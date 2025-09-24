Bowers & Wilkins presenta los Px8 S2, auriculares inalámbricos con tecnología nivel excelencia

Los auriculares Px8 S2 de la firma Bowers & Wilkins llegan hoy al mercado ofreciendo un diseño renovado con materiales de alta calidad, como piel Nappa ultrafina y aluminio, que dan un acabado premium. Su perfil estilizado y almohadillas de espuma viscoelástica proporcionan un ajuste mejorado y comodidad para largas sesiones de escucha.

Disponibles en dos acabados: Onyx Black y Warm Stone, con la opción de reemplazar almohadillas y diadema.

Rendimiento acústico

Incorporan transductores Carbon Cone de 40 mm y amplificadores dedicados, ofreciendo un sonido de excelente resolución y claridad.

Compatibles con aptX Adaptive 24/96 y aptX Lossless, optimizan la transmisión de música desde dispositivos compatibles. La tecnología DSP permite una reproducción en alta resolución de hasta 24 bits / 96 kHz.

Cancelación activa de ruido

Están equipados con ocho micrófonos, ofrecen una cancelación activa de ruido (ANC) avanzada, mejorando la experiencia de escucha y la claridad en llamadas.

La tecnología ADI Pure Voice minimiza ruidos no deseados durante las llamadas.

Funciones y conectividad

Hasta 30 horas de autonomía con ANC activada y carga rápida que proporciona siete horas adicionales con unos 15 minutos de carga.

Controlados a través de la app Music, permiten ajustar el ecualizador y gestionar modos de cancelación de ruido.

Preparados para futuras actualizaciones, incluyendo soporte para audio espacial y Bluetooth LE Audio.

Aspectos clave

Basándose en el legado multipremiado de los Px7 S3, los Px8 S2 incorporan transductores Carbon Cone, compatibilidad con Qualcomm aptXTM Adaptive 24/96 y aptXTM Lossless, además de amplificadores dedicados para auriculares, ofreciendo un sonido equilibrado.

Su diseño completamente renovado combina exclusivos materiales, con piel Nappa ultrafina y brazos de aluminio de tacto exquisito, junto a un elegante detalle de cable expuesto que refuerza su carácter icónico dentro de la categoría premium.

La cancelación activa de ruido se ha llevado mejorado gracias a una configuración de ocho micrófonos que ofrece un óptimo rendimiento de ANC y llamadas optimizadas con una claridad sobresaliente.

Su nuevo perfil más estilizado proporciona un ajuste mejorado, confort y almohadillas de espuma viscoelástica que permiten escuchar música durante todo el día sin fatiga.

La renovada Music App incorpora ecualizador de cinco bandas ajustable con memoria para preajustes y, próximamente sumará soporte para audio espacial.

Precios

Los Px8 S2 estarán disponibles a partir de hoy 24 de septiembre, con un precio recomendado de 729 €.