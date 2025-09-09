Rokid Glasses: las gafas inteligentes que dan un nuevo enfoque a la realidad aumentada

Las Rokid Glasses, presentadas en la feria berlinesa de IFA, representan un avance en el campo de la tecnología vestible, combinando inteligencia artificial, realidad aumentada y diseño ergonómico en un dispositivo ultraligero y funcional para uso diario tanto profesional como personal.

Destacan por su ligereza —49 gramos— gracias a una estructura de aleación de magnesio-aluminio y patillas TR90, lo que permite un uso cómodo durante el uso. Permiten la integración de lentes recetados magnéticos, ideales para usuarios con miopía o astigmatismo, que pueden retirarse fácilmente al usar lentes de contacto.

Visualización y realidad aumentada

El sistema de visualización utiliza dos pantallas Micro LED verdes monocromáticas integradas con guías de onda difractivas, ofreciendo un brillo de hasta 1500 nits y una resolución de 480×398 píxeles por ojo. El campo de visión es de 23°, adecuado para información puntual y funciones AR discretas en la vida cotidiana. Además, el dispositivo es resistente al agua y polvo bajo el estándar IPX4, ideal para distintos entornos.

Cámara e inteligencia artificial

Incorporan una cámara frontal de 12 MP con sensor Sony IMX681, apertura F2.25 y un campo de visión de 109°, lo que permite capturas inmersivas desde el usuario. Adicionalmente, cuenta con: Grabación de fotos y videos en varios formatos y resoluciones (3:4 nativo, 9:16, 4:3; video hasta 60 fps); indicador de privacidad que señala cuándo está activa la grabación; y funciones avanzadas de imagen como visión nocturna optimizada (LLHDR), detección de calidad HDR y reducción de ruido por múltiples fotogramas (MFNR).

La IA integrada proporciona traducción en tiempo real, reconocimiento de objetos y escenas, transcripción en vivo, teleprompter, y navegación HUD, entre otras funciones. También permite la interacción con asistentes virtuales como ChatGPT para automatización avanzada de tareas.

Más prestaciones

Cuenta con altavoces HD direccionales y una matriz de cuatro micrófonos con cancelación de ruido asistida por inteligencia artificial, proporcionando sonido nítido para música, llamadas y comandos de voz sin necesidad de auriculares exteriores.

Batería y conectividad

Las gafas disponen de una batería de 210 mAh con recarga rápida, complementada con un estuche portátil capaz de recargarlas hasta 10 veces. La conectividad es avanzada gracias a Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, garantizando transmisión fluida de datos y comandos.

Especificaciones técnicas

Procesador Qualcomm AR1

Memoria 2GB RAM

Almacenamiento 32GB

Pantalla Dual Micro LED (monocromo verde)

Resolución 480×398 por ojo

Brillo 1500 nits

Ángulo de visión 23°

Cámara 12MP Sony IMX681, F2.25, 109° DFOV

Audio Altavoces HD, 4 micrófonos con AI

Autonomía 210 mAh gafas, estuche hasta 10 cargas

Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Materiales Aleación Mg-Al, TR90

Peso 49g

Resistencia IPX4

Precio

Las Rokid Glasses están disponibles en preventa en Kickstarter por 499 dólares y posteriormente tendrán un precio de venta al público (MSRP) de 599 dólares (unos 509 euros al cambio).