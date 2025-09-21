A FONDO
Creative Chat Wireless: El valor de escuchar sin cables
Auriculares supra aurales inalámbricos con doble conectividad, cancelación de ruido y kit técnico SmartComms para profesionales del audio y la comunicación
Con la evolución del teletrabajo, gaming y reuniones virtuales, los auriculares han pasado de ser un accesorio marginal a convertirse en una herramienta necesaria para comunicarse y disfrutar del entretenimiento diario. En este escenario la firma Creative ha lanzado de los Creative Chat Wireless, auriculares supraaurales que se desmarcan por su diseño ligero y su enfoque en la experiencia del usuario.
El primer contacto revela un producto liviano, con apenas 137 gramos, que invita a largas sesiones gracias a sus almohadillas ultrasuaves y la diadema ajustable, cumpliendo el reto de no ocasionar molestias ni presión adicional tras varias horas de uso continuo. La ergonomía no queda relegada a lo estético: los controles físicos distribuidos en los cascos permiten gestionar llamadas y ajustar la reproducción directamente, sin distracciones ni dependencias del dispositivo emparejado.
Uno de los puntos relevantes reside en su doble sistema de conectividad inalámbrica. La apuesta por Bluetooth 5.4 y el dongle USB de 2,4 GHz amplía su campo de uso, facilitando la transición entre PC, Mac y dispositivos móviles sin necesidad de desconexiones o emparejamientos reiterados. Esta flexibilidad, orientada especialmente a quienes alternan entre el trabajo y el ocio, proporciona una compatibilidad sobresaliente y la posibilidad de mantener dos dispositivos conectados al mismo tiempo, sin cortes ni pérdida de calidad.
Uso cómodo y prestaciones
El micrófono de brazo, equipado con cancelación de ruido avanzada, es el aliado adecuado para entornos ruidosos y oficinas compartidas. Su perfil no aporta coloración, prioriza la inteligibilidad y su sistema retráctil se acompaña de controles intuitivos para silenciar al instante. La calidad de la voz, respaldada por un rango técnico entre 100 y 10.000 Hz y sensibilidad de -38 dBV/Pa, responde a las exigencias de nitidez y ausencia de interferencias.
El apartado sonoro se apoya en dos pilares: controladores de neodimio de 30 mm y una curva de respuesta plana entre 20 Hz y 20 kHz, pensada para ofrecer un balance natural entre graves y agudos. Esta configuración se traduce en una reproducción honesta, sin énfasis artificial en frecuencias específicas, apta para música y voz en llamadas o juegos. El usuario técnico apreciará la ausencia de distorsión incluso en volúmenes elevados y la posibilidad de personalizar la experiencia auditiva a través del software propietario de la marca.
La app Creative y el kit SmartComms representan el alma digital de estos auriculares. Funciones como VoiceDetect, que activa el micrófono solo al detectar voz, y NoiseClean In-Out, que reduce el ruido ambiental entrante/saliente, refuerzan su vocación de producto profesional. La integración con el ecosistema Creative facilita una comunicación eficiente y menos agotadora, adaptándose al entorno de cada usuario.
Entre los valores prácticos destaca la autonomía de hasta 55 horas en Bluetooth y 33 horas con el dongle USB, junto con una carga rápida vía USB-C. La ligereza va acompañada de una construcción robusta y accesorios esenciales (dongle, cable USB, estuche), pensados para una experiencia plug-and-play sin aprendizaje previo.
Diferenciales
Los Creative Chat Wireless han sido diseñados pensando en la comodidad prolongada: pesan solo 137g e incorporan almohadillas ultrasuaves y una diadema ajustable, lo que reduce la fatiga durante jornadas de trabajo, videollamadas extensas o sesiones de juego. Los controles integrados en el auricular permiten ajustar el volumen, silenciar el micrófono o gestionar la reproducción sin depender del dispositivo donde estén conectados.
Destacan por aportar hasta 55 horas de autonomía en modo Bluetooth y 33 horas mediante dongle USB 2.4 GHz. Más info. El precio ronda los 60 euros.
