la principal novedad de la función “Enjoy Over Ice”, que permite preparar el café directamente sobre hielo y obtener bebidas frías de diferentes intensidades. Este sistema es compatible tanto con cápsulas L’OR XXL como con variedades estándar de L’OR y Nespresso Original.

Una de las características relevantes de la Absolu es el selector de intensidad regulable, con el que se puede ajustar la extracción y adaptar el sabor a diferentes preferencias. La cafetera trabaja con una presión de 19 bares, cifra que según el fabricante garantiza una crema densa y una concentración adecuada en cada taza. El depósito de agua se puede colocar en tres posiciones, lo que facilita la integración en espacios de cocina de diferentes tamaños; el sistema incluye además un recordatorio luminoso para el mantenimiento y apagado automático.

Prestaciones destacadas

Además, la cafetera permite crear hasta 18 tipos de recetas frías y calientes, y cuenta con detalles de diseño como el mencionado depósito de agua móvil o un sistema de limpieza inteligente. El botón Intensidad regulable permite personalizar cada taza, intensificando el sabor y el aroma mediante un tiempo de extracción más prolongado, lo que realza los aromas más profundos y un sabor más potente. Esta función permite adaptar cada taza al gusto. Gracias a la tecnología de reconocimiento dual de cápsulas, la cafetera detecta automáticamente el tamaño de la cápsula y ajusta los parámetros para conseguir una preparación óptima.

La presentación de la L’OR Barista Absolu refuerza la estrategia de la marca por diversificar su gama en el segmento de cafeteras domésticas. Entre los accesorios que acompañan a la máquina se incluyen cápsulas de bienvenida, destacando la apuesta de la empresa por el café frío con recetas específicas para la temporada estival.

Precio

El precio del modelo Absolu es de 129 euros.