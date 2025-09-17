Oppo lanza la serie Reno14 con batería de 6000 mAh y nuevas funciones de IA

La firma Oppo ha presentado su nueva serie Reno14, integrada por los modelos Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G. La compañía apuesta en esta generación por reforzar la fotografía móvil con IA, ampliar la autonomía con una batería de 6.000 mAh y mantener un diseño estilizado con acabados iridiscentes.

Fotografía computacional

El fabricante subraya como principal novedad Livephoto Pro, una evolución de su conocida función de imágenes en movimiento, ahora con resolución 2K y opciones de edición avanzadas. Esta herramienta se combina con un nuevo sistema de iluminación denominado AI Flash Photo, que en el Reno14 5G incluye un flash especializado para la cámara teleobjetivo, el primero en un smartphone de este tipo.

La gama también es de las primeras en permitir la publicación de Livephotos directamente en Instagram, tanto en publicaciones como en Stories, una estrategia con la que la marca busca acercarse al público joven y redefinir la forma de compartir imágenes en redes.

Procesadores diferenciados y enfoque en gaming

El Reno14 5G incorpora el nuevo MediaTek Dimensity 8350, con un salto del 20% en rendimiento multicore respecto a la anterior serie y una reducción del 30% en consumo. Los modelos Reno14 F 5G y FS 5G, en cambio, se apoyan en el Snapdragon 6 Gen 1, perfilándose como versiones más accesibles.

En todos los casos, Oppo ha reforzado la refrigeración interna con cámaras de vapor para mantener la estabilidad de frames en sesiones de juego prolongadas. La compañía afirma que el Reno14 5G es capaz de sostener títulos populares durante tres horas en condiciones cálidas sin superar los 43 °C.

Batería de gran capacidad y carga rápida

Uno de los puntos fuertes de la serie es la batería de 6.000 mAh, superior a la media del segmento. Según datos de la marca, el Reno14 5G puede alcanzar 2,25 días de uso con una sola carga, apoyado en un sistema SUPERVOOC de 80 W que recupera el 100% en menos de 50 minutos. Los Reno14 F y FS emplean carga de 45 W, completando el ciclo en algo más de una hora.

Software con fuerte presencia de IA

Los tres smartphones llegan con ColorOS 15 sobre Android 15, donde la inteligencia artificial se convierte en un eje principal. La integración con Google Gemini abre la puerta a resúmenes automáticos de documentos, transcripción en clases o traducción en tiempo real de conversaciones. Además, funciones como AI Mind Space o AI VoiceScribe convierten a los dispositivos en herramientas de productividad más allá del ámbito puramente fotográfico.

Diseño iridiscente con resistencia certificada

Otro de los focos del lanzamiento ha sido el aspecto estético. La marca introduce un proceso de fabricación llamado Iridiscent Glow, con múltiples capas de recubrimiento que generan reflejos de luz similares a los de una concha marina. A la vez, la gama obtiene un refuerzo en resistencia con certificaciones IP66, IP68 e IP69, junto a un conector USB con recubrimiento anticorrosivo para entornos exigentes.

Disponibilidad y precios

La serie Reno14 se pone a la venta con precios que oscilan entre los 649 euros del Reno14 5G en su versión de 12 GB + 512 GB y los 399 euros del Reno14 F 5G con 8 GB + 256 GB. Como promoción de lanzamiento, hasta el 30 de septiembre algunos modelos incorporan descuentos de 50 euros junto a accesorios adicionales.

La serie está disponible en el e-commerce oficial de Oppo y en los principales operadores y retailers.

Reno14 5G está disponible en Luminous Green y Opal White con 12GB + 512GB por 649€

Reno14 5G está disponible en Luminous Green y Opal White con 12GB + 256€ por 599€

Reno14 FS está disponible en Luminous Green y Opal Blue con 12GB + 512GB por 449€

Reno14 F 5G está disponible en Luminous Green y Opal Blue con 8GB + 256GB por 399€

Con la compra de cualquier dispositivo de la serie Reno14, los usuarios recibirán de regalo una funda y una batería externa de 10.000 mAh con carga rápida de 22.5W, valorados en 79,80€, hasta agotar existencias.