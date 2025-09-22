Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOLUCIONES

Xtorm GaN2 140W: Potencia y versatilidad multiuso para donde y lo que se quiera

Se trata de un cargador portátil, de diseño compacto, que trabaja con múltiples dispositivos, de manera eficiente, gracias a la tecnología avanzada GaN² Ultra

Cargador multifuncional.

Cargador multifuncional.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cargador Volt 140W GaN Ultra de Xtorm aporta una solución de carga avanzada para usuarios que necesitan rapidez, versatilidad y portabilidad en un solo equipo. Incorpora la tecnología GaN² (nitruro de galio de segunda generación), que permite manejar potencias elevadas con un tamaño hasta un 70% menor que los cargadores tradicionales. Gracias a esta innovación, Xtorm ha desarrollado un cargador compacto, ligero y eficiente, adecuado para viajes, oficina o uso doméstico. Está distribuido en nuestro mercado por Telco Accessories Group.

Alta potencia y distribución inteligente

El cargador está equipado con cuatro puertos de salida: dos USB-C compatibles con Power Delivery 3.1 y Extended Power Range (EPR), un puerto USB-C adicional y un puerto USB-A con Quick Charge 3.0. La potencia máxima total de 140W se distribuye de manera inteligente según los dispositivos conectados, permitiendo cargar simultáneamente laptops de alta demanda energética, smartphones, tablets y accesorios electrónicos. Por ejemplo, puede entregar hasta 140W en un solo puerto USB-C para cargar laptops como el MacBook Pro 16" a máxima velocidad.

Diseño compacto y materiales sostenibles

El diseño del equipo apuesta por la comodidad, con dimensiones reducidas (alrededor de 12 x 3 x 8 cm) y un peso ligero (unos 270 gramos), facilita su transporte. Este tamaño compacto es posible gracias a la tecnología GaN², que mejora la eficiencia térmica y reduce el uso de componentes voluminosos. Además, Xtorm utiliza materiales reciclados certificados para la fabricación del envoltorio, reflejando su compromiso con la sostenibilidad sin comprometer la durabilidad o seguridad.

Funciones y compatibilidad

Es compatible con entrada de corriente alterna de 100-240V, frecuencia 50-60 Hz, lo que lo hace apto para uso global sin adaptadores adicionales. Incluye opciones de enchufe para UE, Reino Unido y EE. UU., junto con un cable USB-C PD de 2 metros. Soporta la carga simultánea de cuatro dispositivos con distribución eficiente de potencia.

Cuenta con sistemas inteligentes para optimizar la carga y reducir el desperdicio energético, incrementando la seguridad y la durabilidad del cargador y los dispositivos conectados.

Valoración

El cargador Xtorm de 140 W es un dispositivo de carga que utiliza la tecnología GaN² Ultra, la última generación en tecnología de nitruro de galio. Esto permite que el cargador sea mucho más compacto, eficiente y seguro, a la vez que mantiene una alta potencia de salida en un tamaño reducido. Está diseñado para ser versátil, con múltiples puertos USB-C y USB-A que permiten cargar varios dispositivos simultáneamente, lo que lo hace ideal para viajes, el hogar o la oficina.

Del producto hay que destacar su alta potencia y eficiencia, así como su diseño compacto. Hay que valorar especialmente la capacidad del cargador para ofrecer hasta 140 W de potencia real desde puertos USB-C, permitiendo cargar dispositivos exigentes como portátiles MacBook sin problemas.

Gracias a la tecnología GaN Ultra, el cargador es más seguro y genera menos calor, lo que contribuye a una carga rápida y estable. Su tamaño reducido y el hecho de contar con múltiples puertos USB-C y USB-A lo vuelven muy versátil para diferentes dispositivos, facilitando la carga simultánea sin perder potencia.

En resumen, el cargador Xtorm de 140 W ofrece un rendimiento sobresaliente, alta eficiencia, seguridad y versatilidad para múltiples dispositivos, siendo ideal tanto para uso profesional como para quienes necesitan potencia y movilidad. Su tecnología avanzada y diseño compacto son sus principales puntos fuertes.

