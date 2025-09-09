Apple presenta el Apple Watch Series 11

Apple ha anunciado oficialmente el lanzamiento del Apple Watch Series 11, el nuevo modelo de su reloj inteligente que promete ser el más avanzado hasta la fecha en salud, fitness y conectividad. Entre sus principales novedades destacan la función Calidad del Sueño, una autonomía de hasta 24 horas, compatibilidad con redes 5G y una pantalla con vidrio Ion‑X el doble de resistente a los arañazos.

Integra una extensa variedad de sensores de última generación que ofrecen métricas avanzadas como el seguimiento de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la muñeca, nivel de oxígeno en sangre y registros de sueño, consolidándose como el dispositivo de Apple con la gama de salud más completa hasta ahora.

Autonomía y resistencia

El Apple Watch Series 11 logra hasta 24 horas de batería gracias a su nueva optimización energética en conjunto con watchOS 26. Con 15 minutos de carga rápida puede ofrecer hasta 8 horas de uso, lo que lo hace aún más cómodo para llevar tanto de día como de noche, especialmente si se utiliza para el monitoreo del sueño.

En términos de resistencia, Apple ha reforzado la durabilidad con un vidrio Ion‑X exclusivo en los modelos de aluminio, que ahora es el doble de resistente a los arañazos. En los modelos de titanio, se mantiene el cristal de zafiro, el material más robusto para evitar roturas y desgaste.

Calidad del sueño: la novedad

La función Calidad del Sueño analiza factores clave como la duración del descanso, los despertares nocturnos, la constancia en los horarios y el tiempo en cada fase del sueño. Con esta información, ofrece una puntuación diaria y recomendaciones fáciles de entender en la app Sueño y en la app Salud del iPhone.

Este nuevo sistema ha sido validado con estudios de más de cinco millones de noches de sueño dentro del Apple Heart and Movement Study, siguiendo los criterios de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Fundación Nacional del Sueño.

Además de esta nueva funcionalidad, el Apple Watch mantiene notificaciones de ritmo cardiaco irregular, frecuencia alta o baja, la app ECG, Oxígeno en Sangre y estimaciones de ovulación retrospectivas, consolidando su posición como un aliado integral de la salud.

Fitness inteligente con Workout Buddy

El watchOS 26 introduce Workout Buddy, una experiencia de entrenamiento inteligente que, gracias a Apple Intelligence, analiza el rendimiento del usuario y brinda mensajes de audio de motivación durante la actividad. También ofrece entrenamientos personalizados, métricas en tiempo real y recomendaciones de música adaptada a cada ejercicio.

Otras novedades de watchOS 26

Diseño Liquid Glass en la interfaz para una experiencia más dinámica.

Nuevas esferas como Flujo y Precisión, junto a más de 20 rediseñadas.

Un nuevo gesto de giro de muñeca para descartar notificaciones o silenciar alarmas.

Traducción en tiempo real en Mensajes, impulsada por Apple Intelligence.

Acceso directo a Notas, mejoras en Teléfono con Asistente de Espera y Filtro de Llamadas.

Modelos y disponibilidad

El Apple Watch Series 11 llega en aluminio (42 y 46 mm) con acabados en negro azabache, oro rosa, plata y gris espacial, y en titanio pulido natural, oro y pizarra. También se presenta la colección Hermès, con nuevas correas exclusivas y esferas personalizadas.

Se puede reservar desde hoy y estará disponible en tiendas a partir del 19 de septiembre, con un precio inicial desde 449 €.