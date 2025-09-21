Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así son los reimaginados relojes deportivos de Garmin

En el mercado dos nuevas ediciones de la gama de smartwatches, el nuevo Instinct 3 y el Crossover AMOLED, con manecillas analógicas y pantallas digitales dinámicas

Nuevos Garmin

Pilar Enériz

Barcelona
El renovado Instinct 3 y el debut del Crossover AMOLED marcan el paso definitivo en la estrategia de Garmin: fusionar tecnología, robustez y vitalidad outdoor bajo la filosofía “Smartwatches Reimaginados”.

La firma da la bienvenida a una nueva filosofía de relojes con el Instinct Crossover AMOLED, una propuesta híbrida que reúne lo mejor del analógico y lo digital. El modelo despliega una pantalla AMOLED vívida mientras mantiene manecillas mecánicas, logrando una legibilidad mejorada y dinámica, incluso en condiciones de luz difíciles. La presencia de cristal de zafiro resistente y el recubrimiento Super-LumiNova ofrecen protección y visibilidad continuas, sea bajo el sol de montaña o la penumbra del gimnasio.

Este modelo apuesta por una estética atemporal: integra linterna LED regulable, bisel metálico de doble capa y construcción militar MIL-STD-810 para resistir temperaturas extremas y golpes inesperados durante las expediciones más exigentes. La función RevoDrive recalibra automáticamente las manecillas mecánicas si el reloj sufre impactos, asegurando precisión en diferentes condiciones.

Serie Supernova: color y edición limitada

Garmin redobla la apuesta por la personalización con la colección Supernova de Instinct 3. Por tiempo limitado, los modelos están disponibles en colores vibrantes y atrevidos, sumando al habitual negro opciones para quienes buscan destacar en cada salida. Ambos tamaños (45mm y 50mm) permiten elegir entre pantalla AMOLED o Solar transflectiva, adaptándose tanto al gusto como a las necesidades energéticas.

Las dos variantes de Instinct 3—AMOLED y Solar—articulan el GPS multibanda con tecnología SatIQ, optimizando la precisión y el consumo energético para actividades outdoor. La autonomía es sobresaliente: hasta 40 días solo con la carga solar en el modelo más grande, y hasta 24 días en smartwatch en la versión AMOLED. Navegar por rutas y recopilar datos es posible en todo momento, sin miedo a quedarse sin batería durante días de entrenamiento o expediciones.

Ecosistema avanzado

Con Garmin Share y la app Garmin Messenger, los Instinct extienden las capacidades sociales y de conectividad. Es posible enviar ubicaciones y mensajes bidireccionales directamente desde la muñeca, facilitar el seguimiento de entrenamientos y apoyar retos en comunidad. Morning Report y monitorización avanzada del sueño consolidan la apuesta por el bienestar, integrando métricas como frecuencia cardíaca, VFC, estado de entrenamiento y estrés.

