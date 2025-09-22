Xtorm GaN2 140W: Potencia y versatilidad multiuso para donde y lo que se quiera

El cargador Volt 140W GaN Ultra de Xtorm aporta una solución de carga avanzada para usuarios que necesitan rapidez, versatilidad y portabilidad en un solo equipo. Incorpora la tecnología GaN² (nitruro de galio de segunda generación), que permite manejar potencias elevadas con un tamaño hasta un 70% menor que los cargadores tradicionales. Gracias a esta innovación, Xtorm ha desarrollado un cargador compacto, ligero y eficiente, adecuado para viajes, oficina o uso doméstico. Está distribuido en nuestro mercado por Telco Accessories Group.

Alta potencia y distribución inteligente

El cargador está equipado con cuatro puertos de salida: dos USB-C compatibles con Power Delivery 3.1 y Extended Power Range (EPR), un puerto USB-C adicional y un puerto USB-A con Quick Charge 3.0. La potencia máxima total de 140W se distribuye de manera inteligente según los dispositivos conectados, permitiendo cargar simultáneamente laptops de alta demanda energética, smartphones, tablets y accesorios electrónicos. Por ejemplo, puede entregar hasta 140W en un solo puerto USB-C para cargar laptops como el MacBook Pro 16" a máxima velocidad.

Diseño compacto y materiales sostenibles

El diseño del equipo apuesta por la comodidad, con dimensiones reducidas (alrededor de 12 x 3 x 8 cm) y un peso ligero (unos 270 gramos), facilita su transporte. Este tamaño compacto es posible gracias a la tecnología GaN², que mejora la eficiencia térmica y reduce el uso de componentes voluminosos. Además, Xtorm utiliza materiales reciclados certificados para la fabricación del envoltorio, reflejando su compromiso con la sostenibilidad sin comprometer la durabilidad o seguridad.

Funciones y compatibilidad

Es compatible con entrada de corriente alterna de 100-240V, frecuencia 50-60 Hz, lo que lo hace apto para uso global sin adaptadores adicionales. Incluye opciones de enchufe para UE, Reino Unido y EE. UU., junto con un cable USB-C PD de 2 metros. Soporta la carga simultánea de cuatro dispositivos con distribución eficiente de potencia.

Cuenta con sistemas inteligentes para optimizar la carga y reducir el desperdicio energético, incrementando la seguridad y la durabilidad del cargador y los dispositivos conectados.

Valoración

El cargador Xtorm de 140 W es un dispositivo de carga que utiliza la tecnología GaN² Ultra, la última generación en tecnología de nitruro de galio. Esto permite que el cargador sea mucho más compacto, eficiente y seguro, a la vez que mantiene una alta potencia de salida en un tamaño reducido. Está diseñado para ser versátil, con múltiples puertos USB-C y USB-A que permiten cargar varios dispositivos simultáneamente, lo que lo hace ideal para viajes, el hogar o la oficina.

Del producto hay que destacar su alta potencia y eficiencia, así como su diseño compacto. Hay que valorar especialmente la capacidad del cargador para ofrecer hasta 140 W de potencia real desde puertos USB-C, permitiendo cargar dispositivos exigentes como portátiles MacBook sin problemas.

Gracias a la tecnología GaN Ultra, el cargador es más seguro y genera menos calor, lo que contribuye a una carga rápida y estable. Su tamaño reducido y el hecho de contar con múltiples puertos USB-C y USB-A lo vuelven muy versátil para diferentes dispositivos, facilitando la carga simultánea sin perder potencia.

En resumen, el cargador Xtorm de 140 W ofrece un rendimiento sobresaliente, alta eficiencia, seguridad y versatilidad para múltiples dispositivos, siendo ideal tanto para uso profesional como para quienes necesitan potencia y movilidad. Su tecnología avanzada y diseño compacto son sus principales puntos fuertes.

Ventajas de la tecnología GaN (nitruro de galio)

Eficiencia energética: Los cargadores GaN convierten la electricidad con menos pérdidas de energía, lo que permite cargas más rápidas y seguras. Además, generan menos calor durante la operación, incrementando la eficiencia y seguridad del proceso de carga. Permite asimismo una carga rápida y estable, compatible con varios protocolos como USB Power Delivery (PD) y Qualcomm Quick Charge. Gracias a esta compatibilidad, un cargador GaN puede detectar las necesidades de cada dispositivo conectado y distribuir la energía eficientemente.

Tamaño compacto y menor peso: En la tecnología GaN, los componentes necesarios para manejar altas potencias son mucho más pequeños, reduciendo el volumen y peso del cargador. Esto facilita la portabilidad.

Mayor potencia de salida: GaN permite a los cargadores entregar mayor potencia de manera segura, habilitando cargar laptops de alta demanda energética o varios dispositivos simultáneamente sin perder velocidad ni eficiencia.

Mejor gestión térmica y durabilidad: Al generar menos calor, la vida útil de los componentes electrónicos se alarga y la seguridad aumenta al reducir riesgo de sobrecalentamiento.

Seguridad: La tecnología GaN incorpora sistemas de control térmico y protección, haciendo que estos cargadores sean más confiables y seguros para uso intenso diario.

Resumen de aspectos técnicos

Se trata de un cargador multi puerto con tecnología GaN² (nitruro de galio), y un tamaño compacto que puede distribuir hasta 140 W de potencia total, con dos puertos USB-C Power Delivery capaces de entregar hasta 140 W cada uno, un puerto USB-C adicional de 20 W y un puerto USB-A con carga rápida 3.0 de 18 W. Gracias a esto, se pueden cargar varios dispositivos, desde ordenadores portátiles hasta smartphones y otros gadgets, de forma eficiente y rápida.

Diseño compacto gracias a la tecnología GaN Ultra, que mejora la eficiencia energética reduciendo el calor generado, haciéndolo más seguro y ecológico. Está fabricado con un 97% de plástico reciclado certificado.

Cuenta con certificación USB-C PD3.1 (EPR), que permite una carga flexible, segura y rápida para los dispositivos compatibles. Con puertos USB-C y USB-A, es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde tablets y portátiles hasta teléfonos móviles y smartwatches, haciendo de este dispositivo una solución integral para múltiples necesidades de carga.

Características técnicas y precio

Potencia total: 140 W

Tecnología de carga: GaN² Ultra (GaN de segunda generación)

Puertos: 2 USB-C PD3.1 EPR (hasta 140 W), 1 USB-C PD (20 W), 1 USB-A con carga rápida 3.0 (18 W)

Material: Plástico ABS con 97% reciclado certificado GRS

Tamaño y peso (aprox. 11 x 7 x 4 cm; 294 gramos)

Compatibilidad: Tabletas, ordenadores portátiles, smartphones, smartwatches

Seguridad: Tecnología GaN para eficiencia y seguridad térmica

Precio: Unos 99 euros.