Estos son los Iphone que no podrán actualizarse a IOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple
La gran novedad estética de iOS 26 llega con su interfaz “Liquid Glass”
Alexandra Costa
Apple ha dado un paso clave en su estrategia tecnológica con el lanzamiento de iOS 26, presentado en la última WWDC 2025. Esta versión del sistema operativo no solo introduce el esperado rediseño visual “Liquid Glass”, mejoras en apps nativas como Mensajes, Fotos y CarPlay, y un salto notable en seguridad, sino que también redefine la compatibilidad de sus dispositivos, dejando fuera a modelos que hasta hace poco eran muy populares.
La decisión marca un hito: mientras los usuarios de dispositivos modernos disfrutarán de la innovación, quienes poseen modelos más antiguos se enfrentan a la obsolescencia programada y a la pérdida progresiva de seguridad.
Un nuevo diseño y mejoras clave en iOS 26
La gran novedad estética de iOS 26 llega con su interfaz “Liquid Glass”: transparencias, bordes suaves y un estilo translúcido que transforma la experiencia visual del sistema.
Entre las apps que más evolucionan destacan:
- Mensajes: nuevas opciones de interacción y organización.
- Fotos: edición mejorada e integración con IA.
- CarPlay: más funciones de conectividad y personalización.
Además, Apple ha reforzado la seguridad y mejorado la accesibilidad, ampliando el rango de usuarios que podrán aprovechar las nuevas funciones.
Qué iPhones podrán actualizar y cuáles se quedan atrás
La compatibilidad con iOS 26 requiere, como mínimo, un chip A13 Bionic. Esto significa que todos los modelos desde el iPhone 11 en adelante, incluidas las segundas generaciones del iPhone SE, estarán dentro de la lista oficial de soporte.
Los modelos que sí reciben iOS 26:
- iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª y posteriores generaciones)
- iPhone 12, 13, 14, 15 y 16 (todas sus versiones)
- Futuro iPhone 17 y el esperado iPhone Air
Los modelos que quedan fuera:
- iPhone XR, XS y XS Max (chip A12 Bionic)
- iPhone X, iPhone 7, iPhone 8
- iPhone SE (1ª generación)
- iPhone 6s, 6s Plus, 6 y 6 Plus
La línea divisoria es clara: Apple prioriza dispositivos con hardware capaz de sostener gráficos avanzados e inteligencia artificial integrada.
Consecuencias para los usuarios sin iOS 26
Quienes no puedan actualizar sufrirán varias limitaciones:
- Sin nuevas funciones: se perderán las novedades visuales y mejoras de apps.
- Menor seguridad: Apple dejará de lanzar parches completos para estos modelos, aumentando la exposición a ataques.
- Apps limitadas: las aplicaciones modernas estarán optimizadas para iOS 26, lo que provocará fallos o incompatibilidades en dispositivos antiguos.
En la práctica, esto significa que muchos usuarios se verán obligados a renovar su iPhone para mantenerse al día en seguridad y experiencia de uso, reforzando la estrategia de Apple de fomentar el reemplazo de hardware cada ciertos años.
En definitiva, iOS 26 marca un antes y un después en el ecosistema Apple: innovación y seguridad para quienes tienen dispositivos recientes, pero también el recordatorio de que la vida útil de un iPhone depende tanto del hardware como de las decisiones estratégicas de la compañía.
