Sony Xperia 10 VII: una nueva visión para la gama media

Sony ha presentado oficialmente el Xperia 10 VII, un smartphone que redefine su Serie 10 con un novedoso diseño, una experiencia multimedia más inmersiva y un compromiso reforzado con la durabilidad y las actualizaciones a largo plazo.

Incorpora el característico Shutter Button lateral de la gama Xperia, que permite lanzar la aplicación de cámara o capturar una imagen de forma inmediata incluso con la pantalla bloqueada. Su renovado sistema fotográfico integra sensores más grandes, optimizados para entornos de poca luz:

Objetivo ultra gran angular de 16 mm con sensor de 1/3”.

Objetivo gran angular de 24 mm con sensor de 1/1.56”, hasta 1.6 veces mayor que en el modelo previo.

Zoom de 48 mm con calidad versátil en la cámara trasera.

El resultado es un sistema de doble cámara para cubrir tres longitudes focales (16/24/48 mm), entregando imágenes nítidas en cualquier condición.

Pantalla inmersiva y sonido reforzado

Sony apuesta por una pantalla con relación de aspecto 19.5:9 y tasa de refresco de 120 Hz, pensada para desplazamiento fluido y confort visual al consumir contenido o navegar por internet. Los altavoces frontales ofrecen un audio rico, con mejor reproducción de graves y medios, y una vibración de gabinete reducida.

La potencia de transmisión Bluetooth se ha duplicado, y durante conexiones AAC el sistema prioriza la estabilidad de la señal en entornos congestionados, adaptando la calidad de sonido de forma dinámica.

Rendimiento y autonomía

Equipado con el Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, el Xperia 10 VII proporciona fluidez en la carga de páginas y en la reproducción de vídeo. Su batería promete hasta dos días de uso continuo, con la ventaja de la carga adaptativa que preserva el estado de la celda incluso después de cuatro años.

El dispositivo recibirá seis años de actualizaciones de seguridad y hasta cuatro nuevas versiones de Android, algo poco común en esta gama.

Integración con inteligencia artificial de Google

El Xperia 10 VII llega con las últimas funciones de búsqueda y asistencia de Google:

Circle to Search: permite trazar un círculo, resaltar o tocar cualquier imagen, vídeo o texto para buscar información instantáneamente sin salir de la aplicación.

Google Gemini: el asistente de IA se activa manteniendo presionado el botón de encendido, ofreciendo escritura asistida, planificación, aprendizaje dinámico y respuestas en tiempo real en conversaciones directas.

Diseño, resistencia y sostenibilidad

Con 168 gramos de peso, combina un nuevo factor de forma más estilizado con una trasera de textura mate y unidad visual en el módulo de cámara. La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2, resistente a golpes y arañazos.

En línea con las iniciativas medioambientales de la marca, el dispositivo adopta materiales sostenibles: Embalaje 100% libre de plásticos individuales, con el material reciclado “Blended”; y uso de un 77% de resinas ecológicas en componentes internos y externos, incluyendo el SORPLAS de origen reciclado.

Disponibilidad y precio

El Sony Xperia 10 VII está disponible en blanco, turquesa y negro carbón, con un precio aproximado de 449 euros en el mercado europeo.