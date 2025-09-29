CMF presenta Headphone Pro: sus primeros auriculares over-ear con diseño modular

CMF acaba de anunciar el lanzamiento de Headphone Pro, auriculares over-ear con cancelación activa de ruido (ANC). Con este modelo, la marca aporta un soplo de color y frescura a la categoría tradicional de auriculares over-ear.

Con este lanzamiento CMF reimagina esta categoría al combinar ingeniería avanzada con un diseño cuidado, capaz de ofrecer una experiencia cuidada y satisfactoria. Con Headphone Pro, CMF apuesta por una personalización real: desde las almohadillas intercambiables hasta controles intuitivos en el propio dispositivo, además de un sonido a medida a través de la app Nothing X.

Diseño modular

El dispositivo estrena un diseño modular que combina una estética desenfadada con tres acabados —Light Grey, Dark Grey y Light Green—, y va más allá con almohadillas intercambiables que permiten cambiar por completo la apariencia de los auriculares y personalizar el sonido según necesidades o deseos.

Lo que hace que Headphone Pro sea realmente diferente son sus controles integrados. La sensación de botones físicos que responden a cada acción es irreemplazable, por eso la firma los ha incorporado en forma de Roller, una rueda que permite ajustar volumen, la cancelación activa de ruido (ANC) y la reproducción (Play/Pause). A esto se suma, por primera vez, el Energy Slider, un control que permite alternar entre distintos niveles de graves y agudos, adaptando el sonido al ritmo y la energía de cada canción.

Integran cancelación activa de ruido (ANC) gracias a un ajuste cómodo y a un chip de alta eficiencia energética. La tecnología Hybrid ANC ofrece hasta 40 dB de reducción de ruido. Además, los equipos de ingeniería de CMF han incorporado un sistema adaptativo, capaz de detectar el nivel de ruido ambiental y ajustar automáticamente la ANC.

Ofrecen sonido fiel gracias a un driver personalizado con soporte para Hi-Res y LDAC. Todo el sistema está impulsado por drivers de 40mm con recubrimiento de níquel, diseñados para proporcionar una experiencia de escucha con calidad y baja distorsión. Incorporan la función Personal Sound, que se adapta a la forma del canal auditivo de cada usuario para ofrecer una experiencia personalizada.

El dispositivo ofrece hasta 100 horas de reproducción con una sola carga.

Valores destacados

CMF Headphone Pro cuenta con almohadillas intercambiables que permiten adaptar los auriculares. Este diseño los convierte en una extensión personal, con la libertad de jugar con colores, expresar su estilo y crear un look único.

Controles táctiles. El Energy Slider permite ajustar el sonido en tiempo real, equilibrando graves y agudos para adaptarlo a cada momento. El Roller hace que el control de volumen, la reproducción y la cancelación de ruido resulte fluido con simples giros y pulsaciones. Y gracias a un botón personalizable, se puede acceder a funciones como el audio espacial o al asistente de IA con un solo toque.

Cancelación de Ruido Híbrida Adaptativa. Se ajusta automáticamente al entorno y alterna entre tres niveles de control. Con hasta 40 dB de reducción, aísla de conversaciones y ruidos del entorno para escuchar con claridad, reduciendo la fatiga auditiva.

El modo Cine amplía la escena para ofrecer diálogos y efectos definidos, mientras que el modo Concierto aporta la profundidad y la energía de la música en directo.

LDAC asegura fidelidad en audio Bluetooth, con tasas de hasta 990 kbps, mientras que la doble certificación Hi-Res da claridad y precisión en cualquier formato. Cada nota se percibe nítida y fiel.

Integran drivers de 40mm con diafragmas recubiertos de níquel que reducen la distorsión y logran una claridad sobresaliente. Una bobina de cobre de 16,5mm, un conducto de graves de precisión y un diseño de doble cámara aportan un sonido más profundo, lleno de matices y con fuerza en cada compás.

Aportan latecnología Audiodo, capaz de crear un perfil de sonido único para cada persona.

Headphone Pro ofrece hasta 100 horas de reproducción y 50 horas de llamadas con una sola carga. Incluso con la ANC activada, se mantiene hasta 50 horas de música. La carga rápida ofrece hasta 4 horas de reproducción con 5 minutos de carga, mientras que la carga completa se realiza en menos de 2 horas mediante USB-C. Además, puede recargarse directamente desde un smartphone a través de un cable USB-C a USB-C, garantizando autonomía en cualquier momento.

Precio y disponibilidad

CMF Headphone Pro estará disponible en tres variantes de color —Dark Grey, Light Green y Light Grey— a un precio de 99 euros.

Las ventas oficiales comienzan hoy 29 de septiembre de 2025 en nothing.tech y a través de algunos distribuidores seleccionados.