Revolución tecnológica y diseño en el futuro del gaming y streaming

Logitech G presenta nuevas soluciones para simulación de carreras, eSports y streaming profesional con integración de IA, arquitectura modular y alianzas con referentes de la industria

Barcelona
Logitech G ha celebrado recientemente su evento global PLAY 2025 presentando una de las renovaciones más profundas de su catálogo de periféricos para gaming y creación digital, con anuncios que van desde simulación automovilística hasta IA para streaming, nuevos dispositivos competitivos y colaboraciones icónicas con McLaren Racing y NVIDIA.

Simulación de carreras: realismo y colaboración con McLaren Racing

Uno de los anuncios destacados fue la introducción del sistema RS50 Direct Drive Wheel Base, el primer volante de transmisión directa de Logitech G orientado tanto a entusiastas domésticos como a simracers experimentados. La base RS50 ofrece un torque máximo de 8 Nm, posicionándose entre la gama de acceso (G923/G920) y la gama profesional, e integra tecnología Trueforce, que traslada la física del juego al piloto en tiempo real. Su compatibilidad multiplataforma y modularidad, incluyendo el RS Wheel Hub intercambiable y nuevas opciones de pedales de hasta 75 kg de carga, prometen cubrir diversas disciplinas del simracing, manteniendo alta precisión y durabilidad en largas sesiones.

Paralelamente, la colección McLaren Racing, fruto de la colaboración con la escudería británica, introduce periféricos inspirados en la Fórmula 1, como el GA50 X McLaren Racing Edition Wireless Headset y el RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition. El Playseat Formula Instinct, diseñado en colaboración con ingenieros de la propia escudería, completa una experiencia de simulación que apunta al máximo realismo y comfort para los entusiastas de la conducción virtual.

Periféricos PRO Series y herramientas para eSports

El segmento competitivo recibió dos novedades clave: el Pro X2 Superstrike Gaming Mouse, con el primer sistema háptico inductivo en la industria, capaz de entregar respuestas táctiles en tiempo real mediante un sensor analógico inteligente, reemplazando los interruptores mecánicos convencionales. Junto a él, el Pro X Superlight 2c, un modelo inalámbrico ultraligero y compacto, renueva la gama de referencia en torneos de eSports, habiendo sido desarrollado en colaboración con profesionales del sector, con un diseño y peso específicamente optimizados para las necesidades del deporte electrónico.

Streaming: IA aplicada al directo con Streamlabs

En colaboración con NVIDIA, Streamlabs estrenó su Intelligent Streaming Agent, una novedosa herramienta de automatización que combina funciones de co-presentador virtual, director en tiempo real y soporte técnico. El agente cuenta con un avatar 3D animado por el kit NVIDIA ACE Audio2Face y permite realizar cambios de escena, recortes automáticos de lo más destacado y moderación del chat, todo mediante IA y con soporte inicial para títulos como Fortnite. Este salto tecnológico tiene como objetivo democratizar el streaming profesional, permitiendo un flujo de trabajo mucho más eficiente incluso para creadores noveles.

Avances en software y experiencias integradas

Logitech G no solo renovó hardware: la actualización de G HUB con la función Games facilita la gestión y personalización centralizada de bibliotecas de juegos y ajustes de dispositivos, integrando tecnologías como Lightsync y Trueforce y permitiendo el acceso a selecciones de la comunidad. Esta plataforma fortalece el ecosistema de Logitech, apoyando tanto a jugadores casuales como creadores avanzados en la personalización de la experiencia digital.

Gaming en PC y consolas

El segmento G Series suma este año a los auriculares G321 Lightspeed Wireless, que buscan combinar autonomía, baja latencia, audio inmersivo y comodidad para el uso diario en sesiones prolongadas. En teclados, el G515 Rapid TKL introduce interruptores magnéticos analógicos y la tecnología Keycontrol con actuaciones precisas, perfilar delgado y materiales premium como el acero inoxidable y los keycaps PBT, consolidando una oferta para quienes buscan velocidad y exactitud en la pulsación.

Por su parte, el nuevo A20 X Wireless Gaming Headset representa el avance en audio multiplataforma para consolas, integrando la tecnología Playsync Audio que facilita saltar entre hardware con solo pulsar un botón, además de integrar personalización sonora y materiales reciclados, reflejando tanto el ADN de rendimiento de la marca como su enfoque en sostenibilidad.

Disponibilidad y resumen de novedades

Todos los productos del portafolio Logitech G PLAY 2025 están disponibles en preventa inmediata y llegarán progresivamente al mercado global durante los próximos dos trimestres.

Innovaciones en periféricos

Lanzamiento del ratón PRO X2 SUPERSTRIKE con tecnología háptica y detección inductiva para una respuesta ultrarrápida.

Presentación del teclado G515 RAPID TKL con switches magnéticos, Rapid Trigger y ajuste de actuación a partir de 0,1 mm.

Nuevos auriculares A50 X McLaren Edition y ASTRO A20 X Wireless con conectividad multiplataforma y drivers profesionales.

Sim-racing y colaboraciones

Volante RS50 Base y pedales RS con célula de carga y ajuste preciso, ideales para sim-racers avanzados.

Edición especial de asiento F1 y volante en colaboración con McLaren Racing.

Plataformas y servicios inteligentes

Streamlabs introduce IA para streaming, ayudando con clips automáticos y feedback en tiempo real.

Lanzamiento de G HUB Games, centralizando la personalización y gestión de juegos y periféricos en PC y consolas.

