YouTube llena su plataforma de IA para "empoderar la creatividad" de los 'youtubers'

YouTube presentó este martes una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para "empoderar la creatividad" de los 'youtubers', que les ayudarán a editar, generar contenido, doblar voces, conocer más datos sobre su propio canal y ganar más dinero.

El director ejecutivo de la compañía, Neal Mohan, dijo hoy en el evento 'Made on YouTube' que los anuncios se basan en la idea de que "la IA debe estar al servicio de la creatividad humana".

"Desarrollamos herramientas que ofrecen a los creadores nuevas formas de contar sus historias y a los espectadores nuevas maneras de descubrirlas. Y, lo que es igual de importante, nos basamos en nuestra trayectoria de responsabilidad para respetar los derechos de autor, que brindan a los creadores las protecciones y los controles que necesitan para prosperar en la nueva era de la IA", anotó Mohan desde Nueva York, donde se celebró el evento anual.

Entre las nuevas herramientas se encuentran varios editores de IA que pueden desde transformar el material grabado en "un primer borrador" con los archivos cortados, organizados en "una historia coherente" con música, transiciones y voz en off en inglés o hindi; hasta una IA que es capaz de generar vídeos cortos en vertical a partir de vídeos largos en horizontal o incluso generar un doblaje automático con sincronización de labios.

Los creadores podrán jugar con la IA para crear contenido más surrealista, como transformar el diálogo de un clip en una canción, hacer que un cuerpo estático sea capaz de bailar o añadir en un clip un objeto -de un simple lápiz a un terrorífico monstruo- con la IA de Google, Veo 3.

Mohan anotó que el contenido generado con IA deben respetar las políticas de la plataforma e indicar a los usuarios que fue alterado.

YouTube también lanzará herramientas para realizar preguntas analíticas sobre el rendimiento de su contenido publicado, como el chatbot Ask Studio, con el que los youtubers podrán, por ejemplo, solicitar que resuma los comentarios y dé ideas para próximos vídeos en base a estos datos.

Más de 100.000 millones de dólares para los creadores en cuatro años

Mohan destacó que YouTube, que cumplió este año dos décadas, pagó más de 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años -de enero de 2021 a diciembre de 2024- y que su objetivo es generar más dinero para los creadores en los próximos veinte años.

En ese sentido, la plataforma de contenido afirmó hoy que las nuevas funciones de IA también ayudarán a los creadores a monetizar mejor su contenido. Por ejemplo, los creadores tendrán la opción de agregar múltiples colaboradores a un solo vídeo dependiendo del país en el que se vea o incluso cambiar el anuncio después de la publicación.

Otra herramienta que ayudará a sacar más rentabilidad al contenido será una función de etiquetado con IA, que puede encontrar y etiquetar automáticamente productos elegibles mencionados en videos, basándose en imágenes, voz en off e información proporcionada por el creador del vídeo.

La mayoría de las novedades anunciadas hoy se lanzarán primero en Estados Unidos; algunas estarán disponibles en cuestión de semanas, mientras que otras saldrán a la luz el año que viene.