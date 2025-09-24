Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Logitech lanza los auriculares Zone 2 para mejorar la concentración en oficinas

Dos modelos con cancelación de ruido adaptativa, micrófonos con IA y diseño profesional que se ponen en el mercado desde unos 150 euros

Zone Wired 2 for Business.

Pilar Enériz

Barcelona
Logitech ha presentado los nuevos auriculares Zone Wireless 2 ES y Zone Wired 2, diseñados para reducir las distracciones en oficinas abiertas y potenciar la productividad en entornos de trabajo cada vez más presenciales.

Ambos modelos incorporan cancelación de ruido activa híbrida adaptativa, que ajusta automáticamente la supresión de sonido según el entorno, y dos micrófonos con inteligencia artificial capaces de filtrar conversaciones cercanas, ruidos de teclado o pasos, garantizando la claridad en llamadas profesionales.

Los Zone Wireless 2 ES incluyen certificaciones oficiales para plataformas como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, además de controles integrados por Bluetooth, autonomía de hasta 20 horas de conversación y 25 horas de reproducción con cancelación de ruido activa activada. Su diseño está inspirado en los auriculares gaming, con una diadema ajustable, almohadillas giratorias y micrófono reversible para asegurar comodidad incluso en las jornadas más largas.

Por su parte, los Zone Wired 2 ofrecen la misma experiencia de audio a través de una conexión USB plug-and-play, pensada para gestionar estabilidad de una solución con cable que no requiere carga.

Estos auriculares permiten sustituir la diadema, las almohadillas y la batería para prolongar su vida útil. Emplean al menos un 30% de plástico reciclado, cobalto reciclado en la batería, imanes elaborados con materiales reutilizados y una bolsa de transporte fabricada con plásticos reciclados.

Disponibilidad y precios

Logitech Zone Wireless 2 ES for Business: disponibles en noviembre en tres colores (rosa, blanco marfil y grafito) con un precio recomendado de 169,99 € (versión con Bluetooth nativo) o 199,99 € (con receptor).

Logitech Zone Wired 2 for Business: llegarán en diciembre con un precio recomendado de 149,99 €.

