Ufesa pone en el mercado el robot de cocina TotalChef RK10

El dispositivo incluye más de 200 recetas interactivas

Barcelona
Ufesa, marca de pequeño electrodoméstico, presenta el robot de cocina multifunción TotalChef RK10 caracterizado por pantalla táctil de 10 pulgadas, amplia y de alta definición, que proporciona visualización detallada de cada receta y función. Con conectividad Wi-Fi y un recetario digital en constante actualización con más de 200 recetas interactivas, facilita cocinar de manera creativa.

Con 30 funciones automáticas, incluyendo amasar, emulsionar, triturar, cocer al vapor, sofreír, cocinar a baja temperatura, confitar y fermentar, y 15 programas automáticos, se adapta tanto a la planificación semanal como a la improvisación culinaria.

Diseño y precio

Fabricado para ser usado, no para ocupar espacio, cuenta con una jarra de acero inoxidable de capacidad máxima de 4,5 litros, un motor de 2400 W y accesorios intercambiables. Incorpora lo necesario para sacar partido: batidora, pala de mezcla, cuchilla de montaje sencillo, espátula, procesador de alimentos y vaporera profunda. Incluye otra vaporera de dos niveles con tapa de cristal retenedora de condensación, para cocinar hasta 4 platos a la vez.

Cuesta unos 650 euros.

