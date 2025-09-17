Cómo actualizar tu iPhone a la versión iOS 26

Apple ha lanzado este lunes su nuevo sistema operativo, el iOS 26, a todos sus teléfonos compatibles, desde el iPhone 11 hasta el 16, y que ya llevan incorporados sus nuevos teléfonos iPhone Air y el iPhone 17, dos modelos que salen a la venta oficialmente este viernes.

Esta actualización consiste en la mayor renovación visual desde 2013, con un lenguaje de diseño bautizado como 'Liquid Glass' que afecta tanto a la pantalla de inicio como a las aplicaciones del sistema. Además, ha incorporado nuevas capacidades de inteligencia artificial, a la que llaman Apple Intelligence, incluyendo traducción en vivo y búsqueda visual avanzada, mejoras en aplicaciones clave y un nuevo centro para juegos con la app Apple Games. Por ello, el salto en IA es, sin duda, el gran protagonista del nuevo iOS 26.

Cómo actualizar a iOS 26

Antes de dar el paso para incorporar iOS 26, Apple recomienda hacer una copia de seguridad, liberar al menos 10 GB de almacenamiento, tener el móvil conectado a wifi y asegurarse de que la batería esté cargada por encima del 50%. No obstante, si cumples todos estos requisitos pero tu Iphone es más antiguo que el 11 no se podrá acceder a esta nueva versión.

Para instalar el nuevo sistema solo es necesario ir a Ajustes, después a General y, a continuación, a Actualización de software, donde el dispositivo buscará automáticamente la nueva versión. Y, una vez disponible, solo hay que pulsar en actualizar y esperar a que finalice el proceso.

Pasos a seguir para actualizar el iPhone / Balma Simó

Un estilo visual completamente nuevo

Los iconos traslúcidos son el cambio más comentado. Estos se pueden integrar con el fondo de pantalla y generar una estética distinta dependiendo de si la interfaz está en omisión, oscura, transparente o teñida.

Aunque Apple los presenta como opcionales, esta novedad puede dificultar la lectura. Sin embargo, el efecto brillo alrededor de botones y notificaciones ayuda a diferenciarlos, aunque puede resultar molesto con fondos claros.

Por otro lado, la pantalla de bloqueo también estrena un reloj alargado y efectos de profundidad que se pueden ver especialmente bien con fotografías personales.

Aplicaciones renovadas

Entre las apps que más cambian está la Cámara, con un menú más simplificado y accesos rápidos rediseñados. Las opciones principales como 'foto' o 'vídeo' son más visibles, pero 'retrato', 'cámara lenta, rápida'... quedan algo escondidas. En Fotos, el rediseño vuelve a la estructura de pestañas claras (orden cronológico y colecciones) y se incorpora la posibilidad de personalizar el orden de los álbumes.

Otra aplicación que ha cambiado es Safari. En esta nueva versión, el aspecto es más compacto con la barra en la parte inferior, aunque permite regresar al diseño anterior.

Ajustes también se organizan mejor, agrupando los apartados de cada app en un bloque específico para evitar la lista interminable de versiones pasadas. Y la pantalla de alarma también tiene un nuevo diseño, con botones más grandes y visibles en la parte de abajo.

Funciones inteligentes

Asimismo, iOS 26 estrena herramientas basadas en inteligencia artificial, aunque de forma discreta en comparación a su competencia. Entre ellas, la búsqueda visual desde capturas de pantalla y la integración con ChatGPT para contextualizar información o generar eventos en el calendario a partir de una foto con una fecha.

También aparece la traducción simultánea en Mensajes, FaceTime y Teléfono y los atajos pueden aprovechar la inteligencia del dispositivo para automatizar tareas complejas de manera personalizada. Otra nueva invención es la llegada del consumo adaptativo, que regula automáticamente el rendimiento según la batería disponible.

Los usuarios pueden crear emojis personalizados y composiciones visuales mezclando descripciones, emojis y elementos gráficos, enriqueciendo la comunicación cotidiana con la función de Genmoji e Image Playground.

Además, los desarrolladores podrán acceder al modelo de IA de Apple directamente en el dispositivo, lo que augura una nueva generación de apps inteligentes, rápidas y seguras, incluso sin conexión a internet.