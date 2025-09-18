Nothing Ear (3), el nuevo sonido del silencio

Nothing ha presentado oficialmente los Ear (3), sus auriculares True Wireless Stereo más avanzados hasta la fecha. Este lanzamiento no es una simple iteración: incorpora innovaciones de calado como el sistema Super Mic integrado en el estuche de carga y un diseño que mezcla por primera vez la ya icónica transparencia de la marca con acabados metálicos, reforzando tanto el carácter estético como la robustez del producto. En conjunto, los Ear (3) buscan posicionarse como una referencia en la gama media-alta del audio personal, donde el diseño, la inteligencia artificial y la experiencia de llamadas adquieren un protagonismo inédito.

Super Mic: llamadas nítidas en cualquier escenario

Uno de los puntos diferenciales de los Ear (3) es el sistema Super Mic, integrado en el estuche. Este doble micrófono con tecnología de beamforming es capaz de filtrar hasta 95 dB de ruido ambiental. Se activa con el botón físico TALK y ofrece varios modos de uso:

Conversación rápida: pulsación breve para responder o iniciar llamadas inmediatas; charlas largas: pulsación prolongada para mantener un canal de voz limpio y estable, y notas de voz y transcripción: pulsación doble para grabar ideas inmediatamente, que se sincronizan con Essential Space y quedan disponibles con transcripción automática en Nothing OS.

El audio no depende solo del estuche: cada auricular suma tres micrófonos y una unidad VPU de conducción ósea, que capta las microvibraciones generadas por la voz a través de la mandíbula y el canal auditivo. Este sistema, menos sensible al ruido externo, permite mantener conversaciones claras incluso en condiciones de viento, apoyado además en una IA multicanal entrenada con más de 20 millones de horas de audio real, capaz de reducir interferencias en más de 25 dB.

El resultado es un ecosistema de voz sin precedentes en auriculares true wireless, con calidad casi profesional en llamadas móviles o videoconferencias a través de aplicaciones como Zoom, Teams o WhatsApp.

Sistema de cancelación que aprende del entorno

Nothing ha llevado la cancelación de ruido a un nivel desconocido. Integran una cancelación adaptativa activa con capacidad para reducir hasta 45 dB y que se ajusta automáticamente cada 600 milisegundos, evaluando posibles fugas de sonido por el ajuste de las almohadillas cada 1.875 ms. Esto permite que el aislamiento permanezca constante aunque el usuario se mueva o cambie de entorno.

Se suma un modo Transparencia más natural, así como algoritmos dinámicos que regulan los graves para mantener claridad y profundidad sin distorsiones. En conjunto, la experiencia auditiva resulta equilibrada: aislado cuando se necesita, pero flexible para entornos en los que se requiere escuchar lo que ocurre alrededor.

Sonido: graves contundentes y escena amplia

La apuesta acústica de la firma se centra en un nuevo driver dinámico de 12 mm con diafragma especial, que ofrece un 20% más de superficie de radiación respecto a la generación anterior.

Los graves están potenciados en entre +4 y +6 dB, y los agudos más claros con hasta +4 dB adicionales. Aportan baja distorsión, reducida a apenas 0,2% frente al 0,6% de los Ear (2), para proporcionar una escena sonora amplia, con medios detallados que mejoran la riqueza musical.

Estas mejoras convierten a los Ear (3) en unos auriculares versátiles: igual de cómodos para disfrutar de música con muchos matices como para ver una película o jugar en el móvil con mínima latencia.

Diseño: transparencia metálica y ergonomía trabajada

El diseño transparente sigue siendo seña de identidad de Nothing, pero en esta generación se enriquece con estéticas metálicas pulidas.

El estuche está fabricado en aluminio 100% reciclado, resultado de un complejo proceso de 27 etapas, incluyendo nano inyección para fusionar metal y plástico en un cuerpo unibody resistente.

La antena MIM (Metal-Insulator-Metal) ultrafina de 0,35 mm mejora en un 15% la potencia radiada y en un 20% la sensibilidad de la señal, aportando conexiones más estables en movimiento.

Los auriculares han sido rediseñados tras pruebas con cientos de usuarios, incorporando un tallo con ángulo más natural, ventilación para evitar presión interna y almohadillas de silicona de máxima suavidad.

Esta combinación sitúa al Ear (3) como un producto tan atractivo visualmente como cómodo en largas sesiones de uso.

Rendimiento y autonomía

Cada auricular integra una batería de 55 mAh (10 horas de uso continuo sin ANC, 5,5 horas con ANC) y el estuche amplía la cifra total hasta 38 horas de reproducción.

