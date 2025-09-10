Sony presenta la nueva generación de la cancelación de ruido con los auriculares WH-1000XM6

Sony ha anunciado oficialmente los nuevos WH-1000XM6, la última evolución de su popular serie 1000X, reconocida por redefinir el estándar de los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Este lanzamiento combina excelente sonido creado en colaboración con ingenieros de masterización de renombre, una cancelación de ruido más precisa y un diseño cuidado al detalle, pensado para acompañar tanto a melómanos como a viajeros y profesionales.

Nueva era de la cancelación de ruido

Equipados con el procesador QN3 HD Noise Cancelling, siete veces más rápido que el de la generación anterior, los WH-1000XM6 gestionan nada menos que 12 micrófonos en tiempo real, permitiendo una supresión del ruido ambiente sin precedentes. Además, su Adaptive NC Optimiser ajusta automáticamente la cancelación según el entorno, la presión atmosférica y el tipo de ruido presente.

Un nuevo sistema de Auto Ambient Sound equilibra música y sonidos exteriores importantes, como avisos y conversaciones, con inteligencia e inmediatez. Los usuarios podrán personalizar todos estos parámetros a través de la aplicación Sony | Sound Connect, con precisión.

Sonido de estudio con el aval de grandes ingenieros

Sony ha llevado este modelo un paso más allá al colaborar con tres de los principales estudios de masterización del mundo: Sterling Sound, Battery Studios y Coast Mastering. Ingenieros de la talla de Randy Merrill, Chris Gehringer, Mike Piacentini y Michael Romanowski han contribuido a afinar los XM6 para reproducir la música con fidelidad, logrando que cada detalle, desde los graves más potentes hasta las frecuencias más delicadas, se perciba tal como fue concebido por el artista.

El material de fibra de carbono en las cúpulas de los diafragmas, sumado a la innovadora bobina de voz, refuerza la claridad y precisión, enriqueciendo voces, instrumentos y paisajes sonoros. Además, tecnologías como LDAC, DSEE Extreme y Edge-AI gestionan un audio inalámbrico en alta resolución y optimización en tiempo real de canciones comprimidas.

Cine, juegos y música en un mismo dispositivo

Los auriculares no solo están diseñados para música. Con 360 Reality Audio Upmix for Cinema, transforman el sonido estéreo en una experiencia envolvente similar a una sala de cine. Los jugadores también disfrutan de un ecualizador especializado Game EQ, desarrollado por el equipo de Sony INZONE, que optimiza los detalles en juegos de alta exigencia como los FPS.

Comunicación nítida en cualquier entorno

Gracias a un sistema de seis micrófonos con formación de haces y algoritmos de IA, los XM6 aíslan la voz del usuario incluso en entornos con mucho ruido. Sus micrófonos multidireccionales capturan la voz con precisión, ofreciendo llamadas con óptima calidad.

Inteligencia y conectividad

La función Scene-based Listening adapta automáticamente la reproducción y la cancelación de ruido según la actividad del usuario. Además, cuenta con Quick Access para servicios como Spotify, Apple Music, YouTube Music y Amazon Music.

Soportan Audio LE con latencia ultrabaja, transmisión mediante Auracast, conexión múltiple entre dispositivos y la posibilidad de escuchar mientras se cargan. La autonomía sigue siendo clave: con solo tres minutos de carga rápida se obtienen hasta tres horas de reproducción.

Campaña global junto a Post Malone

Sony ha elegido al artista mundial Post Malone como embajador de la campaña For The Music. Reconocido por su versatilidad y autenticidad, el cantante asegura que estos auriculares logran “hacerte sentir completamente integrado en la música”. A través de colaboraciones con Sony, protagonizará piezas audiovisuales que reflejan cómo la tecnología transforma la experiencia auditiva en un vínculo íntimo entre artista y oyente.

Precio

Sony WH-1000XM6 están disponibles en la página oficial de Sony en color negro, color platino y color azul medianoche con un precio de venta al público recomendado de 470€.