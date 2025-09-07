Roborock F25 Ultra: limpieza híbrida con vapor y agua caliente

La muestra IFA 2025 ha servido como escenario para la presentación del Roborock F25 Ultra, la primera aspiradora portátil de la compañía que combina limpieza en seco, en húmedo y a alta temperatura mediante vapor y agua caliente. El dispositivo introduce un enfoque integral en la higiene doméstica, eliminando manchas persistentes, grasa y bacterias sin necesidad de productos químicos.

Limpieza térmica con tecnologías VaporFlow y WaveFlow

El eje central del nuevo modelo se basa en dos sistemas independientes:

VaporFlow, que libera vapor a 150 °C a través de seis salidas optimizadas. Este mecanismo logra una reducción de bacterias y alérgenos superior al 99,99%, con un impacto mínimo incluso en superficies delicadas como los suelos de madera.

WaveFlow emplea un flujo constante de agua caliente a 86 °C para disolver grasa y restos adheridos. Ensayos certifican un 100% de eficacia frente a aceites de cocina, un punto clave para entornos con alta actividad culinaria.

Para sostener estas funciones, el F25 Ultra incorpora una estructura antical de tres capas con filtro descalcificador, lo que garantiza hasta tres años de resistencia frente a obstrucciones.

Potencia de succión y diseño de precisión

El dispositivo no se limita a la limpieza térmica. Cuenta con succión de 22.000 Pa y una presión descendente de 33 N, suficientes para retirar suciedad diaria.

Su formato está pensado para alcanzar espacios complicados: con el sistema FlatReach 2.0, de 180° y un grosor de 12,5 cm, el cuerpo ultradelgado accede con facilidad bajo muebles bajos. Además, la tecnología SlideTech 2.0, impulsada por dos motores sin escobillas controlados por IA, permite movimientos fluidos en esquinas y zonas estrechas.

Otros elementos del diseño incluyen: JawScrapers, un doble rascador antienredos con cuchillas en forma de dientes de tiburón, que evita acumulación de pelo largo así como Blue Light Illumination, iluminación que destaca partículas finas y polvo imperceptible a simple vista.

Autolimpieza y mantenimiento automatizado

El rodillo autolimpiante utiliza vapor a 150 °C y agua caliente a 90 °C para higienizarse, reforzado por el sensor DirTect, que adapta la potencia en función del nivel de suciedad detectado. Este proceso asegura la eliminación de bacterias en el propio mecanismo de limpieza.

Tras el lavado, puede optarse por dos modos de secado: un ciclo rápido de cinco minutos o uno silencioso de 30 minutos que mantiene el ruido por debajo de los 53 dBA. Un depósito con separación de húmedo y seco y un dispensador automático de detergente con autonomía de hasta 30 días completan sus sistemas de autocuidado.

Control digital e integración en el hogar

El F25 Ultra se gestiona desde la aplicación Roborock App, que permite configurar rutinas, ciclos de secado y potencia empleada. Además, el sistema de alertas por voz ofrece recordatorios prácticos, como el vaciado del depósito o la recarga de agua.

Disponibilidad en Europa

El Roborock F25 Ultra se lanzará en Europa en octubre de 2025 con un precio de salida de 799 euros.