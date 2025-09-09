Llega el iPhone Air, un nuevo y potente iPhone con un revolucionario diseño

Apple ha vuelto a sorprender con la presentación del iPhone Air, el nuevo integrante de la familia para este 2025. Diseñado para ser tan potente como ligero, el dispositivo marca un antes y un después en la ingeniería de la compañía gracias a un equilibrio casi imposible entre estética, durabilidad y rendimiento. Con tan solo 0,56 cm de grosor y fabricado en titanio de grado 5, este modelo se posiciona como el iPhone más fino jamás creado.

Apple ha trabajado en una arquitectura interna completamente rediseñada que le permite liberar espacio para incorporar una batería más eficiente, lo que se traduce en una autonomía que acompaña durante todo el día. Tanto el exterior como el interior del dispositivo hablan de innovación: la parte trasera está protegida por una nueva capa de Ceramic Shield, mientras que el frontal se beneficia del Ceramic Shield 2, un material tres veces más resistente a los arañazos y capaz de reducir reflejos, creando una experiencia visual más clara incluso bajo la luz solar intensa.

La pantalla es otra de las grandes apuestas del iPhone Air. El panel Super Retina XDR de 6,5 pulgadas ofrece una nitidez sobresaliente, capaz de alcanzar un brillo máximo de 3.000 nits, el más alto en la historia del iPhone. Gracias a la tecnología ProMotion, la frecuencia de actualización se adapta dinámicamente hasta los 120 Hz, proporcionando gráficos fluidos y desplazamientos suaves, mientras que su función siempre activa ajusta la tasa de refresco hasta 1 Hz para ahorrar batería. El resultado es una pantalla preparada para la productividad y el entretenimiento.

Sistema de cámaras

En el apartado fotográfico, el iPhone Air da un salto adelante. Su sistema de cámara Fusion de 48 megapíxeles permite trabajar como si se tratara de varios objetivos en uno, con distancias focales versátiles y un nuevo sensor Quad Pixel capaz de capturar imágenes de gran detalle incluso en condiciones de baja iluminación. El teleobjetivo de dos aumentos con calidad óptica real y el motor fotónico de última generación afinan los colores, los contrastes y la nitidez de cada toma. A ello se suma la cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles, que introduce un sensor cuadrado que amplía el campo de visión y adapta automáticamente el encuadre en fotos y videollamadas. No solo redefine la calidad de los selfies y los retratos, sino que convierte las videoconferencias en experiencias mucho más naturales, gracias a la estabilización y a la grabación en 4K HDR con audio espacial.

Todo este potencial es posible gracias a una triple innovación en chips. El corazón del iPhone Air es el A19 Pro, la CPU más rápida jamás integrada en un smartphone, acompañada de una GPU rediseñada para videojuegos de nivel triple A y aceleradores de inteligencia artificial capaces de ejecutar modelos generativos directamente en el dispositivo. Junto a él debutan dos nuevos procesadores: el N1, dedicado a conectividad inalámbrica, que estrena compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6; y el C1X, un módem celular propio de Apple que combina velocidad superior con un consumo energético un 30% menor que en la generación anterior. La suma de estos chips no solo asegura un rendimiento sobresaliente, sino que convierte al iPhone Air en el iPhone más eficiente hasta la fecha.

Eficiencia y equilibrio

La eficiencia energética vuelve a manifestarse en la batería, donde Apple ha introducido un nuevo modo de consumo adaptativo en iOS 26. Este sistema es capaz de anticipar los hábitos de uso del usuario y ajustar dinámicamente el gasto energético, garantizando que el iPhone Air llegue con soltura al final del día incluso en jornadas intensas. El hecho de que el dispositivo haya abandonado por completo la ranura de tarjeta física para apostar en exclusiva por el sistema eSIM contribuye también a su diseño ultrafino, sin sacrificar conectividad. Más de 500 operadores de todo el mundo ya son compatibles con esta tecnología, lo que hace que viajar y gestionar planes internacionales sea más fácil y seguro.

El iPhone Air se estrena, además, con iOS 26, una versión del sistema operativo que redefine la experiencia de usuario con un diseño llamado Liquid Glass, más expresivo y envolvente. El sistema amplía las capacidades de Apple Intelligence, ofreciendo traducciones de voz y texto en tiempo real y aprovechando la inteligencia visual para identificar elementos en pantalla o en fotografías y actuar en consecuencia. Para los desarrolladores, Apple ha liberado un modelo fundacional integrado en el dispositivo, lo que permitirá que apps de terceros puedan aprovechar las funciones de inteligencia artificial manteniendo la privacidad del usuario.

Accesorios

Junto con el dispositivo, Apple también ha presentado un ecosistema de accesorios pensados para potenciar la experiencia del iPhone Air, desde fundas ultrafinas con MagSafe en varios acabados, hasta correas recicladas tipo crossbody y una nueva batería MagSafe ligera y elegante que amplía la autonomía en hasta 40 horas de reproducción de vídeo.

Este modelo está fabricado con un 35% de materiales reciclados, incluyendo un 80% de titanio y un 100% de cobalto reciclado en su batería. El puerto USB-C, producido mediante técnicas de impresión 3D en titanio, reduce en un 33% los materiales necesarios respecto a los métodos tradicionales, y toda la energía utilizada en su fabricación procede en un 45% de fuentes renovables.

Disponibilidad y precio

Disponible en colores negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo, el iPhone Air se ofrecerá con una capacidad mínima de 256 GB, así como en versiones de 512 GB y 1 TB. Su precio de salida será de 1.219 euros, con un plan de pago mensual desde 50,79 euros. Las reservas se abrirán el 12 de septiembre y el lanzamiento oficial tendrá lugar el 19 de septiembre.