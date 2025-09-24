Zeus 2 PRO, un paso adelante en la telefonía sénior, de SPC

La población senior busca soluciones y productos tecnológicos adecuados a las necesidades de su día a día, ya que lejos de la imagen tradicional que asocia a las personas mayores con un marcado distanciamiento digital, la realidad demuestra que muchas de ellas han convivido durante décadas con teléfonos móviles, ordenadores y tecnologías cotidianas. Su necesidad hoy no es dar el salto a lo digital, sino contar con herramientas adaptadas a sus hábitos, a sus limitaciones concretas y, sobre todo, a su deseo de permanecer conectados con su entorno social y familiar. En este terreno se enmarca la presentación del Zeus 2 PRO, un dispositivo de la firma SPC.

Tecnología adaptada para un público real

La clave de este modelo reside en un novedoso equilibrio: reúne prestaciones propias de un teléfono actual y, al mismo tiempo, funcionalidades centradas en la accesibilidad. La interfaz con Modo Fácil, los iconos de gran tamaño, los textos resaltados y los accesos simplificados permiten que cualquier persona pueda utilizarlo sin miedo a equivocarse o perderse en menús complejos.

A esto se suman botones físicos tradicionales, como los que facilitan descolgar y colgar llamadas, una base de carga que mantiene el teléfono a la vista y siempre listo, así como un botón SOS que, al pulsarlo, alerta ante una emergencia. Son detalles pensados para ofrecer comodidad y seguridad.

Conectividad y cuidados a través de SPC Care

Llega con su integración en SPC Care, la aplicación de la compañía destinada a conectar a las personas mayores con sus familiares o cuidadores de manera sencilla y no invasiva. Esta gestión remota supone un avance en el cuidado digital: desde otro dispositivo es posible ajustar parámetros básicos del smartphone, configurar la agenda, aumentar el tamaño de letra o incluso controlar la ubicación en tiempo real.

Lo interesante es que se trata de un servicio pensado más para reforzar la autonomía que para limitarla. El mayor mantiene el control de su teléfono mientras el cuidador recibe notificaciones ante situaciones que pueden requerir asistencia: batería baja, periodos de inactividad, uso del botón SOS o movimientos inesperados de la interfaz. La aplicación abre también espacio a la colaboración, permitiendo que varios cuidadores gestionen un mismo perfil.

Este sistema transforma el equipo en una herramienta de apoyo al envejecimiento activo y seguro, alineada con las tendencias de cuidado digital que defienden que la tecnología debe acompañar, pero no invadir.

Mejoras aplicadas

SPC ya había probado suerte en este segmento con la serie ZEUS 4G en 2022. Sin embargo, la evolución hacia este nuevo modelo muestra que la firma ha escuchado tanto la experiencia de usuarios como el avance del propio mercado. La inclusión de opciones como la carga inalámbrica, la conectividad NFC o la compatibilidad con eSIM lo sitúan en un nivel avanzado.

El dispositivo se presenta con un perfil delgado, pantalla cómoda de 6,1 pulgadas y cámaras capaces de registrar imágenes de calidad o facilitar videollamadas con familiares, una función ya integrada de forma natural en la vida digital de los sénior de nuestro país.

Modelo complementario: Zeus 2

En paralelo, se ha lanzado una versión más compacta, Zeus 2, destinada a quienes buscan un dispositivo de menor tamaño, con prestaciones más sencillas pero conservando los fundamentos de accesibilidad y gestión remota. Esta opción refuerza la idea de que no existe un único usuario sénior, sino diferentes necesidades según el estilo de vida y hábitos tecnológicos de cada persona.

Aspectos destacados

Con el lanzamiento de este modelo SPC expande su catálogo "para mayores" y abre el debate sobre el tipo de tecnología que debe acompañar al proceso de envejecimiento en una sociedad cada vez más digitalizada. El desafío ya no es dar acceso a un smartphone, sino garantizar que el móvil sea una herramienta de autonomía, comunicación y seguridad.

En un momento en que la tercera parte de los españoles estará por encima de los 60 años en menos de una década, propuestas como esta muestran que la innovación tecnológica no tiene por qué dejar atrás a ningún grupo de población.

Se puede decir que estamos ante una herramienta que aporta ventajas reales y diferenciadoras, ayudando tanto a la autonomía como a la tranquilidad de las familias o cuidadores.

El equipo en uso

La interfaz Modo Fácil, junto con iconos de gran tamaño y menús simplificados, permite que quienes tienen menos experiencia digital, o presentan dificultades visuales o motrices, puedan utilizar el dispositivo sin ansiedad. Los botones físicos para llamadas y el botón SOS suponen un refuerzo inmediato de la confianza en situaciones cotidianas y de emergencia, aumentando la usabilidad para quienes no se sienten cómodos con pantallas táctiles tradicionales.

La app SPC Care permite configurar y supervisar el dispositivo en remoto. Esto facilita ayudar en tareas como el ajuste del volumen, la gestión de contactos o la activación del botón SOS en caso de emergencia, sin necesidad de intervenir directamente sobre el terminal. Además, las alertas sobre baja batería, inactividad o movimientos inusuales del teléfono permiten detectar rápidamente cualquier incidente y responder de manera proactiva.

El diseño intuitivo y la posibilidad de configurar recordatorios y llamadas directas facilitan mantener el contacto regular. Esto ayuda a reducir la sensación de aislamiento, muy frecuente en edades avanzadas, y contribuye de manera positiva a la salud emocional.

Funcionalidades como la carga inalámbrica, la cámara de calidad o la compatibilidad con eSIM, acercan la experiencia digital a los mayores, evitando la sensación de desventaja tecnológica.

Precio

El dispositivo se comercializa a un precio que ronda los 250 euros. Puede adquirirse en la distribución tradicional.