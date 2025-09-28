Xiaomi pone fecha a la salida de la serie Xiaomi 17 y da precios

En el marco del esperado “Lei Jun Annual Speech 2025”, el CEO de Xiaomi desveló la nueva familia Xiaomi 17 junto con una batería de lanzamientos que según sus propias palabras buscan reforzar la visión de un ecosistema inteligente integral. Con el lema “Change”, Lei Jun hizo hincapié en la apuesta de la marca por la interconexión de personas, automóviles y hogar y detalló las claves que definen a sus nuevos dispositivos estrella.

Xiaomi 17: potencia y eficiencia en tamaño compacto

Con su diseño de 6,3 pulgadas, el Xiaomi 17 da equilibrio entre ergonomía y prestaciones premium, con 191 gramos de peso y 8,06 mm de grosor. Incorpora el potente chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 y presume de una batería Xiaomi Surge de 7000mAh, la mayor capacidad vista hasta ahora en el segmento compacto. La experiencia visual alcanza un nuevo estándar con su panel M10 y la tecnología SuperRED, que aportan un balance inédito entre brillo máximo (3500 nits) y eficiencia energética, todo enmarcado por biseles de 1,18 mm gracias al empaquetado LIPO.

La colaboración con Leica sube el listón en la nueva serie. Su sistema Summilux integra un sensor principal Light Fusion 950 de 50 MP con apertura ƒ/1.67 y OIS, y un teleobjetivo de 60mm con lente flotante, apertura ƒ/2.0 y enfoque a solo 10cm. El nuevo Master Portrait Mode promete tomas profesionales con tonos naturales y una representación minuciosa del cabello y la piel, incluso ante condiciones de luz complejas.

Además de carga rápida de 100W (cableada) y 50W (inalámbrica), el modelo sobresale en conectividad al ofrecer cobertura global en más de 210 países y un puerto USB 3.2 Gen 1 que agiliza la transferencia de archivos de gran tamaño.

Xiaomi 17 Pro y Pro Max: la doble pantalla que mira al futuro

La serie Xiaomi 17 Pro, compuesta por el 17 Pro y el 17 Pro Max, personifica la revolución más ambiciosa de la marca con una propuesta de doble pantalla que fusiona diseño y funcionalidad inteligente. El nuevo Dynamic Back Display desata una ola creativa e interactiva: es posible personalizar fondos con inteligencia artificial, exhibir mascotas virtuales como “Pangda” el panda, recibir notificaciones en tiempo real, fijar recordatorios y hasta tomar selfies con la cámara principal empleando el display trasero.

La experiencia lúdica pasa también al hardware: al cerrar la pantalla principal, el móvil puede transformarse en una consola portátil al emparejarse con una funda especial vía Bluetooth, evocando un aire retro sin sacrificar la conectividad.

Las mejoras visuales avanzan. La pantalla OLED M10 con SuperRED sella el liderazgo en brillo y bajo consumo, y el Pro Max estrena matriz de píxeles independiente e incorpora Xiaomi Shield Glass 3.0, asegurando gran durabilidad. En fotografía, el sistema Leica Summilux se apoya en el sensor Light Fusion 950L y la tecnología LOFIC de alto rango dinámico (16.5EV), junto a lentes teleobjetivas únicas: el Pro Max ofrece un periscopio 5x con cristal recolector de luz de nueva generación, mejorando la entrada lumínica un 30%.

En cuanto a batería, la familia Pro introduce celdas de silicio al 16% y diseño en “L”, alcanzando los 6300mAh para el Pro y 7500mAh para el Pro Max. Ambos soportan cargas rápidas de 100W y la función UWB para interactuar de manera inteligente con vehículos y dispositivos del ecosistema Xiaomi.

Precio y disponibilidad global

La serie Xiaomi 17 estará a la venta a través de Mi.com, tiendas Xiaomi y canales oficiales, este mismo septiembre. Los precios se han dado en yuanes, tomando como referencia un cambio aproximado de 1 RMB = 0,13 € (septiembre 2025), los precios quedarían así:

Xiaomi 17

12GB + 256GB → RMB 4499 ≈ 585 €

12GB + 512GB → RMB 4799 ≈ 624 €

16GB + 512GB → RMB 4999 ≈ 650 €

Xiaomi 17 Pro

12GB + 256GB → RMB 4999 ≈ 650 €

12GB + 512GB → RMB 5299 ≈ 689 €

16GB + 512GB → RMB 5599 ≈ 728 €

16GB + 1TB → RMB 5999 ≈ 780 €

Xiaomi 17 Pro Max

12GB + 512GB → RMB 5999 ≈ 780 €

16GB + 512GB → RMB 6299 ≈ 819 €

16GB + 1TB → RMB 6999 ≈ 910 €

Más novedades

Junto a los smartphones, se amplia la familia de productos para un ecosistema totalmente integrado:

Xiaomi Pad 8 series: Se ha presentado la nueva generación de tablets, diseñadas para la productividad y el entretenimiento dentro del ecosistema.

Nuevos electrodomésticos inteligentes: Se ha anunciado una nueva gama de productos AIoT para el hogar que enriquecen la experiencia conectada.