Ventajas de la tecnología GaN (nitruro de galio)

Eficiencia energética: Los cargadores GaN convierten la electricidad con menos pérdidas de energía, lo que permite cargas más rápidas y seguras. Además, generan menos calor durante la operación, incrementando la eficiencia y seguridad del proceso de carga. Permite asimismo una carga rápida y estable, compatible con varios protocolos como USB Power Delivery (PD) y Qualcomm Quick Charge. Gracias a esta compatibilidad, un cargador GaN puede detectar las necesidades de cada dispositivo conectado y distribuir la energía eficientemente.

Tamaño compacto y menor peso: En la tecnología GaN, los componentes necesarios para manejar altas potencias son mucho más pequeños, reduciendo el volumen y peso del cargador. Esto facilita la portabilidad.

Mayor potencia de salida: GaN permite a los cargadores entregar mayor potencia de manera segura, habilitando cargar laptops de alta demanda energética o varios dispositivos simultáneamente sin perder velocidad ni eficiencia.

Mejor gestión térmica y durabilidad: Al generar menos calor, la vida útil de los componentes electrónicos se alarga y la seguridad aumenta al reducir riesgo de sobrecalentamiento.

Seguridad: La tecnología GaN incorpora sistemas de control térmico y protección, haciendo que estos cargadores sean más confiables y seguros para uso intenso diario.

Resumen de aspectos técnicos

Se trata de un cargador multi puerto con tecnología GaN² (nitruro de galio), y un tamaño compacto que puede distribuir hasta 140 W de potencia total, con dos puertos USB-C Power Delivery capaces de entregar hasta 140 W cada uno, un puerto USB-C adicional de 20 W y un puerto USB-A con carga rápida 3.0 de 18 W. Gracias a esto, se pueden cargar varios dispositivos, desde ordenadores portátiles hasta smartphones y otros gadgets, de forma eficiente y rápida.

Diseño compacto gracias a la tecnología GaN Ultra, que mejora la eficiencia energética reduciendo el calor generado, haciéndolo más seguro y ecológico. Está fabricado con un 97% de plástico reciclado certificado.

Cuenta con certificación USB-C PD3.1 (EPR), que permite una carga flexible, segura y rápida para los dispositivos compatibles. Con puertos USB-C y USB-A, es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde tablets y portátiles hasta teléfonos móviles y smartwatches, haciendo de este dispositivo una solución integral para múltiples necesidades de carga.

Características técnicas y precio

Potencia total: 140 W

Tecnología de carga: GaN² Ultra (GaN de segunda generación)

Puertos: 2 USB-C PD3.1 EPR (hasta 140 W), 1 USB-C PD (20 W), 1 USB-A con carga rápida 3.0 (18 W)

Material: Plástico ABS con 97% reciclado certificado GRS

Tamaño y peso (aprox. 11 x 7 x 4 cm; 294 gramos)

Compatibilidad: Tabletas, ordenadores portátiles, smartphones, smartwatches

Seguridad: Tecnología GaN para eficiencia y seguridad térmica

Precio: Unos 99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  3. La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
  4. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  5. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  6. Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
  7. Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
  8. Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages

UCRANIA DIRECTO | Putin se ofrece a prorrogar el tratado de armas nucleares si EEUU no viola el "equilibrio" actual

UCRANIA DIRECTO | Putin se ofrece a prorrogar el tratado de armas nucleares si EEUU no viola el "equilibrio" actual

Japón pone fin a su veterana misión orbital en Venus

Japón pone fin a su veterana misión orbital en Venus

La nueva oferta del BBVA, al detalle: prima positiva, sin impuestos y un plazo casi idéntico

La nueva oferta del BBVA, al detalle: prima positiva, sin impuestos y un plazo casi idéntico

Se viraliza una falsa película de 'KPop Demon Hunters' generada por IA

Se viraliza una falsa película de 'KPop Demon Hunters' generada por IA

Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'EA Sports FC 26' y 'Silent Hill f' destacan en una semana grande

Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'EA Sports FC 26' y 'Silent Hill f' destacan en una semana grande

El Espanyol se aferra a Cornellà para seguir ilusionando: "El Balón de Oro es nuestro equipo, en mayúsculas"

El Espanyol se aferra a Cornellà para seguir ilusionando: "El Balón de Oro es nuestro equipo, en mayúsculas"

Theater of Idols, el juego de Blumhouse Games estrena demo gratuita

Theater of Idols, el juego de Blumhouse Games estrena demo gratuita

¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector?

¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector?