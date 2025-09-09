Dyson lanza la nueva V16 Piston Animal, su aspiradora sin cable más potente y avanzada hasta la fecha

La aspiradora Dyson V16 Piston Animal se caracteriza `por incorporar el nuevo motor Hyperdymium 900W, un 50% más potente que el de la generación anterior, que genera 315AW de aspiración sin pérdida de intensidad. Mediane la tecnología Dynamic Cyclone, activa cinco ciclones adicionales en modo Boost para equilibrar potencia y autonomía.

Su principal innovación es el cabezal inteligente All Floor Cones Sense, con dos cepillos cónicos capaces de llevar el pelo más largo a la cubeta sin enredos. Este cabezal detecta cambios de superficie y ajusta automáticamente la potencia de aspiración y la velocidad del cepillo, ofreciendo una limpieza delicada en suelos duros y profunda en alfombras. La iluminación LED revela el polvo invisible.

Versión con fregado mejorado

Junto al modelo principal, llega la Dyson V16 Piston Animal Submarine, que incluye el cabezal Submarine 2.0 para una limpieza en húmedo. Este sistema hidrata, recoge y separa residuos sólidos y líquidos, con un depósito de 300 ml que cubre hasta 110 m². Un modo Boost aplica más agua para eliminar manchas difíciles.

Diseño práctico e inteligente

La nueva cubeta CleanCompaktor comprime el polvo y residuos, almacenándolos hasta 30 días y vaciándose de forma higiénica sin dejar restos. La aspiradora se conecta a la app MyDyson, que ofrece alertas de mantenimiento y guías de uso. Integra filtración HEPA de cinco etapas, capturando el 99,99% de partículas de hasta 0,1 micras, mejorando la calidad del aire del hogar.

La autonomía alcanza los 70 minutos, con batería intercambiable y accesorios de precisión diseñados para una limpieza completa en cualquier espacio.

Disponibilidad y precio

La Dyson V16 Piston Animal está disponible en nuestro mercado a un precio de 849 €, mientras que la versión Submarine se lanzará por 999 €, en Dyson.es y distribuidores autorizados.