Carga rápida: 10 minutos de carga por USB-C equivalen a hasta 10 horas de escucha.

Carga inalámbrica integrada, compatible con cargadores Qi estándar.

Bluetooth 5.4 con códec LDAC para audio de alta calidad.

Latencia mínima, inferior a 120 ms en juegos y vídeo.

La gestión inteligente de energía y la mejora en densidad de batería hacen que estos auriculares sean capaces de acompañar al usuario durante varios días sin preocuparse por el cargador.

Funciones inteligentes: del ChatGPT al sonido personalizado

El ecosistema del dispositivo se integra por completo con el software de la marca: A través de la app Nothing X, el usuario puede personalizar ecualizador, configurar controles por gestos, comprobar el ajuste de almohadillas o localizar auriculares extraviados.

Dispone de un ecualizador de 8 bandas, pruebas de audición para ajuste sonoro personalizado (Personal Sound) y doble conexión entre dispositivos.

Un gesto directo permite invocar ChatGPT desde los auriculares, accediendo a información o dictado sin usar el teléfono. Son compatibles

con Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y emparejamiento rápido en iOS.

El resultado es un ecosistema pensado para reproducir audio, y para gestionar la productividad y la creatividad cotidiana.

Resistencia y durabilidad

Auriculares y estuche cuentan con certificación IP54, resistentes al polvo, sudor y lluvia ligera. Ambos han pasado pruebas de uso intensivo: caídas, aperturas repetidas de bisagra y miles de inserciones y retiradas de los auriculares.

Precio y disponibilidad

Los Nothing Ear (3) llegan en negro y blanco con un precio de 179 €. Las pre-reservas globales ya están disponibles en nothing.tech y distribuidores seleccionados desde el 18 de septiembre de 2025. En Europa, las ventas oficiales arrancarán el 8 de octubre de 2025.

Fortalezas

Super Mic y la revolución de las llamadas

El sistema integrado en el estuche es, sin duda, un golpe de efecto. Poder mantener conversaciones claras incluso en entornos de 95 dB de ruido es un logro interesante, y la opción de grabar notas de voz con transcripción automática añade un valor real para usuarios profesionales o creativos. Este movimiento diferencia a Nothing de prácticamente todos sus rivales en el mercado.

Sonido más amplio y preciso

El salto al driver de 12 mm, sumado a una menor distorsión, se traduce en una experiencia sonora notablemente más limpia que la del Ear (2). Los graves se sienten más amplios y potentes sin sacrificar los medios. Los amantes de la música encontrarán aquí un salto tangible en dinámica y matices.

Diseño premium y sostenible

La fusión de aluminio reciclado con la transparencia icónica eleva al Ear (3) al rango estético de un dispositivo aspiracional. No es solo un auricular, es un statement de diseño. Además, Nothing acierta al apostar por materiales reciclados, un detalle cada vez más valorado en un sector que busca legitimidad ecológica.

Cancelación adaptativa precisa

Los ajustes dinámicos cada 600 ms y el control de fugas cada 1,875 ms proporcionan un nivel de adaptación difícil de encontrar en este rango de precio. Los Ear (3) se posicionan al nivel de actores habituales como Sony o Bose en lo que respecta a ANC, lo que no es poca cosa.

Autonomía y versatilidad

La mejora de autonomía (10 h por auricular) y la carga rápida más eficiente hacen que resulten prácticos. Que 10 minutos de carga aseguren 10 horas de uso es probablemente de las cifras más competitivas ahora mismo en TWS premium.

Valoración

La propuesta de Nothing con los Ear (3) va mucho más allá de un rediseño cosmético. La integración de Super Mic en el estuche marca un nuevo estándar para la comunicación móvil en auriculares true wireless, mientras que la combinación de cancelación adaptativa, un driver de mayor precisión y un diseño metálico transparente refuerzan el carácter único del producto. Nothing consolida su identidad: un equilibrio entre rendimiento sonoro, innovación en llamadas y un diseño que convierte lo cotidiano en objeto de deseo tecnológico.

Los Nothing Ear (3) son la consolidación de una estrategia clara de la marca: diferenciarse en un sector saturado con un diseño reconocible y funcional, y con una innovación difícil de imitar —el Super Mic— que coloca a la voz en el centro de la experiencia. Si el Ear (2) fue una propuesta sólida en sonido y estética, el Ear (3) da un salto de ambición: ahora son un dispositivo pensado para quienes buscan calidad musical como para quienes priorizan la productividad y la comunicación móvil sin compromisos.