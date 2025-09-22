Impresión 3D de calidad y accesible para todos los públicos

Elegoo, firma de desarrollo de impresoras 3D ha consolidado su posición en el sector con logros como la obtención del iF Design Award por su modelo Centauri Carbon, reconocido por su integración en el entorno doméstico y su diseño robusto forjado con un proceso de fundición de 500 toneladas. La firma recibió siete premios de los medios de comunicación en la categoría "Lo mejor de IFA", además del premio a la Innovación de IFA, y su stand fue ampliamente reconocido como uno de los más innovadores de la feria Este reconocimiento destaca tanto la excelencia en el diseño de la empresa como su capacidad para ofrecer un rendimiento de nivel profesional a un precio accesible para el público general.

Con su estructura industrial y diseño cuidado, la Centauri Carbon está pensada para usuarios avanzados como a hogares con niños o mascotas, ofreciendo velocidades de impresión un 25% superiores a los modelos más populares del mercado y permitiendo producir objetos funcionales como un soporte para móvil en unos 30 minutos.

La impresora 3D de sobremesa Centauri Carbon de Elegoo, ha recibido el reconocimiento de medios como Tom's Hardware, Reviewed y Gadgety, lo que consolida la posición de Elegoo como líder en tecnología de impresión 3D para el consumidor.

Presentación original

El stand de Elegoo fue uno de los puntos de mayor interés en la última edición de IFA, donde el diseño y la tecnología se fusionaron para crear una sala de estar en 3D, con sofás, mesas, sillas y elementos decorativos, todos impresos con sus impresoras 3D. Los asistentes pudieron ver una amplia gama de aplicaciones impresas en 3D, desde prácticos organizadores de cables hasta artículos de decoración para el hogar, lo que despertó un gran interés por el impacto que la impresión 3D está teniendo en la vida cotidiana. La silla Butterfly, diseñada por el diseñador alemán Philippe Bietenholz e impresa en 3D con la impresora OrangeStorm Giga, fue uno de los mayores atractivos. Muchos visitantes consideraron que el diseño del stand fue el "mejor de toda la feria".

"Tenemos el compromiso de convertir las impresoras 3D de escritorio en la próxima tecnología imprescindible para el hogar inteligente", afirmó Coco Lee, directora de marca de Elegoo. "La impresión 3D ya no es solo para profesionales; ahora es accesible, fiable y útil para cualquier usuario, que puede personalizar su vida según sus propias necesidades".

Avances de mercado

La presentación de la empresa también demostró el notable avance que ha experimentado la impresión 3D en la última década, pasando de ser un sistema especializado y de alto coste a una solución intuitiva con un amplio catálogo de modelos imprimibles. Elegoo destacó que esta evolución impulsa una nueva economía del diseño basada en la descentralización, la sostenibilidad y la creatividad del consumidor.

Elegoo sigue expandiéndose por toda Europa, añadió Lee. "Nuestra misión es facilitar el acceso a la impresión 3D y convertir nuestras impresoras en un elemento indispensable en los hogares. Queremos que cada vez más personas puedan experimentar con nuestros productos y descubran el enorme potencial de la impresión 3D tanto en el ámbito profesional como en el personal". Más información.

Características de la impresora

La Elegoo Centauri Carbon es una impresora 3D cerrada que destaca por su rapidez y precisión, pensada para usuarios que buscan piezas de calidad y con materiales avanzados.

Sobresale por su estructura estable de fibra de carbono, que reduce vibraciones y mejora los resultados al imprimir rápido. Permite trabajar tanto con plásticos comunes como con materiales reforzados, ya que su hotend y cama caliente alcanzan altas temperaturas rápidamente, lo que acorta los tiempos de preparación y amplía el abanico de filamentos utilizables. Esto la hace versátil tanto para prototipado profesional como para proyectos de alto rendimiento.

El equipo integra funciones inteligentes como nivelación automática avanzada, cámara para monitoreo remoto y conectividad moderna, logrando así que la experiencia sea sencilla y controlada desde el primer momento. Aunque su ecosistema digital aún está en crecimiento, la Centauri Carbon ofrece un equilibrio atractivo entre precio y prestaciones para quienes desean una impresora competitiva y lista para piezas técnicas o industriales.