NOVEDADES IFA 2025
Rokid Glasses: las gafas inteligentes que dan un nuevo enfoque a la realidad aumentada
El nuevo dispositivo promete fusionar ligereza, potencia y conectividad para abrir un capítulo clave en la carrera de las tecnologías inmersivas
Las Rokid Glasses, presentadas en la feria berlinesa de IFA, representan un avance en el campo de la tecnología vestible, combinando inteligencia artificial, realidad aumentada y diseño ergonómico en un dispositivo ultraligero y funcional para uso diario tanto profesional como personal.
Destacan por su ligereza —49 gramos— gracias a una estructura de aleación de magnesio-aluminio y patillas TR90, lo que permite un uso cómodo durante el uso. Permiten la integración de lentes recetados magnéticos, ideales para usuarios con miopía o astigmatismo, que pueden retirarse fácilmente al usar lentes de contacto.
Visualización y realidad aumentada
El sistema de visualización utiliza dos pantallas Micro LED verdes monocromáticas integradas con guías de onda difractivas, ofreciendo un brillo de hasta 1500 nits y una resolución de 480×398 píxeles por ojo. El campo de visión es de 23°, adecuado para información puntual y funciones AR discretas en la vida cotidiana. Además, el dispositivo es resistente al agua y polvo bajo el estándar IPX4, ideal para distintos entornos.
Cámara e inteligencia artificial
Incorporan una cámara frontal de 12 MP con sensor Sony IMX681, apertura F2.25 y un campo de visión de 109°, lo que permite capturas inmersivas desde el usuario. Adicionalmente, cuenta con: Grabación de fotos y videos en varios formatos y resoluciones (3:4 nativo, 9:16, 4:3; video hasta 60 fps); indicador de privacidad que señala cuándo está activa la grabación; y funciones avanzadas de imagen como visión nocturna optimizada (LLHDR), detección de calidad HDR y reducción de ruido por múltiples fotogramas (MFNR).
La IA integrada proporciona traducción en tiempo real, reconocimiento de objetos y escenas, transcripción en vivo, teleprompter, y navegación HUD, entre otras funciones. También permite la interacción con asistentes virtuales como ChatGPT para automatización avanzada de tareas.
Más prestaciones
Cuenta con altavoces HD direccionales y una matriz de cuatro micrófonos con cancelación de ruido asistida por inteligencia artificial, proporcionando sonido nítido para música, llamadas y comandos de voz sin necesidad de auriculares exteriores.
Batería y conectividad
Las gafas disponen de una batería de 210 mAh con recarga rápida, complementada con un estuche portátil capaz de recargarlas hasta 10 veces. La conectividad es avanzada gracias a Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, garantizando transmisión fluida de datos y comandos.
Especificaciones técnicas
Procesador Qualcomm AR1
Memoria 2GB RAM
Almacenamiento 32GB
Pantalla Dual Micro LED (monocromo verde)
Resolución 480×398 por ojo
Brillo 1500 nits
Ángulo de visión 23°
Cámara 12MP Sony IMX681, F2.25, 109° DFOV
Audio Altavoces HD, 4 micrófonos con AI
Autonomía 210 mAh gafas, estuche hasta 10 cargas
Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Materiales Aleación Mg-Al, TR90
Peso 49g
Resistencia IPX4
Precio
Las Rokid Glasses están disponibles en preventa en Kickstarter por 499 dólares y posteriormente tendrán un precio de venta al público (MSRP) de 599 dólares (unos 509 euros al cambio).
