Honor lanza el nuevo smartphone 400 Smart

La marca de tecnología Honor ha anunciado el lanzamiento del 400 Smart, que se erige como un teléfono económico con una durabilidad mejorada y una nueva experiencia de IA Ofrece una resistencia a caídas de cinco estrellas, resistencia al agua IP54, una batería de doble celda de 6500 mAh y un botón de IA instantánea. Representa el compromiso de ofrecer smartphones prácticos con útiles funciones.

Posicionado como un teléfono básico y duradero, cuenta con una protección integral contra caídas con la certificación SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance, que ofrece una protección frente a caídas desde alturas de hasta 1,8 metros. Las esquinas reforzadas y la arquitectura de amortiguación y protección contra caídas, protegen los teléfonos de los diferentes impactos diarios.

Equipado con resistencia al agua IP65, el diseño robusto se ha mejorado. Este dispositivo ha sido probado para funcionar después de estar sumergido en agua durante un máximo de 1 minuto a una profundidad de 0,5 metros, lo que lo convierte en un compañero fiable en diversos entornos y situaciones. Gracias a la función Wet-hand Touch Enhancement, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida incluso con los dedos mojados o grasientos.

Batería excepcional

Equipado con una gran batería de 6500 mAh, ofrece una autonomía que dura todo el día y una durabilidad de 5 años. El diseño de estructura de batería de doble celda ofrece mayor duración, una carga rápida y una estructura resistente y segura. Con supervisión de temperatura multipunto, la batería funciona bien en temperaturas de entre -20 °C y 55 °C, lo que le permite funcionar en condiciones adversas. La carga rápida por cable de 35 W revive rápidamente la batería.

Experiencia de IA

400 Smart ofrece una nueva interacción con la IA a través de un botón dedicado, que tiene dos formas de interactuar que corresponden a diferentes funciones. Con un solo clic, los usuarios pueden abrir la aplicación que hayan personalizado o realizar una limpieza en segundo plano y acelerar el sistema, mientras que, con una pulsación prolongada, pueden activar funciones como la traducción con IA y la creación con IA.

La última versión de MagicOS 9.0 basada en Android 15, incorpora otras funciones inteligentes, como Magic Capsule, Magic Portal, Circle to search y Google Gemini Assistant, que ofrecen funciones de edición con IA, como AI Outpainting, Al Upscale, AI Cutout, etc.

Color, precio y disponibilidad

Honor 400 Smart 5G está disponible en dos colores: Meteor Silver y Velvet Black en memoria 4GB y 12GB a un PVPR de 199€.