A FONDO
El nuevo horizonte sonoro de EarFun
Las propuestas de la marca que amplían, con mejoras destacadas, la experiencia auditiva en 2025
En el mercado actual, los auriculares inalámbricos multiplican su oferta y las diferencias parecen difusas, pero algunas marcas apuestan por clarificar su propuesta con mejoras significativas, a precios accesibles. EarFun se distingue por una combinación de diseño premiado y avances tecnológicos que buscan trasladar al usuario al centro de la música. Sus últimos lanzamientos muestran enfoques complementarios: libertad abierta con los EarFun Clip y un viaje inmersivo de alta resolución con los EarFun Air Pro 4+. No hay que olvidar un atractivo lanzamiento previo a estas dos importntes novedades: los EarFun Air Pro 4.
EarFun Air Pro 4+: innovación en cada milímetro
La novedad más significativa de EarFun para este año combina ingeniería acústica con un precio inusual para su nivel tecnológico. Los Air Pro 4+ se presentan como los primeros auriculares Hi-Res con doble transductor —un driver dinámico de 10 mm acompañado de un balanced armature— bajo la marca de un sistema adaptativo de cancelación activa de ruido. La clave está en una arquitectura acústica propia, bautizada Nano Side-Fitted Acoustic Architecture (NSAA), que optimiza la colocación del driver más ligero y pequeño desarrollado por la compañía hasta la fecha.
Esta doble vía sonora permite abordar el espectro con una naturalidad sorprendente: graves expandidos sin perder detalle en las frecuencias medias y altas, pensados tanto para la densidad de una orquesta como para la precisión de un solo de guitarra. El conjunto se enmarca en una estética que ha sido reconocida con el Red Dot Design Award 2025, prueba de que rendimiento y diseño pueden convivir con equilibrio.
En lo tecnológico, estos auriculares se adelantan al futuro con Bluetooth 6.0, compatibilidad con LE Audio y Auracast, la eficiencia de Google Fast Pair y la fidelidad de aptX Lossless bajo el sello Qualcomm Snapdragon Sound. No por ello descuidan lo práctico: hasta 54 horas de autonomía, carga inalámbrica y una recuperación ultrarrápida —con apenas diez minutos de carga se consiguen tres horas de uso—.
EarFun Air Pro 4: equilibrio y accesibilidad
Entre el modelo avanzado Air Pro 4+ y el diseño abierto Clip (que veremos más abajo), EarFun aporta en su catálogo los Air Pro 4 como una alternativa que equilibra la innovación tecnológica con una experiencia completa y accesible. Este modelo incluye también un sistema de cancelación activa de ruido adaptativa (ANC) que se ajusta a diferentes entornos para mantener la inmersión sin perder la conexión con el mundo exterior cuando sea necesario.
Con una autonomía destacable y un ajuste cómodo, los Air Pro 4 ofrecen calidad de sonido que satisface a los usuarios casuales y a los exigentes, con un precio competitivo que no sacrifica rendimiento ni confort. Su diseño y funcionalidad han sido pensados para quienes buscan un auricular versátil de uso diario, que brinde un equilibrio entre potencia acústica y ergonomía.
EarFun Clip: un eficiente y bonito diseño abierto
Si el Air Pro 4+ apuesta por inmersión y detalle, los EarFun Clip miran hacia la versatilidad y el confort prolongado. Este modelo de tipo open-ear no se introduce en el canal auditivo, sino que se adapta con un clip ergonómico que libera la sensación de presión y mantiene al usuario conectado con el entorno. Una solución especialmente atractiva para quienes combinan uso urbano, llamadas de trabajo y actividad física sin aislarse completamente.
La apuesta por audio Hi-Res inalámbrico asegura que esta libertad no suponga renuncias. El diseño estilizado, ligero y seguro permite largas sesiones de música o conversaciones, acompañado de la autonomía suficiente para un uso intensivo. Más que un accesorio, se convierten en una extensión discreta pero poderosa de la vida diaria.
Valores diferenciales y precios
Lo que une a estas propuestas de EarFun es su objetivo de ofrecer tecnologías potentes a un precio disruptivo, situándose muy por debajo de lo habitual en el segmento premium. Sus valores diferenciales se concentran en:
Innovación tecnológica: drivers duales, arquitectura acústica propia, Bluetooth 6.0, Auracast y compatibilidad con audio sin pérdidas.
Diseño reconocido: galardones internacionales que subrayan la calidad estética y ergonómica.
Accesibilidad: tecnologías avanzadas con un coste cercano a la mitad del de otros competidores.
Versatilidad de uso: modelos orientados tanto al aislamiento inmersivo como a la escucha abierta y ligera.
En cuanto a precios, se posicionan estratégicamente y estan, según informa la propia firma, con los siguienetes descuentos:
EarFun Air Pro 4+: 99,99 €
EarFun Air Pro 4. Código de cupón: AP4EUA20 (25% de descuento, aplicable a todos los siguientes enlaces)
Precio normal: 79,99 €. Precio con descuento: 59,99 €
Amazon: https://www.amazon.es/dp/B0D5M9SH1X
Web oficial de EarFun: https://www.myearfun.com/eu/headphones/earfun-air-pro-4-adaptive-anc-true-wireless-earbuds-black
EarFun Clip: Código de cupón: CP4EUA20 (20% de descuento, aplicable a todos los siguientes enlaces)
Precio normal: 79,99 €. Precio con descuento: 63,99 €
Amazon: https://www.amazon.es/dp/B0F7QDDPG7
Web oficial de EarFun: https://www.myearfun.com/eu/headphones/earfun-clip-hi-res-open-ear-wireless-earbuds-silver-grey
Un guiño a la experiencia sensorial
Más allá de cifras y tecnologías, estos auriculares invitan a repensar la manera en que la música y el sonido acompañan el día a día. EarFun propone que la alta fidelidad no está reservada a expertos ni a equipos voluminosos, sino que puede caber de forma elegante y ligera en el bolsillo, lista para transformar cualquier momento en una experiencia memorable. La sensación de descubrir detalles ocultos en una canción, o el placer de escuchar sin interrupciones en movimiento, entra así en un nuevo capítulo donde la conexión con el sonido es más natural, intuitiva y vibrante.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages