Apple presenta hoy el iPhone 17: todo lo que se sabe hasta ahora del nuevo móvil

Cuenta atrás para el iPhone 17 que se presenta hoy a las 19 horas bajo el lema de "Awe Dropping" (Asombroso). Todos los datos apuntan a que llega con el potente chip A19, una cámara teleobjetivo de 48MP en los modelos Pro, además de funciones exclusivas en la configuración del sistema de fotografía, y una pantalla de 120Hz para toda la línea.

"Awe Dropping" es un juego de palabras creado por Apple que combina la palabra inglesa "awe" (asombro) con la expresión común "jaw-dropping" (impresionante, que deja boquiabierto) para sugerir que los productos que se acercan serán extraordinarios y dejarán boquiabierto.

Avance del evento Apple

El evento más esperado de Apple se celebrará hoy 9 de septiembre a las 10:00 a.m. hora del Pacífico (19:00 CEST en España), desde el Steve Jobs Theater en Cupertino. Bajo el llamativo título “Awe Dropping”, Apple promete una presentación cargada de novedades y avances tecnológicos, marcando el inicio de la temporada de lanzamientos para 2025.

Qué presentará Apple

iPhone 17 Series: Se espera la presentación de cuatro modelos — iPhone 17, iPhone 17 Air (nuevo modelo ultra delgado que sustituye al Plus), iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Rumores indican mejoras en chipsets, rendimiento de cámara (nuevo diseño de barra de cámaras traseras) y duración de batería, además de un diseño ligeramente modificado para las versiones Pro.

También llegarán según todas las apuestas Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3, con nuevas funciones de salud, IA mejorada, y posible rediseño.

Las opiniones están divididas sobre si se nunciarán finalmente los AirPods Pro 3, que presentarían mejor calidad de sonido, nuevos chips y sensores infrarrojos para control por gestos.

Curiosidades y datos interesantes

El iPhone 17 Air medirá aproximadamente 5.5 mm de grosor, siendo un tercio más delgado que el actual iPhone 16 Pro, lo que representa uno de los diseños más delgados de Apple hasta ahora.

Se espera un diseño innovador en la disposición de cámaras y mejoras térmicas para un rendimiento óptimo en los modelos Pro, con mayor brillo en pantallas y autonomía extendida.

Apple está cimentando un camino que se extenderá más allá de 2025, ya que se anticipan cambios mayores en el iPhone durante 2026 y 2027, incluyendo la llegada de un iPhone plegable y otros diseños inéditos, amen de mejorar la implantación de la inteligencia artificial en los iPhone.

Cómo seguir el evento en vivo

Para aquellos que quieran seguir la keynote en directo, Apple ofrece múltiples plataformas para verlo gratuitamente:

YouTube: El canal oficial de Apple emitirá un livestream que es generalmente la opción más estable y accesible internacionalmente. Es recomendable activar la opción "Notificar" para recibir aviso antes de iniciar.

Web oficial de Apple: La página de eventos de Apple alberga la transmisión y ofrece funciones adicionales, como sincronización de hora local y animaciones especiales.

Apple TV App: Usuarios de dispositivos Apple pueden seguir el evento desde la app TV en iPhones, iPads, Macs y Apple TV, con integración directa sin esperas.

Grandes mejoras: batería y cámaras

Las novedades del iPhone 17 que afectan principalmente a la batería y cámaras son las siguientes:

El iPhone 17 estándar tendría una batería de unos 3,600 mAh, superior a la generación anterior, y combinada con mejoras en eficiencia del nuevo chip Apple A19, lograría aumentar la autonomía hasta aproximadamente 2 horas más de reproducción de vídeo.

El iPhone 17 Pro Max podría superar por primera vez los 5,000 mAh, un salto significativo en capacidad para compensar el aumento de potencia, una pantalla más brillante y la incorporación de un sistema avanzado de refrigeración por cámara de vapor. Esta mejora busca mantener el rendimiento estable y prolongar la duración de la batería al máximo.

El iPhone 17 Air, por su parte, tendría una batería más pequeña (2,800 mAh) debido a su diseño ultradelgado, lo que podría ser el punto débil de ese modelo.

La carga rápida también podría mejorar, con rumores sobre una carga de hasta 30-35W, lo que se traduciría en recargas más ágiles.

Se especula que algunos modelos, incluso el iPhone 17 básico, podrían integrar una importante mejora en la trasera, lo que implicaría mayor calidad fotográfica y de vídeo.

El iPhone 17 Pro Max mostraría un módulo de cámara más grande, con un sensor telefoto de 48 MP y zoom óptico mejorado, con capacidades de entre 5x y 8x zoom, lo que representa el mayor salto fotográfico para esta línea.

Posibles mejoras software con modos nocturnos más avanzados, grabación en 8K y funciones fotográficas mejoradas se esperan para toda la gama.

Air: Nuevo concepto de producto

El iPhone 17 Air será una de las grandes novedades del próximo evento de Apple, destacándose por ser un móvil ultrafino con un grosor récord de solo 5,5 milímetros, lo que lo convierte en el más delgado de la historia. Su pantalla OLED de 6,6 pulgadas cuenta con tecnología ProMotion a 120 Hz para animaciones fluidas, aunque perderá algunas funciones como el Always-On Display. También tendrá un diseño ligero, con un peso aproximado de 145 gramos, gracias a un marco híbrido de titanio y aluminio que mejora la resistencia sin sacrificar portabilidad.

Llega con un chip A19 (posiblemente una variante Pro), acompañado de 12 GB de RAM y refrigeración por cámara de vapor para mantener el rendimiento en tareas exigentes. Debido a su delgadez, tendrá una batería pequeña de unos 2.800 mAh.

En cuanto a fotografía, tendrá una cámara trasera única de 48 megapíxeles, sin soporte para fotos o vídeos espaciales, y una cámara frontal destacada de 24 MP para selfies y videollamadas. Otras novedades serán la eliminación de la bandeja física para SIM en algunos mercados, reemplazada por eSIM, la incorporación del nuevo módem C1 de bajo consumo, USB-C con carga rápida, Wi-Fi 7, soporte para MagSafe y iOS 26.

Qué veremos. Resumen

iPhone 17 Series

iPhone 17 y iPhone 17 Air: Estos modelos de entrada incorporan el nuevo chip A19 y una cámara frontal de 24MP, un salto significativo desde los 12MP anteriores. El iPhone 17 Air reemplaza al modelo Plus, destacando por su diseño ultradelgado.

iPhone 17 Pro y Pro Max: Los modelos más avanzados estrenan un diseño renovado con una carcasa de cámara horizontal, un chip A19 Pro, y mejoras sustanciales en la cámara, incluyendo un lente teleobjetivo de 48MP.

Pantallas y Batería: Todos los modelos de la serie iPhone 17 ahora cuentan con pantallas LTPO de 120Hz.

Apple Watch Series 11: R recibe un chip S11 más rápido, una pantalla más brillante y un posible sensor de presión arterial.

Apple Watch Ultra 3: El modelo más robusto recibe una de sus actualizaciones más importantes hasta la fecha, con un chip S11, conectividad 5G RedCap y, según los rumores, una pantalla aún más grande.

AirPods Pro 3: La tercera generación de los AirPods Pro presenta un estuche de carga más pequeño y mejoras en la cancelación activa de ruido. Se rumorea que podrían incluir sensores para monitorear la salud.