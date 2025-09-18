Seguridad en internet
Marian Sánchez, experta en tecnología: "Si tienes un hijo o hija menor, te recomiendo que hagas esto en su móvil ya"
YouTube es una herramienta fantástica para que los niños aprendan, se entretengan y exploren, pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado
Lola Gutiérrez
Si eres padre o madre, sabes que YouTube puede ser una herramienta fantástica para que los niños aprendan, se entretengan y exploren. Pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado si no se configura bien. La propia plataforma dispone de una función para filtrar ese tipo de contenido dañino: el modo restringido.
Activarlo solo requiere un minuto, según explica la experta en tecnología Marian Sánchez. Además, sus beneficios pueden ser muy grandes, sobre todo cuando los menores empiezan a usar el móvil solos o sin supervisión constante.
Estos son los 5 sencillos pasos que detalla Marian Sánchez para activar el modo restringido en Youtube:
- Desde el teléfono del menor, abre la aplicación de YouTube.
- Una vez dentro, pulsa en la foto de perfil.
- Busca el icono de rueda dentada arriba a la derecha para entrar en Configuración.
- Dentro de Configuración, accede a General.
- Allí activa el selector de 'Modo Restringido'.
Con esta acción, Youtube “bloquea automáticamente vídeos con contenido violento inapropiado o para adultos", explica esta experta en tecnología.
¿Qué es exactamente el Modo Restringido y cómo funciona?
Aquí tienes los puntos principales, según la información oficial de Google y Youtube:
- Filtro automático de contenido: YouTube analiza los títulos, las descripciones, los metadatos y el lenguaje usado en los vídeos para identificar contenido potencialmente inapropiado que debe ser ocultado cuando el modo restringido está activado.
- Limitaciones: no es un sistema infalible. Algunos vídeos inapropiados podrían pasar, y algunos vídeos válidos podrían quedar bloqueados por error. Hay que tener en cuenta que también depende de cómo otros usuarios suben o etiquetan el contenido.
- Configuración por dispositivo: hay que activarlo en cada dispositivo que use el menor. Si el niño tiene un móvil y una tableta, será necesario repetir los pasos en ambos.
- Complemento de otras herramientas: es aconsejable combinar el modo restringido con otras medidas como YouTube Kids, Google Family Link u otras apps de control parental, o supervisión directa.
En resumen, que si tienes un hijo o hija lo que recomienda Marian Sánchez (y otros muchos expertos) es activar el modo restringido en Youtube para incrementar la seguridad del menor en internet.
