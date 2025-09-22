Seguridad en internet
Este es el ajuste que todo padre debería activar en el móvil de sus hijos menores, según la experta en tecnología Marian Sánchez
YouTube es una herramienta útil para que los niños aprendan, se entretengan y exploren, pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado
Lola Gutiérrez
Si eres padre o madre, ya sabes que YouTube puede ser una herramienta útil para que los niños aprendan, se entretengan y exploren. Pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado si no se configura bien. La propia plataforma dispone de una función para filtrar ese tipo de contenido dañino: el modo restringido.
Activarlo solo requiere un minuto, según explica la experta en tecnología Marian Sánchez. Además, sus beneficios pueden ser muy grandes, sobre todo cuando los menores empiezan a usar el móvil solos o sin supervisión constante.
Marian Sánchez detalla cómo activar el modo restringido en Youtube en 5 sencillos pasos:
- Desde el teléfono del menor, abre la aplicación de YouTube.
- Una vez dentro, pulsa en la foto de perfil.
- Busca el icono de la rueda dentada arriba a la derecha para entrar en Configuración.
- Dentro de Configuración, accede a General.
- Allí activa el selector de 'Modo Restringido'.
Con esta opción, Youtube “bloquea automáticamente vídeos con contenido violento, inapropiado o para adultos", explica esta experta en tecnología.
¿Qué es el Modo Restringido y cómo funciona?
Aquí tienes los puntos principales de esta opción, según la información de Google y Youtube:
- Filtro automático de contenido: YouTube analiza los títulos, las descripciones, los metadatos y el lenguaje de los vídeos para identificar contenido potencialmente inapropiado que debe ser ocultado cuando el modo restringido está activado.
- Limitaciones: no es un sistema infalible. Algunos vídeos inapropiados podrían pasar, y algunos vídeos válidos podrían quedar bloqueados por error. Hay que tener en cuenta que también depende de cómo otros usuarios suben o etiquetan el contenido.
- Configuración por dispositivo: hay que activarlo en cada dispositivo que use el menor. Si el niño tiene un móvil y una tableta, será necesario repetir los pasos en ambos.
- Complemento de otras herramientas: es aconsejable combinar el modo restringido con otras medidas como YouTube Kids, Google Family Link u otras apps de control parental, o supervisión directa.
En síntesis, que si tienes un hijo o hija lo que recomienda Marian Sánchez (y otros muchos expertos) es activar el modo restringido en Youtube para incrementar la seguridad del menor en internet.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages