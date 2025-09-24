tado°usa la IA para conseguir ahorros de hasta un 55% y reducción masiva de emisiones en calefacción

La compañía alemana tado°, dedicada a la gestión de energía inteligente en el hogar, ha anunciado el lanzamiento de AI Assist, una nueva tecnología basada en inteligencia artificial que promete transformar los sistema de calefacción. Gracias al aprendizaje automático aplicado sobre 15 años de datos energéticos, el sistema permite reducir las facturas de calefacción de los hogares en hasta un 55%, al tiempo que disminuye las emisiones contaminantes.

De la automatización a la inteligencia

La calefacción y el agua caliente suponen actualmente un 79% del consumo energético doméstico en Europa, lo que las convierte en un objetivo clave para la eficiencia. Según tado°, AI Assist supera la etapa de “automatización” tradicional, donde los dispositivos seguían rutinas o reglas fijas, y da el salto a la “inteligencia predictiva”.

“Durante años, el sector ha automatizado la calefacción, pero la automatización es solo el principio”, afirma Christian Deilmann, cofundador de tado°. “Con AI Assist usamos redes neuronales profundas entrenadas con 120.000 millones de horas de datos anónimos de más de un millón de hogares. El sistema no solo reacciona, también piensa por adelantado y se adapta a la vida de cada usuario para ofrecer más ahorro y confort”.

Funciones inteligentes de AI Assist

Integrado en la gama tado° X, AI Assist amplía el servicio de suscripción existente Auto Assist (29,99 € al año o 3,99 € al mes), con un conjunto de nuevas funciones:

Calefacción adaptativa: cada habitación aprende su ritmo de calentamiento y ajusta con precisión la temperatura.

Precalentamiento inteligente: predice cuándo volverá el usuario a casa y ajusta el calor para recibirle con confort.

Energy IQ: informes para entender el consumo energético y descubrir nuevas oportunidades de ahorro.

Modo vacaciones: regula la calefacción en ausencias largas, evitando consumos innecesarios pero garantizando el retorno a un hogar cálido.

Impacto ambiental

Según cálculos de tado°, si todos los hogares españoles lo implementaran, se lograría una reducción de 14,62 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa retirar 8,3 millones de coches de combustión de las carreteras españolas, alrededor de un tercio del parque automovilístico actual. “Es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las familias y, al mismo tiempo, contribuir a la lucha contra la crisis climática”, explican desde la empresa.

Disponibilidad y productos compatibles

AI Assist está disponible para todos los usuarios de tado° X, y reemplaza sin coste adicional al actual Auto Assist en aquellos clientes que ya dispongan de suscripción activa. Para quienes usan tado° V3+, Auto Assist seguirá disponible de forma independiente.