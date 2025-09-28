Barcelona al timón de la innovación en aviación: la historia de SITA eWAS

Cuando SITA se unió a GTD Air Services, la división aeronáutica de GTD System & Software Engineering, no solo incorporó una gran experiencia, sino también un producto pionero: SITA eWAS, la aplicación electrónica de conciencia meteorológica que hoy utilizan más de 50.000 pilotos en todo el mundo. Aquella alianza marcó el inicio del papel creciente de Barcelona en la redefinición de cómo los pilotos ven y responden al cielo.

Ver la meteorología en cuatro dimensiones

SITA eWAS ofrece a pilotos y despachadores información meteorológica global en tiempo real en un formato dinámico 4D, que muestra las condiciones en horizontal, vertical y a lo largo del tiempo. Esto permite visualizar con claridad tormentas, turbulencias, formación de hielo o cenizas volcánicas, anticipar interrupciones y adaptar las rutas de forma segura.

La aplicación facilita una mejor toma de decisiones y reduce la carga de trabajo en cabina. Y, combinada con herramientas de optimización como SITA OptiClimb®, permite a las aerolíneas reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ hasta en un 5% por vuelo. En resumen, eWAS convierte una meteorología compleja y cambiante en información práctica, ayudando a que los vuelos sean más seguros, fluidos y sostenibles.

eWAS convierte una meteorología compleja y cambiante en información práctica / SITA

Barcelona: un hub digital europeo

eWAS opera en el cielo, pero Barcelona le proporciona la pista de despegue. Según el Tech Hubs Overview 2025 publicado por el Ayuntamiento de Barcelona y ACCIÓ, Cataluña alberga 160 hubs tecnológicos activos, casi tres cuartas partes de ellos ubicados en la capital. Estos centros generan un impacto económico de casi 2.900 millones de euros y emplean a más de 34.800 profesionales.

Este ecosistema en pleno auge, junto con la fortaleza de universidades y centros de investigación, brinda a SITA acceso a ingenieros, científicos de datos y diseñadores altamente cualificados. Es esta concentración de talento la que convierte a Barcelona en un hub estratégico para la innovación en cabina y en un hogar natural para un proyecto que conecta con aerolíneas de todo el mundo.

Con el respaldo de ACCIÓ

Los avances de SITA en Barcelona han contado con el apoyo de ACCIÓ, la agencia de la Generalitat de Catalunya dedicada a la innovación y la competitividad. A través de financiación, incluida la ayuda ALT IMPACTE, ACCIÓ impulsa la evolución de eWAS y refuerza la posición global de Barcelona en tecnología aeronáutica.

Ese apoyo está permitiendo al equipo local mejorar las capacidades predictivas, ampliar la adopción global y generar un mayor impacto en seguridad, eficiencia operativa y sostenibilidad en toda la industria aérea.

Mirando al futuro

Con eWAS ya consolidada como una herramienta de confianza para los pilotos, la próxima frontera es perfeccionar su capacidad de prever interrupciones con mayor antelación y extender su uso a un número aún mayor de aerolíneas en todo el mundo. Los ingenieros de Barcelona lideran esta evolución, asegurando que cada nueva versión supere los límites de lo que la inteligencia en cabina puede lograr.

Desde el suelo en Cataluña hasta la altitud de crucero alrededor del planeta, Barcelona no solo forma parte de la historia de la aviación: está ayudando a escribir el próximo capítulo de cómo vuela el mundo.