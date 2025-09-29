Huawei Watch D2: el avance en salud digital que lleva la presión arterial certificada a la muñeca

En el marco del Día Mundial del Corazón, bajo el lema “No pierdas el ritmo”, Huawei presenta el reloj Watch D2, capaz de medir la presión arterial mediante ondas de pulso con certificación CE, que supone un hito en la evolución de la salud digital accesible.

El dispositivo no es solo un reloj inteligente, sino un compañero clínicamente validado para la gestión cardiovascular, capaz de hacer de la prevención y el autocuidado una experiencia cotidiana.

Precisión clínica

El dispositivo incorpora dos avances importantes:

Análisis de arritmias por ondas de pulso: Certificado bajo el reglamento CE MDR desde agosto de 2025, para detectar con fiabilidad irregularidades del ritmo cardíaco, incluida la fibrilación auricular (FA). Las alertas tempranas convierten al reloj en un aliado frente a una de las principales amenazas silenciosas de la salud cardiovascular.

Control de la presión arterial: A partir de octubre, los usuarios recibirán gratuitamente una actualización OTA con monitorización basada en método oscilométrico, la misma técnica utilizada en entornos médicos. El sistema TruSense mejorado y la bolsa de aire mecánica ultraestrecha permiten lecturas 24/7, mediciones programadas, seguimientos nocturnos sin alterar el descanso y análisis circadianos de alta fiabilidad.

Este doble sistema de control permite un seguimiento continuo del corazón.

Ecosistema integral de salud digital

El Health Glance, ahora con 13 indicadores en un toque, brinda una visión simplificada y completa del estado físico, favoreciendo la prevención y la toma de decisiones rápidas ante posibles anomalías.

Además, la función Comunidad de salud de la aplicación Huawei Health cobra más protagonismo: los usuarios pueden compartir informes de presión arterial, ritmos cardíacos y demás métricas con familiares, fortaleciendo la supervisión remota y el apoyo en red.

El resultado apunta a un ecosistema de salud digital más confiable, conectado y humano.

Control accesible

De acuerdo con datos de la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 20,5 millones de muertes anuales en todo el mundo. Sin embargo, hasta un 80% de los casos prematuros podrían evitarse con prevención activa, intervención temprana y hábitos saludables.

Al situar herramientas de grado clínico en un dispositivo de uso cotidiano, el nuevo reloj acorta las distancias entre el diagnóstico temprano y la accesibilidad, alineándose con los objetivos del Día Mundial del Corazón de este año.

La marca hace hincapié en que el smartwatch y la aplicación Pulse Wave Arrhythmia están destinados a usuarios mayores de 18 años. No sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento médico; los datos recogidos tienen carácter de referencia personal. Health Glance no es un dispositivo médico, sus resultados son informativos y no deben emplearse como base exclusiva para diagnósticos o tratamientos.

Precio y disponibilidad

El Huawei Watch D2 ya está disponible en mercados europeos a un precio de 379 €, e incluye un cupón de descuento de 50 € con el código A50WATCHD2 válido hasta el 26 de octubre.