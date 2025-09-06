Todas las novedades del próximo evento de Apple: los cuatro iPhones y otras sorpresas

¿Qué veremos? Los rumores y filtraciones dibujan un escenario en el que podrían estrenarse todos los nuevos iPhone, acompañados de un rediseño de la línea Apple Watch, mejoras en los AirPods e incluso avances en iOS y en el ecosistema que envuelve a cada dispositivo. Las opiniones están divididas sobre si se lanzaran ahora los AirPods y hay quien señala que, ante los impactantes nuevos modelos de iPhone, Apple no presentaría nada más salvo su reloj, para no quitar protagonismo a los smartphones.

Sea como fuere, el 9 de septiembre, todas las miradas estarán puestas en Cupertino… ¿listo para descubrir qué cambia después de ese “one more thing”? Se puede seguir en directo aquí

Nueva familia de iPhone 17

Según las filtraciones más fiables, Apple presentará cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air (modelo ultradelgado que reemplaza al Plus), iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Estos teléfonos tendrán mejoras en procesadores (chip A19 para modelos base y A19 Pro para modelos Pro) y cámaras (cámara frontal de 24 MP y sensores traseros de 48 MP). También se espera un diseño nuevo para el módulo de cámara Pro (algo que podría ser una de las mayores sorpresas de este año) y pantallas OLED ProMotion a 120 Hz en toda la línea.

Se esperan asimismo, casi con seguridad nuevas versiones del Apple Watch, incluyendo el Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3, con mejoras en chips (chip S11) que podría integrar nuevas funcionalidades del cuidado de la salud, y rendimiento. Es probable, pero no seguro, que Apple también anuncie una nueva generación de AirPods, incluyendo AirPods Max 2 y posiblemente AirPods Pro 3.

No se esperan otros productos como iPad mini, Apple TV o Studio Display para este evento, ya que esos lanzamientos quedarían para finales de año o 2026.

Productos clave que Apple presentará el 9 de septiembre son:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max

Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3

Nuevos AirPods (incluyendo AirPods Max 2 y AirPods Pro 3)

El evento se transmitirá en streaming desde Cupertino a las 19:00 hora local española.

Gama iPhone: Características

iPhone 17: Continuidad en diseño, pero incorpora por primera vez pantalla de 120 Hz y chip A19. La cámara frontal sube a 24 MP. RAM de 8 GB y batería de 3.600 mAh. Es el modelo para quienes buscan fiabilidad y equilibrio.

iPhone 17 Air: La gran revolución. Solo 5,4 mm de grosor, con pantalla de 6,6 pulgadas y 120 Hz. Será el iPhone más delgado y ligero jamás fabricado, pero con una sola cámara y batería de alta densidad no exenta de polémica por su capacidad. RAM de 12 GB para un rendimiento sobresaliente y diseño completamente reinterpretado.

iPhone 17 Pro y Pro Max: Elevan la fotografía al siguiente nivel, incorporando sensor telefoto de 48 MP, zoom óptico de 8x y pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas. Abandonan el titanio a favor de aluminio más ligero, con baterías mayores que garantizan mejoras en la autonomía. Los rumores hablan de carga inalámbrica inversa y hasta un nuevo botón para el control de cámara.

Tabla comparativa iPhone 17 Series

El precio es en dólares y para el mercado americano. / pilar Enériz

Reloj y más

La Serie 11 será protagonista con mejoras internas, especialmente una esperadísima función de medición de presión arterial y pantalla más eficiente. El Apple Watch Ultra 3 ofrecerá conectividad satelital para emergencias y mayor autonomía, mientras que el SE 3 se renovaría con pantalla agrandada y carga rápida.

Es incierto el que Apple presente los AirPods Pro 3 que se esperan con sensor cardíaco, nuevo chip H3 y cancelación de ruido mejorada.

Que ha pasado en ediciones anteriores?

Apple Watch: ha sido un lanzamiento recurrente en estas keynotes, con modelos cada año mejorados en batería, pantalla, sensores de salud y funciones (como el Apple Watch Series 10 presentado en 2024).

AirPods: en diversas versiones y generaciones, incluyendo mejoras en cancelación de ruido, audio espacial y sensores de salud, como los AirPods 4 y AirPods Pro 2 lanzados en 2024.