Innovación sobre ruedas: Dreame presenta la Serie A3 AWD

En el marco de la feria berlinesa, Dreame acaba de presentar entre otras novedades para el cuidado del hogar, la Serie A3 AWD, una nueva generación de robots cortacésped que combinan tecnologías de navegación avanzada, sistemas de corte de precisión y motores todoterreno. Con estos equipos, la compañía busca ofrecer una gestión totalmente autónoma del jardín, capaz de trabajar en terrenos complejos y adaptarse a las dinámicas propias de cada espacio exterior.

Navegación inteligente con OmniSense 3.0

El núcleo de esta serie es el sistema OmniSense 3.0, que integra LiDAR 3D con un alcance de 70 metros y precisión de hasta un centímetro, unido a visión binocular de 360° basada en IA. Esta combinación permite crear mapas tridimensionales en tiempo real, facilitando el movimiento en pasillos de apenas un metro de ancho y la detección de más de 300 objetos, desde juguetes hasta animales pequeños. Los cortacéspedes pueden gestionar dos mapas independientes, lo que resulta especialmente práctico para hogares con jardines delantero y trasero separados.

Cortes de borde a borde con EdgeMaster 2.0

Otra de las innovaciones destacadas es EdgeMaster 2.0, que acerca las cuchillas a menos de 1,5 centímetros de los límites y elimina la necesidad de retoques manuales. La Serie incorpora discos flotantes dobles con un ancho de corte de 40 centímetros, capaces de ajustarse automáticamente a desniveles para mantener el césped uniforme. La altura de corte, configurable entre 3 y 10 centímetros, permite también gestionar vegetación densa de hasta 20 centímetros.

Tracción 4WD para terrenos exigentes

Los motores de cubo con tracción en las cuatro ruedas permiten al equipo superar pendientes de hasta un 80 % (38,6°) y obstáculos verticales de 5,5 centímetros. El sistema combina ruedas omnidireccionales Mecanum para giros en cero grados con neumáticos todoterreno, ofreciendo maniobrabilidad y estabilidad también en superficies irregulares. Una suspensión reforzada y un parachoques de protección completan el diseño orientado a la durabilidad.

Funciones de vigilancia

Además del corte, estos equipos integran herramientas de seguridad. Una cámara frontal permite monitorización en tiempo real a través de la app Dreamehome, mientras que un modo de patrulla autónoma amplía su utilidad como sistema de vigilancia. Con conectividad 4G eSIM y GPS, los cortacéspedes ofrecen seguimiento en Google Maps, alertas en caso de salida de la zona definida y compatibilidad con AirTag como medida antirrobo.

Protección del entorno y la fauna

La marca ha incorporado funciones específicas para minimizar riesgos a la fauna. Los modos de baja velocidad, las zonas de actividad animal configurables y las franjas horarias de “No Molestar” evitan interferencias con aves, erizos o ardillas. También incluye detección de levantamiento y alertas inmediatas para proteger a los usuarios y al dispositivo.

Disponibilidad

La Serie A3 AWD llegará al mercado europeo en la primavera de 2026. A través de los canales oficiales, Dreame ofrecerá más información sobre configuraciones y actualizaciones técnicas conforme se acerque el lanzamiento.