Derribando la Manzana: El Xiaomi 15 y su cruzada para dominar la gama premium

El Xiaomi 15 ha llegado al mercado como una declaración de intenciones en la gama alta compacta, presumiendo una pantalla OLED LTPO de 6.36 pulgadas, resolución de 1.5K (1200 x 2670 píxeles) y un brillo pico de 3.200 nits que se mantiene en el 25% del panel, superando en honestidad a otros fabricantes que concentran el brillo máximo en una fracción menor de la pantalla.

Su tasa de refresco adaptativa llega hasta los 120 Hz, entregando una experiencia visual fluida y agradable incluso en escenas de acción o navegación exigente.

En su corazón late el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite fabricado en 3 nm, con hasta 16GB de RAM (las versiones básicas emplean 12GB) y opciones de almacenamiento que parten desde 256GB y llegan hasta 1TB en tecnología UFS 4.0, garantizando rapidez y margen de crecimiento futuro.

Batería y cámara fotográfica

La batería, de 5.240 mAh, promete jornadas completas de autonomía, apoyada por carga rápida de 90W y carga inalámbrica de hasta 50W, cifras que colocan al Xiaomi por delante en porcentaje de batería recuperada por minuto.

El apartado fotográfico es, sin duda, uno de los puntos fuertes y diferencia a este terminal de muchos competidores. Su triple cámara trasera (50MP principal, 50MP gran angular y 50MP teleobjetivo) firmada por Leica está diseñada para ofrecer una experiencia profesional, con estabilización óptica, zoom óptico x3, grabación en 8K y modo log de 10 bits. El sensor frontal de 32 MP corona el paquete para selfies nítidos y detallados.

La experiencia auditiva también destaca, gracias a altavoces estéreo certificados Hi-Res y Dolby Atmos, y su resistencia IP68 al agua y al polvo hace que este modelo sea robusto en diversos escenarios. Como sistema operativo, el Xiaomi 15 viene equipado con HyperOS 2.0 sobre Android 15, prometiendo cuatro años de actualizaciones y soporte completo para las tecnologías más recientes como WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC y USB-C 3.2.

Xiaomi 15 vs iPhone 17: duelos, similitudes y contrastes

Si el Xiaomi 15 apuesta por la maximización tecnológica, el iPhone 17 (básico) busca mantener la tradición del diseño elegante y la integración del ecosistema Apple, pero este año se enfrenta a un rival que lo desafía en casi todos los frentes. Mientras Xiaomi presume su panel OLED LTPO de alta resolución y brillo, el iPhone apuesta por la tecnología Super Retina XDR, con similar tamaño pero generalmente menor nitidez y brillo sostenido en todo el panel, los resultados son equilibrados.

En rendimiento bruto, el Snapdragon 8 Elite de Xiaomi, con sus núcleos de alto desempeño y una puntuación de AnTuTu cercana a los 2.7 millones, rivaliza directamente con el nuevo Apple Silicon (A19), ambos impulsando inteligencia artificial avanzada, juegos y edición multimedia sin esfuerzo. Xiaomi ofrece mayor flexibilidad en RAM y almacenamiento, mientras Apple se mantiene más conservador, haciendo valer la optimización de recursos integrada en iOS.

Óptica y píxeles

Las cámaras de ambos dispositivos contemplan sensores de 48-50 MP, el Xiaomi 15 sobresale por su cámara triple, zoom óptico x3 y la firma Leica, frente a una doble cámara en el iPhone, donde la fidelidad de color, el modo retrato y la grabación de video cinemática siguen como puntos fuertes, y compiten con la versatilidad profesional que Xiaomi incluye desde la base.

En autonomía y carga, Xiaomi se distancia: batería de 5.240 mAh versus alrededor de 3.692 mAh en el iPhone 17 (muy bien equilibrada) que carga de manera más rápida tanto por cable como inalámbrica, y una velocidad que multiplica la eficiencia para quienes buscan tiempo y energía en su día a día. En conectividad y seguridad, ambos cuentan con lector de huellas (en pantalla en Xiaomi, FaceID y huella en Apple) y estándares de protección IP68; Xiaomi añade NFC y opciones de WiFi 7, lo que le da una opción más anticipada al futuro de la conectividad.

