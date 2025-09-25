Cristian Albeiro Carmona Hernández: “La transformación digital no va de software, va de personas”

La inteligencia artificial y el blockchain ya no son el futuro: son el presente. Pero según el consultor experto en tecnología Cristian Albeiro Carmona Hernández, muchas empresas siguen cometiendo el mismo error: creen que transformarse es comprar tecnología. “La verdadera transformación digital empieza y termina en las personas. Sin talento humano preparado, la innovación se queda en marketing”, asegura.

Carmona Hernández, uno de los referentes en estrategia digital en España y Latinoamérica, advierte que los grandes retos no son técnicos, sino culturales. “Todavía hay directivos que ven la digitalización como un lujo y departamentos que trabajan como islas. Así no se avanza. La clave es coordinar procesos, datos y personas con reglas claras”, explica.

La llegada de la nueva Ley de Inteligencia Artificial en la UE, que exige transparencia, trazabilidad y control humano en todos los sistemas, refuerza su mensaje: las compañías que no sepan explicar cómo usan sus algoritmos corren el riesgo de quedarse atrás. “El calendario regulatorio no da tregua. O cumples y demuestras valor real, o tu proyecto se convierte en irrelevante”, sentencia.

Su receta pasa por tres ingredientes básicos: formación continua de los equipos, métricas compartidas que conecten tecnología con resultados de negocio, y ética incorporada desde el diseño. Nada de promesas vacías ni de soluciones “caja negra”.

Cristian Albeiro Carmona Hernández afirma que la digitalización ya no es opcional. / D.R.

Cristian Albeiro Carmona Hernández subraya que la transformación digital es también un asunto de confianza. Los usuarios ya no se conforman con que una empresa sea eficiente: quieren saber que respeta sus datos, que sus decisiones son transparentes y que no genera desigualdades. “Sin confianza no hay futuro digital, por muy avanzada que sea la tecnología”, afirma.

En el terreno laboral, Carmona Hernández advierte que la digitalización no debe convertirse en una excusa para recortar puestos, sino en una oportunidad para generar nuevos perfiles profesionales. “Cada vez que una máquina automatiza una tarea, se abre espacio para que las personas hagan un trabajo de más valor. El reto es formarlas para ello”, explica.

La educación, según el consultor, es el gran talón de Aquiles de muchos países. La falta de programas que combinen tecnología y pensamiento crítico hace que miles de jóvenes estén entrando al mercado laboral sin las competencias necesarias. “Necesitamos universidades, escuelas de negocio y empresas alineadas. No basta con enseñar a programar: hay que enseñar a pensar de manera ética y responsable”, apunta.

Tampoco olvida la dimensión ambiental. El auge de la inteligencia artificial y el blockchain implica un enorme consumo energético que, mal gestionado, puede generar más problemas que soluciones. Por eso insiste en que la sostenibilidad digital debe estar en la agenda desde el principio: medir la huella, optimizar procesos y apostar por arquitecturas eficientes.

Finalmente, Carmona Hernández lanza un mensaje de urgencia: la digitalización ya no es opcional. “El tren de la innovación no espera. Las empresas que no se adapten quedarán fuera del mercado. Pero la adaptación no es solo tecnológica: es humana, ética y cultural”, remarca.

Para Cristian Albeiro Carmona Hernández, el futuro de la digitalización se resume en una idea sencilla: “La tecnología debe servir a la humanidad, no al revés”. Y ese, dice, es el auténtico partido que las empresas no pueden permitirse perder.