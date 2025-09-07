Amazfit T-Rex 3 Pro aterriza en Europa: titanio, mapas offline y resistencia total

El nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro ya está disponible en Europa, presentándose como un reloj deportivo de alta resistencia, completo e inteligente. Diseñado para quienes se enfrentan a terrenos extremos y largas distancias, este modelo incorpora materiales como titanio de grado 5 y cristal de zafiro, además de prestaciones inéditas dentro de la línea T-Rex: mapas sin conexión con creación automática de rutas, linterna LED integrada, altavoz y micrófono para llamadas, y una pantalla AMOLED de 3000 nits, perfectamente legible incluso bajo el sol abrasador.

Diseño pensado para la resistencia

El reloj está preparado para soportar condiciones extremas: temperaturas entre -30 °C y +70 °C, impactos y el desgaste propio de los deportes duros. La carcasa en titanio lo convierte en un reloj más ligero que el acero inoxidable, pero al mismo tiempo más sólido. Los botones rugosos y la incorporación de una linterna LED bicolor con función SOS completan un perfil adaptado a situaciones críticas en montaña, trail o actividades outdoor intensivas. Su certificación militar de resistencia lo posiciona como uno de los smartwatches ultrarresistentes más fiables del mercado europeo.

Pantalla ultrabrillante AMOLED

Está disponible en dos tamaños: 48 mm con pantalla de 1,5″ y 44 mm con 1,32″. Ambas cuentan con un brillo máximo de 3000 nits, un valor muy por encima de la media de su segmento, lo que da una visibilidad impecable en alta montaña, desierto o entornos nevados. Además, integra altavoz y micrófono, lo que permite atender llamadas por Bluetooth, recibir alertas por voz en carrera y utilizar comandos mediante Zepp Flow, el asistente de voz natural desarrollado por Zepp Health.

Mapas offline y rutas inteligentes

El T-Rex 3 Pro estrena mapas más completos y dinámicos: urbanos, topográficos y de estaciones de esquí, disponibles sin conexión. Su gran avance radica en la posibilidad de crear rutas automáticamente: el usuario solo debe introducir distancia y dirección, ya sea para correr o rodar en bici, y el reloj genera instantáneamente un recorrido óptimo. También ofrece puntos de interés destacados, búsqueda de lugares y navegación interactiva.

GPS de precisión

La nueva antena con polarización circular y compatibilidad con dos bandas reduce interferencias por condiciones climáticas o entornos boscosos. El smartwatch se conecta a seis sistemas satelitales globales (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS e IRNSS), logrando una precisión sobresaliente incluso en rutas complejas como cañones o zonas urbanas. Esto garantiza un control más exacto de distancias, ritmos y trayectos.

Más de 180 modos

Incorpora más de 180 modos deportivos, desde running hasta deportes acuáticos, pasando por modos exclusivos HYROX, disciplina fitness de gran crecimiento mundial. Los atletas profesionales pueden personalizar las pantallas de datos y sincronizar registros con plataformas como Strava.

Recuperación avanzada

El reloj es una herramienta de monitorización integral gracias a su sensor BioTracker 6.0 PPG. Además del control continuo de la frecuencia cardíaca, mide VO₂ máx., carga de entrenamiento, tiempo de recuperación, HRV, sueño y fatiga a través del indicador BioCharge Energy Score. Estas métricas están pensadas no solo para entrenar, sino también para optimizar descansos y mejorar el rendimiento sostenido.

BioTracker es el sensor biométrico óptico de Amazfit especializado en el monitoreo avanzado de salud y actividad física, presente en los modelos más recientes como el T-Rex 3 Pro. Su versión 6.0 PPG utiliza un diseño de doble LED y cinco fotodiodos (5PD+2LED), lo que permite captar una mayor cantidad de señales biométricas y obtener mediciones mucho más precisas de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre (SpO2), variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), estrés y calidad del sueño.

Trabaja con fotodiodos, al analizar estos reflejos, puede detectar los cambios en el volumen sanguíneo bajo la piel, y así determinar el pulso, el nivel de oxígeno en sangre y otros indicadores fisiológicos. Su estructura de sensores y algoritmos PulsePrecision y RestoreIQ optimizan tanto la monitorización en tiempo real durante el ejercicio como el análisis durante el descanso o sueño.

Como valores del sistema hay que destacar seguimiento continuo y preciso, útil para deportes de resistencia y rutinas diarias.Integra diversas métricas en la aplicación Zepp, facilitando informes de tendencias y acceso a consejos personalizados. Mejora la seguridad y el rendimiento gracias a la detección temprana de fatiga y alertas, contribuyendo a la planificación de la recuperación y la prevención de riesgos cardiovasculares.

Autonomía

Uno de los apartados más destacados es su autonomía: Versión de 48 mm: hasta 25 días en uso típico, 10 días en uso intensivo y 19-20 horas con GPS activo y pantalla siempre encendida. Versión de 44 mm: hasta 17 días en uso típico, 8 días intensivo y 13 horas con GPS + pantalla activa. Estas cifras lo sitúan muy por encima de la mayoría de sus competidores en la gama alta de relojes multideporte.

Ecosistema y entretenimiento offline

A través de la Zepp App, el reloj amplía sus capacidades con mini-apps, personalización avanzada y hasta 4 millones de podcasts descargables, accesibles sin conexión a internet. Además, se integra con accesorios como la Helio Strap y el Helio Ring, y es compatible con sensores de terceros (potenciómetros, cadenciómetros, ciclocomputadores).

Precios y disponibilidad

El Amazfit T-Rex 3 Pro se lanza desde 399,90 € en varias configuraciones:

48 mm en Tactical Black (ya disponible)

48 mm en Black Gold (a finales de mes)

44 mm en Gold and Gray o Black Gold (disponibles próximamente)

Validado por atletas de élite

El dispositivo se ha probado en condiciones reales por referentes como Rod Farvard, Rosa Lara Feliu y Ruth Croft –esta última, ganadora del UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) de 172 km en 2025–, quienes certificaron la precisión de sus métricas y la resistencia de materiales en competición.