Apple presenta los AirPods Pro 3: la experiencia de audio definitiva

Apple ha anunciado el lanzamiento de los nuevos AirPods Pro 3, una evolución de sus auriculares más populares que redefine la experiencia de audio personal. Con un diseño renovado, mejoras de ajuste y estabilidad, una autonomía superior y funciones pioneras como la medición de la frecuencia cardiaca durante los entrenamientos, los AirPods Pro 3 llegan para marcar un antes y un después en el sector.

Calidad de sonido y cancelación de ruido

Los AirPods Pro 3 integran una nueva arquitectura acústica multipuerto que optimiza el flujo del sonido hacia el oído y ofrece una experiencia de audio espacial más envolvente. Incorporan ecualización adaptativa de nueva generación, lo que realza graves, voces e instrumentos con una claridad sobresaliente.

Su cancelación activa de ruido, considerada la mejor del mundo en auriculares in-ear, es hasta el doble de efectiva que en los AirPods Pro 2 y cuatro veces superior a la de los AirPods Pro originales. Junto con nuevas almohadillas con infusión de espuma y micrófonos de ruido ultrabajo, ofrecen un aislamiento acústico sin precedentes. Gracias a estas mejoras, alcanzan hasta ocho horas de reproducción continua con cancelación activada, un 33% más que el modelo anterior.

Diseño más cómodo y resistente

Tras años de investigación y más de 10.000 escaneos de orejas, Apple ha optimizado el diseño de los AirPods Pro 3 para garantizar un ajuste ergonómico superior. Llegan con cinco tamaños de almohadillas, incluyendo la nueva talla XXS, lo que mejora la estabilidad en actividades intensas como correr o entrenamientos HIIT.

Además, cuentan con certificación IP57 frente al agua y al sudor, lo que los convierte en compañeros resistentes para cualquier tipo de práctica deportiva.

Innovación en el deporte

Uno de los grandes estrenos es el sensor de frecuencia cardiaca PPG, capaz de emitir 256 pulsos de luz infrarroja invisible por segundo para monitorizar la absorción sanguínea. Gracias a la combinación con acelerómetros, giroscopio y GPS, los AirPods Pro 3 permiten registrar más de 50 tipos de entrenos directamente desde la app Fitness del iPhone.

Con la nueva función Workout Buddy, impulsada por Apple Intelligence, los usuarios reciben mensajes motivacionales personalizados durante las sesiones. Además, quienes utilicen Apple Fitness+ verán en tiempo real métricas como frecuencia cardiaca, calorías y progreso en los anillos de Actividad.

Compromiso con el medio ambiente

Siguiendo su plan Apple 2030 hacia la neutralidad de carbono, los AirPods Pro 3 están fabricados con un 40% de materiales reciclados, entre ellos cobalto 100% reciclado en la batería y un 65% de plásticos reciclados en el estuche. Su embalaje es 100% de fibra reciclable y la producción emplea energía renovable en un 40% de su proceso.

Precio y disponibilidad

Los AirPods Pro 3 ya se pueden reservar a partir de hoy y estarán disponibles en tiendas el 19 de septiembre en más de 50 países, incluido España. Su precio de lanzamiento es de 249 €. La compra incluye tres meses gratis de Apple Music y Apple Fitness+.

Con esta generación, Apple no solo mejora la experiencia de escucha, sino que convierte a los AirPods Pro 3 en un accesorio clave para la salud, el deporte y el bienestar, consolidándolos como los auriculares in-ear más avanzados del mercado.