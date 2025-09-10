Reloj inteligente de Apple: Watch Ultra 3 y SE 3, dos visiones de un mismo futuro

Apple ha vuelto a mover la aguja de la innovación con la presentación ayer de dos nuevos relojes que marcan estratégicamente la dirección de su catálogo: el Apple Watch Ultra 3, creado para quienes buscan un compañero indestructible en los entornos más exigentes, y el Apple Watch SE 3, un modelo que acerca el universo del smartwatch a un público más amplio sin renunciar a la potencia ni a la salud digital.

Si el Ultra 3 simboliza la ambición máxima de la compañía, el SE 3 es el testimonio de que la experiencia Apple Watch ya no es terreno exclusivo de los entusiastas más avanzados. Ambos modelos nacen con el nuevo watchOS 26, pero representan filosofías distintas dentro de un mismo ecosistema.

En el caso del Ultra 3, la compañía lo plantea como el reloj para cruzar límites. Su pantalla, más grande y brillante que nunca, responde a la necesidad de visibilidad en cualquier contexto, ya sea en una cumbre montañosa o bajo el sol abrasador de un desierto. La batería es otro de los grandes hitos: alcanzar hasta 42 horas de duración supone una respuesta directa a años de reclamaciones de deportistas y aventureros que no podían depender de una carga diaria. Pero la gran carta de presentación es la conectividad satelital. Apple ha logrado incrustar en un dispositivo de muñeca la capacidad de enviar una señal de auxilio o compartir la ubicación aun en los lugares más remotos, algo que transforma al reloj en un verdadero salvavidas tecnológico.

El Ultra 3 no olvida tampoco la otra gran obsesión de Apple: la salud. A sus ya conocidos sensores de oxígeno en sangre o ECG, se suma ahora un análisis más profundo del descanso, con puntuaciones de sueño que ofrecen al usuario un diagnóstico inmediato de la calidad de sus noches. Y en el terreno del rendimiento físico, la inteligencia artificial toma protagonismo. El nuevo asistente Workout Buddy no se limita a registrar datos, sino que dialoga con el usuario y ajusta la intensidad del entrenamiento en tiempo real, convirtiéndose en entrenador, guía y motivador en una misma voz digital.

Apple Watch SE 3

En paralelo, el Apple Watch SE 3 aparece con un propósito diferente. Con un diseño más ligero y un precio competitivo, busca atraer a quienes todavía ven el smartwatch como una curiosidad lejana. Sin embargo, Apple ha dotado al SE 3 de una potencia inesperada: el chip S10, que permite que funciones hasta ahora reservadas a la gama alta —como la pantalla siempre encendida, los gestos con una sola mano o una Siri más autónoma— lleguen a un público mucho más amplio. La apuesta por la salud se mantiene firme, con análisis avanzados del sueño, detección de apneas y seguimiento de la temperatura corporal, marcando un estándar que raramente se asocia con un dispositivo “de entrada”.

El SE 3 también encarna una promesa de seguridad y tranquilidad. Con detección de caídas, avisos de llegada y llamadas de emergencia incluso sin el iPhone cerca, Apple vuelve a tejer esa narrativa en la que la tecnología, más que un accesorio, se convierte en un guardián personal. Incluso los más pequeños tienen un espacio dedicado con “Apple Watch para tus Peques”, una función que les permite ganar independencia mientras los padres mantienen un control responsable desde su iPhone.

El denominador común entre ambos modelos es un sistema operativo que da un paso adelante no solo en estética, con la nueva interfaz Liquid Glass, sino también en utilidad diaria: traducciones instantáneas en mensajes, notificaciones más inteligentes y apps renovadas que vuelven más natural la interacción con el reloj.

La estrategia es clara. En el Apple Watch Ultra 3 encontramos el dispositivo total, el que sonríe al riesgo y se siente cómodo más allá de la cobertura móvil y de los límites convencionales. En el SE 3, en cambio, aparece el heredero práctico, el que abre la puerta a millones de usuarios que ahora podrán experimentar el ecosistema Apple Watch por primera vez. Al juntar ambas piezas en un mismo escenario, Apple no solo amplía su gama, sino que redefine el alcance de lo que significa llevar un reloj en la muñeca.

Precios

El Apple Watch Ultra 3 está disponible desde 899 € con caja de titanio natural o titanio negro. El Apple Watch SE 3 está disponible desde 269 €.