Difícil elección

En la experiencia de usuario, Xiaomi opta por una personalización exhaustiva y Android 15, mientras Apple sigue apostando por el refinamiento, personalización y la integración de iOS con sus servicios. La diferencia, más allá de la potencia, está en elegir entre un dispositivo que busca empujar los límites de lo técnico (Xiaomi) frente a otro que hace de la cohesión, la seguridad y el minimalismo su bandera (iPhone).

Ambos móviles representan la cúspide de la innovación en 2025, el Xiaomi 15, por precio y prestaciones, parece haber encontrado el equilibrio entre especificaciones, autonomía y fotografía avanzada, mientras el iPhone 17 conserva su estatus y facilidad de integración dentro del universo Apple, para ofrecer al usuario una apuesta segura.

Puntuaciones obtenidas

Xiaomi 15 destaca en Geekbench con puntajes alrededor de 1600 en single-core y 5300 en multi-core, superando a generaciones previas de Snapdragon y acercándose a Apple Silicon en tareas multihilo.

iPhone 17 mantiene un rendimiento superior en single-core (aprox. 2000) y multi-core (alrededor 6000), gracias a las mejoras de su chip A19, notablemente eficiente para cargas altas aunque con menos RAM.

En AnTuTu, Xiaomi 15 registra cerca de 2.7 millones de puntos, reflejando un gran equilibrio entre CPU, GPU y memoria, mientras iPhone 17 no publica puntajes oficiales AnTuTu, pero se estima superior en GPU y optimización general para juegos y edición.

Autonomía: Xiaomi ofrece ventaja con batería de mayor capacidad y carga rápida 90W, completando cargas al 50% en 10-12 minutos, versus carga estándar y ligeramente más lenta del iPhone 17.

En rendimiento gráfico y juegos, Xiaomi 15 con Snapdragon 8 Elite integró pruebas que alcanzan 120 fps en videojuegos populares, mientras iPhone 17, con GPU optimizada y pantalla más fluida, ancla la experiencia en 120 fps estable con ventajas en gestión de calor y optimización iOS.

A tener en cuenta a la hora de elegir

El Xiaomi 15 es compacto, con una pantalla AMOLED de 6,36", tasa de refresco de 120 Hz, cámara Leica (50 MP principal y varias lentes), batería de 5.250 mAh con carga rápida a 90W, y potente Snapdragon 8 Elite. Tiene buen rendimiento y buen equilibrio entre tamaño, potencia y cámara, aunque en rendimiento máximo se calienta y que tiene exceso de apps no deseadas. Su precio inicial ronda los 800€ y es valorado como un móvil muy completo para 2025.

Por otro lado, el iPhone 17 sube su pantalla a 6,3" con tecnología ProMotion (120 Hz), cámaras mejoradas con sensor principal de 48 MP y frontal avanzada, y nuevos sistemas de fotografía asistida por IA. Se destaca por su batería robusta, pantalla profesional y cámara competente. Su precio es de unos 959€. Es un móvil recomendado para quien quiere lo mejor a un precio equilibrado dentro del ecosistema Apple, con actualizaciones importantes y mejoras en la experiencia de uso.

Prima el sistema operativo

El Xiaomi 15 es mejor para quien busca un Android compacto, potente y muy completo en hardware, aunque con algún detalle en software y calentamiento; el iPhone 17 es ideal para quien prefiere un ecosistema Apple, buena cámara y experiencia refinada, con una pantalla y batería robustas. La elección dependerá de la preferencia por sistema operativo y detalles específicos como diseño, cámara, y precio.

El Xiaomi 15 logra competir con solvencia frente al iPhone 17, especialmente en autonomía, pantalla y capacidades de fotografía, mientras que Apple mantiene su fortaleza en integración de hardware-software y fiabilidad del ecosistema. La elección definitiva dependerá de preferencias personales en sistema operativo, integración de dispositivos y valor para cada usuario. Ambos son excelentes opciones en su gama.