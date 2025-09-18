Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad en internet

Marian Sánchez, experta en tecnología: "Si tienes un hijo o hija menor, te recomiendo que hagas esto en su móvil ya"

YouTube es una herramienta fantástica para que los niños aprendan, se entretengan y exploren, pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado

Una adolescente con un móvil.

Una adolescente con un móvil. / J.M. GARCÍA / EFE

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico

Si eres padre o madre, sabes que YouTube puede ser una herramienta fantástica para que los niños aprendan, se entretengan y exploren. Pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado si no se configura bien. La propia plataforma dispone de una función para filtrar ese tipo de contenido dañino: el modo restringido.

Activarlo solo requiere un minuto, según explica la experta en tecnología Marian Sánchez. Además, sus beneficios pueden ser muy grandes, sobre todo cuando los menores empiezan a usar el móvil solos o sin supervisión constante.

Estos son los 5 sencillos pasos que detalla Marian Sánchez para activar el modo restringido en Youtube:

  1. Desde el teléfono del menor, abre la aplicación de YouTube.
  2. Una vez dentro, pulsa en la foto de perfil.
  3. Busca el icono de rueda dentada arriba a la derecha para entrar en Configuración.
  4. Dentro de Configuración, accede a General.
  5. Allí activa el selector de 'Modo Restringido'.

Con esta acción, Youtube “bloquea automáticamente vídeos con contenido violento inapropiado o para adultos", explica esta experta en tecnología.

¿Qué es exactamente el Modo Restringido y cómo funciona?

Aquí tienes los puntos principales, según la información oficial de Google y Youtube:

  • Filtro automático de contenido: YouTube analiza los títulos, las descripciones, los metadatos y el lenguaje usado en los vídeos para identificar contenido potencialmente inapropiado que debe ser ocultado cuando el modo restringido está activado.
  • Limitaciones: no es un sistema infalible. Algunos vídeos inapropiados podrían pasar, y algunos vídeos válidos podrían quedar bloqueados por error. Hay que tener en cuenta que también depende de cómo otros usuarios suben o etiquetan el contenido.
  • Configuración por dispositivo: hay que activarlo en cada dispositivo que use el menor. Si el niño tiene un móvil y una tableta, será necesario repetir los pasos en ambos.
  • Complemento de otras herramientas: es aconsejable combinar el modo restringido con otras medidas como YouTube Kids, Google Family Link u otras apps de control parental, o supervisión directa.

En resumen, que si tienes un hijo o hija lo que recomienda Marian Sánchez (y otros muchos expertos) es activar el modo restringido en Youtube para incrementar la seguridad del menor en internet.

