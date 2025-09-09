EarFun presenta los auriculares Bluetooth modelos Air Pro 4+ y Wave Pro X

Los Air Pro 4+ de la firma EarFun destacan por ser los poco comunes auriculares In-Ear inalámbricos certificados Hi-Res con sistema híbrido de drivers y ANC adaptativo disponibles por menos de 100 euros. Equipados con un driver dinámico de 10 mm y un ultraligero Balanced Armature (Feather BA), proporcionan sonido envolvente y natural, con bajos potentes y eficientes agudos. La arquitectura acústica Nano Side-Fitted (NSAA) optimiza el ángulo entre drivers para minimizar interferencias y maximizar la calidad de las frecuencias altas según los expertos de EarFun.

Su conectividad incluye Bluetooth 6.0, aptX Lossless, LDAC, Auracast, LE Audio y la última tecnología Qualcomm Snapdragon QCC3091, permitiendo transmisión inalámbrica de audio en alta resolución. Además, integran seis micrófonos y un avanzado sistema QuietSmart 3.0 para aislar el ruido hasta en 50 dB, junto a ENC con IA para llamadas nítidas en cualquier entorno.

Sum funciones como modo gaming (latencia <50 ms), detección de uso, Google Fast Pair y resistencia IPX5. Aportan comodidad gracias a un diseño ergonómico y un exhaustivo análisis de más de 10.000 anatomías de oído. La autonomía conjunta con el estuche alcanza las 54 horas (36 con ANC activo), y la carga rápida otorga tres horas de reproducción con solo 10 minutos de carga.

Wave Pro X, con una utonomía récord

El Wave Pro X llega como el primer modelo Over-Ear inalámbrico con sistema híbrido (drivers de 40 mm y 10 mm), apto para audio sin pérdidas y certificado Hi-Res Audio con un precio inferior 100 €. Integra aptX Lossless, LDAC, conectividad multipunto, Auracast y USB/3.5 mm para mejorar la versatilidad. Cinco micrófonos asistidos por IA optimizan llamadas y un “Theatermodus” que promete una experiencia 3D con ANC incluso en modo cableado.

Destacan sus 100 horas de autonomía, además de carga rápida para 10 horas en solo 10 minutos de conexión al la red eléctrica o batería externa. La certificación IP55 y el modo gaming confirman su idoneidad para trabajo, ocio y movilidad. Mediante la app EarFun Audio se accede a ecualizador y modos personalizados de escucha.

Disponibilidad

Los Air Pro 4+ estarán disponibles en myearfun.com y Amazon EarFun Store desde octubre 2025 por unos 99€. El Wave Pro X se lanzará en febrero 2026 con precios entre 99,99 y 129,99 €.