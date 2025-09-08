Apple Keynote 2025: horario y dónde ver gratis el evento de presentación del Iphone 17 y los nuevos relojes inteligentes

El mayor evento de lanzamiento de productos de Apple tendrá lugar este martes 9 de septiembre, cuando la compañía presentará su nueva línea de iPhones de próxima generación y relojes inteligentes. Unas novedades que pretenden relanzar los ingresos de la compañía en otoño tras registrar este agosto su mejor mes de 2025.

A diferencia de otros gigantes de Silicon Valley, Apple se ha quedado atrás en el espacio de la inteligencia artificial generativa. El nuevo sistema operativo iOS 26, presentado en junio, carece de mejoras importantes en IA. Por ello, la apuesta está en los cambios de hardware para mantener a los clientes dentro de su ecosistema de productos.

Por primera vez en media década, Apple introducirá importantes actualizaciones de diseño para el iPhone. Las versiones de gama alta, el iPhone 17 Pro y Pro Max, tendrán nuevas carcasas que darán un aspecto renovado a las áreas de la cámara. Y un modelo totalmente nuevo, que se espera se llame iPhone 17 Air, tendrá un cuerpo ultradelgado.

Los dispositivos inaugurarán un período de tres años de nuevos diseños de iPhone. Pero para los cambios más significativos, los seguidores de la compañía deberán seguir esperando. En 2026 quieren anunciar un teléfono plegable y en 2027 un Iphone de cristal para el vigésimo aniversario.

El iPhone es el mayor generador de ingresos de Apple, con cerca de la mitad de las ventas, y la compañía busca mantener su relevancia en la era de la IA. El dispositivo también es clave para su negocio de servicios, y es una de las principales razones por las que la gente compra productos complementarios como Apple Watches, AirPods y fundas. La compañía intenta sostener ese lucrativo ecosistema en un momento en que los dispositivos impulsados por IA amenazan con revolucionar la industria.

Los nuevos dispositivos de Apple

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone 17 Air

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y nuevo Apple Watch SE

AirPods Pro 3

¿Cuándo y cómo ver el evento de Apple?

El "Awe dropping" del martes tendrá lugar a las 10 horas en el Pacífico, (19:00 CEST en España), desde el Steve Jobs Theater en Cupertino. Y podrá verse gratis en: