Pixel 10 al detalle: el ADN tecnológico de la nueva generación móvil

El Google Pixel 10 representa la evolución del modelo básico dentro de la reciente generación de dispositivos móviles de Google. Mantiene dimensiones compactas con 152,8 x 72 x 8,6 mm y un peso de 204 gramos, lo que lo posiciona como un smartphone manejable y ligero dentro de su categoría. Está fabricado en aluminio de calidad aeroespacial y protegido con vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 en la parte frontal y trasera, además de contar con certificación IP68 para resistencia al agua y polvo. Este diseño busca durabilidad y un acabado premium, con un módulo de cámara trasero horizontal reconocible y marco metálico reforzado.

Pantalla

Dispone de un panel OLED Actua de 6,3 pulgadas con resolución de 2.424 x 1.080 píxeles (422 ppp) y una tasa de refresco adaptativa que varía entre 60 y 120 Hz. El brillo máximo alcanza hasta 3.000 nits para HDR, y 2.000 nits en el modo HDR estándar. La pantalla cuenta con protección Gorilla Glass Victus 2 y ofrece una relación de aspecto 20:9 con profundidad de color de 24 bits y compatibilidad con HDR10+ para reproducción precisa de color y contraste elevado.

Procesador y rendimiento

El Pixel 10 integra el procesador Google Tensor G5, el último chip diseñado específicamente por Google para la familia Pixel. Este SoC presenta mejoras de hasta un 34% en CPU y hasta un 60% en potencia de IA en comparación con su predecesor, lo que permite ejecutar funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático directamente en el dispositivo, como Traducción Instantánea y procesamiento de imágenes mejorado. Viene acompañado de 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento interno de 128 o 256 GB sin soporte para expansión por microSD.

Sistema operativo

Sale de fábrica con Android 16, garantizando la experiencia más reciente en software de Google, y dispone de compromiso para hasta 7 años de actualizaciones extendidas tanto de sistema como de seguridad. Esto alinea al Pixel 10 con una estrategia de longevidad y soporte prolongado poco común en el mercado actual.

Cámaras

Una de las novedades más relevantes en el Pixel 10 es su configuración de triple cámara trasera, que incluye: Sensor principal de 48 MP con apertura f/1.7, estabilización óptica de imagen (OIS) y enfoque macro. Gran angular de 13 MP con apertura f/2.2 y campo de visión de 120°. Lente telefoto de 10,8 MP con apertura f/3.1, estabilización óptica y zoom óptico 5x.

Este conjunto aporta versatilidad fotográfica, desde capturas detalladas y estabilizadas hasta fotos con zoom competente, un elemento que antes solo estaba reservado para modelos Pro dentro de la serie Pixel. La cámara frontal es de 10,5 MP con apertura f/2.2 y enfoque automático, ideal para selfies con buena definición y ángulo amplio.

Batería y carga

Incorpora una batería de 4.970 mAh con capacidad para más de 24 horas de uso estándar, y hasta 100 horas en modo ahorro extremo. Soporta carga rápida de 30 W mediante USB-C (cargador no incluido) y carga inalámbrica de 15 W. Adicionalmente, el Pixel 10 introduce la tecnología magnética Pixelsnap, que facilita el acople de accesorios inalámbricos certificados Qi2, haciendo la carga inalámbrica más eficiente y cómoda.

Conectividad y audio

El teléfono incluye conectividad 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC y USB-C con soporte para USB 3.2. En cuanto al audio ofrece altavoces estéreo y tres micrófonos que mejoran la captura de sonido y la experiencia multimedia, además de ofrecer desbloqueo facial y lector de huellas bajo la pantalla para seguridad biométrica.

Valoración y precio

El Google Pixel 10 representa un equilibrio notable en hardware avanzado, especialmente en fotografía y procesamiento, combinado con una construcción robusta y soporte de software a largo plazo. Su inclusión de telefoto en la gama base, junto con una pantalla de calidad y el chip Tensor G5 optimizado para IA, lo consolidan como un dispositivo preparado para un uso intensivo y prolongado en el tiempo.

El precio del equipo parte de los 899 euros.

El dato: Características de la cámara trasera

Sistema de cámara trasera triple avanzada: Gran angular de 48 MP con Enfoque Macro | Ultra gran angular de 13 MP | Teleobjetivo de 10,8 MP y 5 aumentos | Zoom Alta Resolución de hasta 20 aumentos y calidad óptica de 0,6, 1, 5 y 10 aumentos13

Cámara gran angular Quad PD de 48 MP14

Apertura de ƒ/1,70

Campo de visión de 82°15

Tamaño del sensor de imagen de 1/2"

Cámara ultra gran angular Quad PD de 13 MP16

Apertura de ƒ/2,2

Campo de visión de 120°17

Tamaño del sensor de imagen de 1/3,1"

Cámara con teleobjetivo Dual PD de 10,8 MP con estabilización óptica de imagen18

Apertura de ƒ/3,1

Campo de visión de 23°19

Zoom óptico de 5 aumentos

Tamaño del sensor de imagen de 1/3,2"

Todas las cámaras traseras: Zoom Alta Resolución de hasta 20 aumentos

Sensor LDAF multizona (enfoque automático por detección láser)

Sensor de espectro y parpadeo

Estabilización óptica y electrónica de imagen en gran angular y teleobjetivo